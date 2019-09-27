容克： 若無法達成脫歐協議 責任方是英國

歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 週五 (27 日) 表示，他和歐盟首席脫歐談判代表巴尼爾 (Michel Barnier)，已經竭盡全力達成脫歐協議，如果最終失敗，責任要在算在英國頭上。

容克接受德國報紙採訪時說，他和巴尼爾都非常努力來達成協議，因為如果最後的結果是英國無協議脫歐，對於英國和歐洲來說，將是一場災難。

儘管英國政府表示雙方正在取得進展，但歐盟認為，英國首相強生 (Boris Johnson) 的提議缺乏細節和嚴肅性，並坦承目前協議的進展甚微。

先前歐盟與梅伊談定的協議，在英國議會三度遭到否決，歐盟懷疑強生是否具有扭轉的能力。

歐盟對於雙方在截止日前談成協議的信心，已迅速消失。知情人士說，歐盟官員認為，強生煽動性言論是一大障礙，並認為他無法贏得議會信任。

容克月初還曾信心滿滿，但現在情況已有改變。他表示，歐盟希望、也有必要簽署一份自由貿易協定，但這不會像一些英國人所想像，可以自然而然地發生。

雙方週五仍將在布魯塞爾恢復高級別談判。而這段時間，倫敦接連發生戲劇性轉折，英國最高法院宣布，強生讓國會休會是非法的，強生也發動反擊，拒絕反對派所提的延遲脫歐，並認為禁止無協議脫歐的法律，是向對手投降。

英國國家審計局在週五早前發表報告，警告指，要確保英國在無協議脫歐下仍有足夠的藥品供應，還有大量的工作要做。在英國獲得許可的 12300 多種藥品中，約有 7000 種來自或通過歐盟或英吉利海峽運送取得。

根據英國政府「合理的最壞情況」設想，硬脫歐的首日，貨物運量可能會減半，需要 1 年期間才能回復正常。