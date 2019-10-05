亞高收債體質佳 具二低一高優勢

亞洲高收益債券今年來平均績效達 10.4%，表現亮眼，加上亞洲高收益債 具備優勢低違約率、低波動度，以及高殖利率等「兩高一低」優勢，在目 前全球央行頻繁降息、低利率環境中，亞洲高收益債券成為市場上良好的 收益機會來源。



今年來以美國為首，各國央行紛紛開始釋出鴿派訊息，下半年市場進入降 息環境，加上中美貿易戰跟經濟成長放緩等疑慮，市場資金開始轉向債券 市場尋求保護及收益。法人看好亞洲高收益債券商品因具備殖利率較高、 波動度較低以及違約率較低等優勢，在低利率環境下提供長線投資機會。



瀚亞投資表示，近兩周國際變數增加，股債波動劇烈，短天期成熟國家公 債甚至降至負利率，增加市場資金對收益型商品的需求，有利具備高殖利 率之高收益債券型基金。建議投資人可以挑選當地資金持有率較高的亞洲 高收益債，較不容易受國際資金進出影響。



此外，根據 Lipper 統計，觀察近五年市場主要風險性資產之平均波動度， 亞洲高收益債波動度為 5.1%，低於美國高收債的 5.5% 以及新興市場債的 6.4%。瀚亞投信認為在中美貿易戰干擾下，各類商品波動度可能因此升 高，挑選波動度偏低之標的將有助因應未來變數。



瀚亞投資看好亞洲高收債未來表現，指出相較於其他高收益債市場，亞洲 違約率較低，但是仍具高收息特性。根據統計，2009 至 2018 年亞洲高收 益債的平均違約率僅約 2.3%，低於美國高收益債違約率，預期今年違約情 況將與 2018 年大致相同。目前亞洲高收益債平均殖利率為 7.59%，亦高於 美高收債的 6.55%，長期投資具優勢。



目前亞洲依然具有強勁經濟基本面，瀚亞投資分析，人口成長為該地區的 長期經濟成長提供動力，並推動投資和儲蓄增長，是近年全球成長最快的 地區，加上積極的經濟基本面支持企業獲利能力和償債能力，提升亞洲高 收債品質，中長線看來具投資潛力。

資料來源: Lipper.2019