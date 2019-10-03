Apple Watch功能增多後 電池續航力卻成大問題？

鉅亨網編譯陳佾煒 2019年10月3號13點0分

蘋果 (AAPL-US) 新發布的 Apple Watch 儘管在初期吸引了大多數的目光，但仍暴露了一個致命性問題—續航力。

Apple Watch Series 5 使用了 always-on 顯示器 (AOD)，可以讓使用者直接地看到顯示器上的時間等資訊。根據蘋果的說法，與 Series 4 相比，電池壽命並沒有較大的變化。

但許多使用者卻認為，Apple Watch Series 5 的電池續航不如以往產品。自 2015 年以來發布的產品，包括 Apple Watch、Series 2、Series 3 和 Series 4，內建的電池在充電後便可以使用一整天，Series 5 卻無法達到。

蘋果爆料網站 9to5mac 的專欄作家 Zac Hall 認為，不能完全將續航力問題歸咎於 AOD 功能。

另一個原因可能是 Apple Watch 新引進的 noise app 功能。Hall 認為也可以將問題歸咎於電池性能不佳。

Apple Watch 充電速度相當快，僅耗費 90 分鐘即可達到 0% 至 80% 的充電量，但在更多的功能導入之後，電池續航早已不堪負荷。

有一些使用者表示電池續航問題在短期內便解決了，也有些人選擇長期關閉 AOD 功能或者將產品退貨。

Hall 認為此問題也許可以透過軟體更新來解決，使用者也須確認產品在出廠時電池是否就已經有瑕疵。

然而，關閉 AOD 絕對不是解決問題最好的方法。續航力的問題可能也只能期待蘋果往後會釋出更明確的解決方案。