〈微軟新品發布〉處理器跨足採用高通與AMD 助攻台積電營運

微軟 Surface 年度大會在美國時間周三登場，發表包括 Surface Pro 和 Surface Laptop 兩大系列機種等 6 大新品，新機種除英特爾處理器外，也採用高通及超微 (AMD) 處理器，由於高通與 AMD 皆是台積電 (2330-TW) 大客戶，在微軟新品 10 月底陸續上市推升下，將助攻台積電第 4 季營運。

微軟推出的二合一平板 Surface Pro X ，採用與高通合作的處理器「Surface SQ1」，以高通 Snapdragon 8cx 平台為基礎，加上 AI 加速器打造而成，也象徵微軟產品重回 ARM 架構懷抱，過去幾代 Surface 多採用英特爾處理器，此次擴大採用各種不同架構處理器，提高產品競爭力的同時，也有助供應鏈表現。

Surface Pro X 採用高通 Snapdragon 8cx ，該處理器由台積電 7 奈米 FinFET 製程技術生產，另外 Surface SQ1 處理器由於負責高速運算，預料也同樣採用台積電 7 奈米製程生產。

Surface Laptop 3 則搭載英特爾最新的第 10 代 Core i 系列處理器，不過，15 吋版本可選擇另外搭載微軟與 AMD 合作的 Ryzen Surface Edition 處理器 Ryzen 7 3780U，採用台積電 12 奈米製程。

至於新款雙螢幕摺疊手機 Surface duo，則與今年問世的許多旗艦機相同，同樣搭載高通 Snapdragon 855 平台，同樣採用台積電 7 奈米製程。

隨著各品牌大廠陸續因應年底旺季推新品，加上蘋果新機 iPhone 11 上市後頻傳銷售佳績，台積電下半年營運動能將顯著加溫，第 4 季營收將再較第 3 季成長，下半年也將優於上半年與去年同期。

台積電也看好，未來幾年營收都可維持穩定成長趨勢，外資與法人近期續看好台積電股價，近期市值、股價雙創高。