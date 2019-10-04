忘了尖牙股吧！Cramer：Netflix該換微軟 湊FAAM股

曾不斷提到「尖牙股 (FAANG)」一詞的 CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 週四表示，Netflix (NFLX-US) 該從尖牙股名單中除名了，現在該用微軟 (MSFT-US) 來取代它。

尖牙股係指臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、Netflix (NFLX-US) 和谷歌 (GOOGL-US)，這名詞也代指一籃子大型科技股。

Cramer 表示，「我們得把 Netflix 從尖牙股名單中抽走，但我現在坦白說，我不知道怎麼做。」

過去一年，微軟股價上漲了 34%，但 Netflix 同期卻下降了 29%。微軟是美國最有價值的上市公司，市值超過 1 兆美元，是 Netflix 的 8 倍大。

尖牙股一詞最早於 2013 年出現，剛開始不包含蘋果，僅代指高成長的網路公司。2014 年 Satya Nadella 接任微軟執行長，並引領一連串轉型運動。

「當時我們不知道 Satya 能夠做到多成功，尖牙股這一詞是『Satya 時代前』的名詞，我是在『Satya 時代前』提出這詞的。」

因此，他建議大家忘了尖牙這詞，現在改看「FAAM」這一籃子股。Cramer 本週也曾表達對 Netflix 的厭煩。

「我不是 Netflix 的粉絲，因為現在有太多串流影視服務了，迪士尼、康卡斯特、CBS 和 ESPN....Netflix 的競爭對手實在太多。」

華爾街看法——Disney + 不會取代 Netflix

Stifel 分析師 Scott Devitt 上週指出，Netflix (當時交易價格約 263.40 美元) 的價格已經反映第三季新增訂閱人數清淡，以及第四季前景清淡，「市場信心已經完全轉為悲觀，但我們認為上一季可能是受到暫時性因素衝擊。」

PiperJaffray 分析師 Michael Olson 看法也雷同，他分析師公司向 1500 位 Netflix 訂閱戶做的調查，結果顯示 75% 訂閱戶不打算訂購 Disney+ 或蘋果的 (AAPL-US) Apple TV+，而願意訂購其他家串流服務的訂閱戶，他們大部分仍會續訂 Netflix。

「換句話說，多數 Netflix 現有訂戶顯然寧可訂閱多種影視服務，而不是以其他家服務來取代 Netflix，而且現在越來越多人停止花錢買傳統有線電視的內容了。」

Netflix 週四股價稍早走跌，最終拉回至約莫收平。

Olson 維持 Netflix 股票「加碼」的評級，目標價 440 美元，隱含漲幅將近 65%。

Olson 認為，雖然串流影視市場湧現大量競爭，引起市場擔憂 Netflix 股價，但「我們預期該公司會持續獲取傳統有線電視剪線潮的大量資金，因為觀眾剪線後會將費用改投至串流影視。」

他認為，目前 Netflix 股票已經反映完競爭風險和訂閱戶增長凍結的狀況了。