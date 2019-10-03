分析師警告：眾多警告信號閃燈 美股後市不妙

在美國製造業數據創下 10 年來的最低水準之後，美股連兩天下挫，標普 500 指數也已跌破 50 日移動平均線。分析師警告，對美國經濟衰退的憂慮加大，恐怕還會繼續打擊股市。

Ned Davis Research 首席全球投資策略師 Tim Hayes 持續看壞美股，他表示，美股 9 月略有反彈，但廣度不足，股票基金流入放緩，殖利率曲線也未能變陡—這些都是反彈失敗的跡象。

指數僅靠大型股撐盤

他在週二給客戶的報告指出，如果美股前景轉好，主要指數應能突破歷史新高，廣度指標能提供各股普遍受益的訊息，但實際上並非如此，目前美股所展現的，反映出人們對全球總體經濟環境信心減弱。

Hayes 表示，廣度不足代表著反彈只出現少數個股，這可能在未來造成麻煩。

換句話說，由於大型股表現出色，支撐了指數，掩蓋了中小型股及全球股市其他領域疲軟的情況。Hayes 說，這種分歧，是「經濟悲觀情緒日益加劇」的反映。

債券走勢反映市場憂慮

Hayes 指出，由債券市場來看，也說明股市的漲勢未獲得基本面支持，如果總體前景樂觀，應該會見到殖利率曲線再次轉為陡峭。

2 年期 / 10 年期美債利差 (圖表取自 CNBC)

另一個觀察指標，則在股票 ETF 和共同基金的資金流入，這部分的減少說明市場可能正處於轉折。ETF Trends 的數據顯示，8 月份，投資者從股票 ETF 撤回了 462 億美元，並有 135 億美元流入了債券基金。

技術指標不利

MKM 首席市場技術分析師 JC O’Hara 則由技術分析觀點，表示當前不僅標普跌破 50 日移動平均線，其他短期的技術指標也出現負面指向，特別是相對強弱指標 (relative strength index, RSI)，大約從一週前就已轉壞。

標普跌破 50 日均線 (圖表取自 CNBC)

O’Hara 表示，要想這些技術指標重新轉強，仍需要一段時間。

O’Hara 也注意到股市資金的流入，他表示，週二 (1 日) 的流入量很少，這是個負向信號，因為通當月初總是有較大的流入量。