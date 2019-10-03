美食-KY中國三代店業績動能加溫 下半年營益率可望逐季增

鉅亨網記者王莞甯 台北 2019年10月3號10點27分

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW)(85 度 C) 股價今 (3) 日略見轉強，法人指出，85 度 C 中國第三代店營收，較改裝前成長 15-20%，顯示中國市場營運逐漸回溫，預計第 4 季起在中國的營收將回復正成長，終結連 5 季衰退，而營業利益率可望在上半年落底，下半年將逐季回升，法人估第 3 季將回到 7 % 以上，第 4 季上看 9 %。

目前 85 度 C 在中國的第三代新型態店共有 6 家，改裝後採較大的品牌標誌、新照明，並導入新型麵包櫃，受到消費者青睞，業績年增約 15-20%，法人看好，此有助提升 85 度 C 在中國市場的成長動能。

美食表示，在中國市場，今年以來採行一系列的全新產品和行銷推廣策略，有效帶動線上及線下消費者回流，強調中國門市客流正穩定回升。

而在成長強勁的美國市場，85 度 C 在華盛頓州開出當地第 5 間門市，德州則選在卡蒂市開出當地第 12 間門市，與知名亞洲美食品牌添好運、海底撈等均選擇 Katy 作為德州首站，美食看好在此的後市發展潛力。

法人認為，隨著中國業務改善和明年有望加速升級新店型，美食第二季的營業利益率應已落底，下半年起有望逐季回升，估第三季回到 7% 以上，第四季上看 9%，而明年再回升到過去 10% 以上水準。

85 度 C 截至上半年在中國共有 600 家店，占總營收比重近 60%。