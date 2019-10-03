〈宏碁創作者布局〉攜手產官學 目標1-2年完整創意設計產業鏈

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2019年10月3號16點36分

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (3) 日舉辦 ConceptD 系列產品台灣開賣暨策略合作記者會，宏碁泛亞營運總部暨台灣區總經理侯知遠表示，創作者市場各品牌都在摸索，但宏碁目標是循電競模式，透過與產官學合作，在未來 1-2 年完整產業鏈。

侯知遠表示，宏碁目標要做創作者領導品牌，擴大產官學合作，與台灣創意設計中心 (TDC) 設立 2020 年金點概念設計獎年度特別獎，同時宣布與台灣科技大學、交通大學、成功大學進行產學合作，在既有的電競盟校基礎上，打造跨專業的創意設計平台。

侯知遠指出，除今年宣布合作的台灣創意設計中心 (TDC)、三所學校外，將鎖定設計相關學校設計學院、相關設計產業、知名建築師事務所。

侯知遠表示，宏碁發現，電競產品中有 15% 的消費者不玩遊戲，而是用來創作，因此宏碁今年初將創作者 ConceptD 獨立成為子品牌，日前也在歐洲最大消費性電子展 IFA 中也展出系列新品，今正式宣布 ConceptD 系列產品正式在台開幕，預計在年底前將推出至少 16 款產品，強調設計、效能、散熱、色彩功能。

日本優良設計獎 (Good Design Award) 日前公布得獎名單，品牌雙 A 也獲獎，宏碁以 ConceptD 7 與 ConceptD 9 創作者筆電、Acer TravelMate P6 系列筆電及 Acer Swift 7 超輕薄筆電，華碩 (2357-TW) 則以翻轉式相機 ASUS ZenFone 6 智慧型手機、雙螢幕 ASUS ZenBook Pro Duo / ZenBook Duo 系列筆記型電腦、ASUS ProArt Station PA90、ASUS PE200U 獲獎。