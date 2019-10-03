商仲業者：2020年信義計畫區每坪租金可望上看6000元

中美貿易戰如火如荼，台商資金回流，商用不動產市場需求大增。仲量聯行調查指出，2019 年中，台北市各級辦公大樓平均每坪月租金行情達 2768 元，創近 18 年新高紀錄，也讓整體商辦空置率大幅降 (見圖)。估計下半年辦公大樓全年租金行情仍將有 3-5％漲幅。而跨國企業輝瑞大藥廠租下信義計畫區「台北南山廣場」頂樓辦公室，每坪租金超越 5000 元大關！商仲業者預估，2020 年信義計畫區每坪租金可望上看 6000 元。

仲量聯行調查 2019 年中，台北各級辦公大樓平均每坪月租金行情創近 18 年新高紀錄，讓整體商辦空置率大幅降。

台北辦公市場「外溢效應」轉向新北

台北市精華地段辦公產品出現租金大漲的主要原因，是市場處於「供需失調」狀態！台灣經濟研究院產經資料庫研究員暨產業顧問理事劉佩真指出，台北市辦公市場會出現「外溢效應」，新北市辦公產品擁有「優惠租金、親民售價」優勢。位於交通便利的商用辦公、工業用辦公產品將因此受惠。

台北市商用不動產因面積大、租金貴，僅能符合跨國企業或大型企業之需求，而一般中小企業及工作室「面積小、租金合理」的需求，就會「外溢」，因捷運及交通網絡便利，普遍轉往新北市。而隨著經濟與網路型態轉變，「工時變長，上下班時間」的界線越來越模糊，青創企業、個人經營、創客 (Maker) 時代等興起，朝九晚五 8 小時固定工時的常態生活模式被逐漸打破，「小規模、大經濟」、「生活辦公無界限」、「異業合作多」、「坪數趨小」的新型態辦公空間開始迅速興起。

降低辦公空間持有成本，創造更高收益價值

新北市「新型態工作室」提供中小規模公司、創客、全天候彈性使用辦公空間，舉例來說，對於空間需求不大、但卻想擁有獨立空間的企業或個人工作室，「新型態工作室」就提供了這樣辦公生活無界線的環境，如：一個空間內可以同時存在皮雕、電商、文創 3 個獨立又相互連結的行業，也可以網路創客、直播產業、遊戲軟體設計匯聚同一空間，各自獨立，卻又可相互支援。「新型態工作室」讓新創產業降低辦公室的持有成本，創造更高收益價值。

已有建商二代，嗅到市場趨勢，看準未來產業結構的轉變，將在新北市土城推出『坪數趨小』、『跨界』的工作室，希望達到滿足這些新型態產業微型公司的水平、垂直理念，透過左鄰右舍的異業結合，相互技術支援與商業合作，落實小規模、大經濟的理念。商仲業者認為，對於中小企業、青創企業、個人工作室等行業來說，這種「新型態工作室」應該能夠提供另一種辦公新模式，後續發展潛力值得注意。