台灣大：「純5G應用」是偽議題 應提升用戶上網體驗

台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨今 (3) 日表示，市場探討的「純 5G 應用」其實是偽議題，因 5G 是 4G 的延伸，擁有高頻寬、低延遲等特性，消費者只想透過 5G 提升上網體驗，而非實體應用。

林之晨表示，因 5G 高頻寬、低延遲特性，可讓消費者上網體驗更順暢，以台灣大與 MOMO 合作案子為例，若是忠誠客戶可享有免費 MyMusic 服務，客戶明年更換成 5G 手機後，可提升聽音樂、網路購物的體驗。

林之晨也以特斯拉舉例，4G 時代特斯拉已能自動駕駛，雖然平板播放網路影片並非順暢，若明年導入 5G 後，可讓自動駕駛的判斷更精準，網路影片也會非常順暢。

林之晨認為，迎接 5G 世代，用戶希望能有更方便的生活與更好的上網體驗，從 2G 到 4G 都是連續的應用提升，消費者從未需要「純 5G 應用」，因此市場探討純 5G 應用是本末倒置，也是偽議題。

亞太電 (3682-TW) 股臨會昨 (2) 日通過以私募方式增資 150 億元，並將於 11 月初舉行董事會討論定價、尋找策略夥伴，既有大股東是否參與引起市場關注，林之晨對此表示，公司內部仍在評估當中。

至於 12 月的 5G 頻譜競標，林之晨重申，在價格合理前提下，仍以標滿 100M 為目標，第 1 波 5G 採購案初估落在明年，加上 5G 建設時程為 20 年，採購案會循序漸進進行。

邁入第 12 年的「台灣大哥大日月潭花火音樂會」將在下周六 (19 日) 登場，再度邀請歌手李佳薇、卓義峯獻唱，還有睽違 5 年的學院美聲「台大合唱團」，以百人編制重磅回歸，搭配 70 人管絃樂團，全新演繹多首曲目。