北投士林科技園區開發趨熱 長虹、華固及國建相繼投入

今年來土地交易受惠標售熱潮，各重劃區土地單價創歷年新高，信義房屋 (9940-TW) 信義全球資產統計上市櫃土地交易，截至今年 8 月止，交易金額已達 937 億元，遠超過 2018 年全年 815 億元，而今年以來台北土地交易重獲市場矚目，北市最後一塊科技園區北投士林科技園區受建商喜愛，躍為市場新寵兒

北投士林科技園區今年出現 5 筆交易，包含知名建商華固 (2548-TW)、國建 (2501-TW)、長虹 (5534-TW) 等前來搶地，累計交易金額達到 91 億元。

信義全球資產經理王維宏分析，內湖科技園區及南港軟體園區發展完善，帶動台北科技走廊交易發燒，成為大型企業獵樓熱區，不僅吸引跨國企業進駐，近年來上市櫃公司對於內湖、南港情有獨鍾，內湖整棟交易比例提高，南港辦公室更是出現每坪 100 萬元交易案。

由於內科及南軟可開發土地已寥寥無幾，使得台北科技走廊北投士林科技園區交易熱絡，今年有 4 家建商插旗，包含華固、國泰、長虹、天賀建設等公司前來搶地，從上市櫃交易可以觀察到，2017 年起就有建商來北士科插旗，興利開發以 19.84 億元買下科專區土地，換算土地每坪單價 126 萬元，預計興建總部大樓。

長虹建設持續布局廠辦市場，今年 5 月以 7.9 億元買下北士科科專區土地，換算每坪單價 157 萬元，預計開發辦公大樓，長虹自去年起已連續購入 6 筆土地，5 筆宣布開發辦公大樓。

國泰建設在今年 7 月以 5.8 億元買下軟橋段住宅土地，簽訂合建分屋及買賣契約，今年累計買進 2 筆土地，分別在桃園及台北。

華固建設今年更大動作的買下 2 筆科專區土地，以總價 30 億元買下軟橋段 49、53 地號，其中一筆土地在去年新世貿資產以每坪 155 萬元取得，隔一年以每坪 165 萬元賣給華固建設，短短一年的時間土地每坪上漲 10 萬元。

為協助北投士林科技園區私有科技產業專用區土地的開發，目前台北市政府產業發展局委託專業資產公司，提供所有權人與需地企業雙方媒合的服務，加速全區開發速度。