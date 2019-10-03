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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月02日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     富邦美債1-3          淳紳              新昕纖   合世                
易威     晟楠     元大美債7-10          凱柏實業          韋僑     杏昌                
天良     大略-KY  元大美債1-3          和進              久陽     進階                
南璋     寬魚國際 群益15年IG科技債          凱崴              東林     強生                
勝昱     太普高   群益10年IG金融債          系微              欣厚-KY  寶島科              
萬國通            國泰5Y+新興債                            友銓     東生華              
飛寶企業          國泰1-5Y高收債                            倉和     其祥-KY             
精確              富邦全球高收債                            三圓     德麥                
宏易              國泰中國政金債5+                            雙喜     中華食              
唐鋒              富邦中政債0-1                            力泰     世坤                
聯光通            FH中國政策債                            理銘     聚紡                
通訊-KY           凱基中國債3-10                            亞都     泰茂                
榮群              凱基新興債10+                            老爺知   精確                
新零售            凱基科技債10+                            東凌-KY  彬台                
恩得利            群益AAA-AA公司債                            邁達康   崇友                
李洲              群益15年IG公用債                            綠河-KY  至興                
凱柏實業          群益15年EM主權債                            欣泰     大詠城              
元炬              FH能源債                                     萬在                
及成              FH製藥債                                     健椿                
和進              FH新興企業債                                     百德                
耀勝              FH20年美債                                     唐鋒                
倚強股份          FH中國信用債                                     大恭                
錦明              凱基AAA至A公司債                                     永純                
鑫創              凱基金融債20+                                     康聯訊              
宇環              凱基美債25+                                     威潤                
廣寰科            國泰A級金融債                                     創威                
點晶              富邦中國投等債                                     唐榮                
斐成              富邦金融投等債                                     世鎧                
泰谷              元大10年IG銀行債                                     晉椿                
益通              FH公司債A3                                     久陽                
振維              FH次順位IG金融債                                     強新                
迎輝              FH美元信用債1-5Y                                     松和                
重鵬              群益A級公司債                                     新零售              
研勤              群益AAA-A醫療債                                     力新                
欣厚-KY           中信美國公債20年                                     謚源                
兆遠              中信中國債7-10                                     李洲                
寶得利            中信中國美元IG債                                     元炬                
太欣              B新光美債1-3                                     港建                
系統電            B新光美債20+                                     新洲                
天剛              第一金美債20+                                     耀勝                
世紀              第一金金融債 10+                                     倚強股份            
華容              第一金科技債 10+                                     至寶電              
建榮              永豐10年A公司債                                     宇環                
立衛              永豐15年金融債                                     雙鴻                
天揚              永豐7-10年中國債                                     幸康                
鈺創              凱基IG精選15+                                     泰谷                
佳總              台新美元銀行債                                     熱映                
合正              台新中國政策債                                     哲固                
金利              新光15年IG金融債                                     力致                
寶聯通            富邦新興投等債                                     森寶                
德宏              富邦歐洲銀行債                                     矽瑪                
合邦              中信新興亞洲債                                     重鵬                
萬旭              中信EM主權債0-5                                     泓格                
久正              永豐1-3年美公債                                     東林                
上揚              永豐20年美公債                                     盈正                
全譜              永豐美國500大                                     精聯                
易通展            合世                                         欣厚-KY             
茂迪              易威                                         湯石照明            
元隆              天良                                         智晶                
沛亨              南璋                                         數字                
九暘              勝昱                                         世紀                
凱碩              萬國通                                       友銓                
全達              飛寶企業                                     立衛                
奧斯特            精確                                         合正                
保銳              宏易                                         合邦                
越峰              唐鋒                                         亞元                
商丞              聯光通                                       訊達                
英格爾            通訊-KY                                      欣技                
士開              榮群                                         亞通                
昇益              新零售                                       上揚                
志嘉              恩得利                                       臺龍                
富裔              李洲                                         元隆                
燦星旅            凱柏實業                                     晶焱                
富驛-KY           元炬                                         廣錠                
劍湖山            及成                                         光菱                
德記              和進                                         奧斯特              
泰偉              耀勝                                         宏捷科              
華義              倚強股份                                     金居                
昇華              錦明                                         森田                
得利影            鑫創                                         鑫龍騰              
鼎創達            宇環                                         三圓                
台境              廣寰科                                       力泰                
愛地雅            點晶                                         理銘                
邦泰              斐成                                         富裔                
                  泰谷                                         惠普                
                  益通                                         安心                
                  振維                                         漢來美食            
                  迎輝                                         富驛-KY             
                  重鵬                                         亞都                
                  研勤                                         老爺知              
                  欣厚-KY                                      滿心                
                  兆遠                                         東凌-KY             
                  寶得利                                       紅馬-KY             
                  太欣                                         德記                
                  系統電                                       全家                
                  天剛                                         弘帆                
                  世紀                                         邁達康              
                  華容                                         大展證              
                  建榮                                         誠品生活            
                  立衛                                         泰偉                
                  天揚                                         華義                
                  鈺創                                         昇華                
                  佳總                                         大宇資              
                  合正                                         得利影              
                  金利                                         時報                
                  寶聯通                                       旭然                
                  德宏                                         鼎創達              
                  合邦                                         朋億                
                  萬旭                                         崑鼎                
                  久正                                         益張                
                  育富                                         白紗科              
                  上揚                                         捷必勝-KY            
                  全譜                                         旭源                
                  易通展                                       紅木-KY             
                  茂迪                                         綠電                
                  元隆                                         綠河-KY             
                  沛亨                                         花王                
                  九暘                                         欣雄                
                  凱碩                                         欣泰                
                  全達                                         富堡                
                  奧斯特                                       大汽電              
                  保銳                                         合騏                
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
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                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  台境                                                             
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
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