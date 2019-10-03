[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月02日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 淳紳 新昕纖 合世 易威 晟楠 元大美債7-10 凱柏實業 韋僑 杏昌 天良 大略-KY 元大美債1-3 和進 久陽 進階 南璋 寬魚國際 群益15年IG科技債 凱崴 東林 強生 勝昱 太普高 群益10年IG金融債 系微 欣厚-KY 寶島科 萬國通 國泰5Y+新興債 友銓 東生華 飛寶企業 國泰1-5Y高收債 倉和 其祥-KY 精確 富邦全球高收債 三圓 德麥 宏易 國泰中國政金債5+ 雙喜 中華食 唐鋒 富邦中政債0-1 力泰 世坤 聯光通 FH中國政策債 理銘 聚紡 通訊-KY 凱基中國債3-10 亞都 泰茂 榮群 凱基新興債10+ 老爺知 精確 新零售 凱基科技債10+ 東凌-KY 彬台 恩得利 群益AAA-AA公司債 邁達康 崇友 李洲 群益15年IG公用債 綠河-KY 至興 凱柏實業 群益15年EM主權債 欣泰 大詠城 元炬 FH能源債 萬在 及成 FH製藥債 健椿 和進 FH新興企業債 百德 耀勝 FH20年美債 唐鋒 倚強股份 FH中國信用債 大恭 錦明 凱基AAA至A公司債 永純 鑫創 凱基金融債20+ 康聯訊 宇環 凱基美債25+ 威潤 廣寰科 國泰A級金融債 創威 點晶 富邦中國投等債 唐榮 斐成 富邦金融投等債 世鎧 泰谷 元大10年IG銀行債 晉椿 益通 FH公司債A3 久陽 振維 FH次順位IG金融債 強新 迎輝 FH美元信用債1-5Y 松和 重鵬 群益A級公司債 新零售 研勤 群益AAA-A醫療債 力新 欣厚-KY 中信美國公債20年 謚源 兆遠 中信中國債7-10 李洲 寶得利 中信中國美元IG債 元炬 太欣 B新光美債1-3 港建 系統電 B新光美債20+ 新洲 天剛 第一金美債20+ 耀勝 世紀 第一金金融債 10+ 倚強股份 華容 第一金科技債 10+ 至寶電 建榮 永豐10年A公司債 宇環 立衛 永豐15年金融債 雙鴻 天揚 永豐7-10年中國債 幸康 鈺創 凱基IG精選15+ 泰谷 佳總 台新美元銀行債 熱映 合正 台新中國政策債 哲固 金利 新光15年IG金融債 力致 寶聯通 富邦新興投等債 森寶 德宏 富邦歐洲銀行債 矽瑪 合邦 中信新興亞洲債 重鵬 萬旭 中信EM主權債0-5 泓格 久正 永豐1-3年美公債 東林 上揚 永豐20年美公債 盈正 全譜 永豐美國500大 精聯 易通展 合世 欣厚-KY 茂迪 易威 湯石照明 元隆 天良 智晶 沛亨 南璋 數字 九暘 勝昱 世紀 凱碩 萬國通 友銓 全達 飛寶企業 立衛 奧斯特 精確 合正 保銳 宏易 合邦 越峰 唐鋒 亞元 商丞 聯光通 訊達 英格爾 通訊-KY 欣技 士開 榮群 亞通 昇益 新零售 上揚 志嘉 恩得利 臺龍 富裔 李洲 元隆 燦星旅 凱柏實業 晶焱 富驛-KY 元炬 廣錠 劍湖山 及成 光菱 德記 和進 奧斯特 泰偉 耀勝 宏捷科 華義 倚強股份 金居 昇華 錦明 森田 得利影 鑫創 鑫龍騰 鼎創達 宇環 三圓 台境 廣寰科 力泰 愛地雅 點晶 理銘 邦泰 斐成 富裔 泰谷 惠普 益通 安心 振維 漢來美食 迎輝 富驛-KY 重鵬 亞都 研勤 老爺知 欣厚-KY 滿心 兆遠 東凌-KY 寶得利 紅馬-KY 太欣 德記 系統電 全家 天剛 弘帆 世紀 邁達康 華容 大展證 建榮 誠品生活 立衛 泰偉 天揚 華義 鈺創 昇華 佳總 大宇資 合正 得利影 金利 時報 寶聯通 旭然 德宏 鼎創達 合邦 朋億 萬旭 崑鼎 久正 益張 育富 白紗科 上揚 捷必勝-KY 全譜 旭源 易通展 紅木-KY 茂迪 綠電 元隆 綠河-KY 沛亨 花王 九暘 欣雄 凱碩 欣泰 全達 富堡 奧斯特 大汽電 保銳 合騏 越峰 商丞 英格爾 士開 昇益 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 台境 愛地雅 邦泰