〈碩士鍍金比拚〉跨領域加值趨勢 工程、數理化、資訊成最佳含金組合

近年來跨領域成為求職最熱門的條件之一，但要怎麼跨才加分？人力銀行今 (3) 日公布調查，篩選出「碩士 X 學士」的含金組合，在 AI、大數據等科技熱潮延續下，工程、數理化、資訊學群三者互為彼此的鍍金要素，另外，管理學群的邏輯分析再輔以法政相關背景，也是亮眼的組合。

104 人力銀行根據 800 萬筆求職會員資料庫，分析近 5 年畢業的碩士，比對大學就讀的學群、以及學碩士組合的月薪，篩選出「碩士 X 學士」的含金組合。

以學群劃分發現，工程、數理化、資訊學群三者互為彼此的鍍金要素。資深副總經理暨人資長鍾文雄指出，由於 AI、大數據等科技熱潮延續，許多職缺如資料科學家、大數據研究員等，皆需有這三者背景的人才。

(資料來源：104 人力銀行)

人力銀行指出，財經與管理學群的碩士組合相去不遠，選讀工、商相關研究所皆能讓薪水加值，近年智財法、IP 經濟盛行，若管理學群的邏輯分析再輔以法政相關背景，更能在職場上嶄露鋒芒。

媒體業則相對不景氣，大傳碩士月薪僅比學士多 6000 元，加上媒體以通識為主，大傳碩士的薪資紅利偏低，同時也反映出新媒體和數位科技興起，建議可跨域到管理學群，培養行銷、商業相關知識，加強內部或客戶溝通、整合上下游等能力，方能為自己加薪。

人力銀行表示，產業變化快速，企業需要能連結不同領域知識、跨界整合能力、及多面分析與規劃的人才，跨域學習已是趨勢。

面對企業需求較低、碩士鍍金力低的學群，例如藝術、遊憩運動、文史哲等，鍾文雄建議，大學期間即可跨域修課、爭取實習與產業接軌，累積實作力。