德國8月失業率小幅改善 歐元不買帳再度破底

儘管德國經濟第 3 季看來不妙，很可能出現技術性經濟衰退，不過至少不是全無亮點，起碼就業已有所改善。

德國週一 (30 日) 公布，失業率由 8 月份的 5.1%，9 月份降至 4.9%。雖然從季節性來看，就業市場通常在 9 月增長，不過能進步到失業率僅 4.9%，仍是 1990 年德國統一以來最低的水準。

雖然德國勞動力市場表現緊俏，但歐元匯價仍是反應悲觀，歐元兌美元週一 (30 日) 下跌 0.36%，至 1.0899 美元，此前曾跌至 1.0883 美元，創 2017 年 5 月來最低。

歐元兌美元日線走勢圖 圖片：investing.com

異常強勁的數字令大多數分析師感到驚訝，今年第 2 季，德國經濟萎縮 0.1%，專家預期 7 至 9 月成長仍將進一步放緩，並且在連兩季經濟下滑之下，進入技術性經濟衰退。

德國聯邦勞工局局長 Detlef Scheele 表示，失業數據在一定程度上，反映了經濟下滑。但整體來說，他認為勞動力市場狀況仍然「強勁」。

Scheele 認為，抑制德國經濟的大部分因素都來自其境外，根源在美國川普政府，以及出口方面因此所帶來的不安全感。

德國經濟以出口優質商品為導向，美中的貿易磨擦，以及英國脫歐的不確定性，正為其經濟帶來壓力。當局表示，德國目前有約 223 萬多人失業，失業率的降低預計到年底結束，然後又重新上升，至 2020 年，平均為近 235 萬人失業。

類似的看法，據稱有兩家研究機構均下調德國今明兩年的經濟預期，今年由原先預測的 0.8%，下調至 0.5%，明年成長將增至 1.1%，但仍低於 4 月的預期值 1.8%。