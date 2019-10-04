美國國防航太新巨頭將誕生 分析師建議趁早入場UT

瑞士證券 (Reiss) 分析師 Robert Spingarn 於週四 (3 日) 發表了長達 132 頁的股票報告，建議投資人趁在合併前買入聯合技術 United Technologies (UTX-US) 股票，認為其股價在與國防軍火工業巨頭 (Raytheon Technologies) 合併後大漲 37%。

美國 F-35 戰鬥機引擎製造商聯合技術與國防大廠雷神，在今年 6 月即宣布併購以削減成本，市值估計將有 1660 億美元，將成為美國第二大航太和國防軍火大老。

如今聯合技術仍在等待董事會股東們審核這項併購案，同時兩家公司仍在討論電梯業務部門 Otis 的股權，同樣待討論的部門還有空調以及和國防航太。

年初至今，聯合技術股價漲了 22%，優於美股道瓊工業平均指數的漲幅，但遜於 2019 年航太供應商平均股價增長的 30%。

聯合技術與國防大廠雷神合併後市值估計將有 1660 億美元 (圖片: AFP)

兩大國防供應商若有望在 2020 年合併，聯合技術的股票值 164 美元，雷神公司的股價值 230 美元，分析師認為如果管理階層成功執行增長計劃，聯合技術的股票將上漲至 180 美元，比近期水平高出 37%。

據了解兩大廠併購案的股東投票將於 10 月 11 日舉行。