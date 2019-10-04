〈財報〉好市多Q4營收遜於市場預期 盤後下挫逾2%

人氣美式量販賣場好市多 Costco (COST-US) 週四 (3 日) 公布其第四季度財報，由於營收、EPS 不如預期， 盤後股價下跌 1.64%，不過根據 Barron's 報導，今年以來好市多股價上漲了 42%，輕鬆領先許多陷入困境的零售商同業。

好市多股價走勢 (圖片: investing)

Costco 第四季度財報顯示：

總營收：從去年的 441.1 億美元新增至 475 億美元，略低於分析師預測的 475.7 億美元。

淨收入：11 億美元，較去年同期的 10.4 億美元高。

每股純益 EPS：2.47 美元，高於去年同期的 2.36 美元，但低於分析師預期的每股 2.54 美元。

調整後 EPS：2.69 美元，較分析師預期多 0.15 美元

好市多本季銷售額年增 5.1%，略低於 IBES 預估的 5.25%；美國同店銷售額增長 6.1%，符合分析師的預期的 5.32%。而線上銷售額增長 19.8%。此外，好市多在 6、7、8 月的月度線上銷售增幅均超過 20%，此季度跌幅低於 20% 的表現可能會吸引投資人。

今年好市多也積極向海外發展，首家中國分店 8 月 27 日在上海開幕，就造成營業人潮太多，場面失控的情形。財務長 Richard Galanti 在財報會議中表示，上海店的會員數破紀錄的超過 2 萬人登記。

大摩分析師 Simeon Gutman 認為，好市多能在中國拓展市場，為公司銷售額帶來另一項增長，對於好市多進軍中國的前景相當看好。

Gutman 指出，好市多的海外業績有望快速成長。他估計，如果好市多在中國的新據點生產效率和公司長期平均水平同步，那麼未來幾年好市多海外淨銷售增長可能會增加 4%。

據悉上海第二家好市多門市已計畫要在 2021 年開張。