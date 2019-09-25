中石化砸372億元標下京華城 闢建頂級商辦 預計2023年完工

鉅亨網記者林薏茹 台北 2019年9月25號19點10分

京華城土地永久所有權國際標售案今 (25) 日四度公開標售，由中石化 (1314-TW) 旗下鼎越開發以 372 億 1 萬元得標，中石化表示，土地開發是公司雙主軸發展重點之一，看好未來台北市東區辦公大樓市場，決定由鼎越開發參與投標，而京華城地上物預計明年初動工拆除，規劃闢建 4 棟地上層 19 樓的頂級商辦，有機會在 2023 年完工。

中石化目前營運採取石化本業與土地開發雙主軸並進，京華城聯貸主辦銀行凱基銀行曾希望中石化以最大股東身份，參與研議合作方案，而中石化也尋訪開發商共同投標，同時在內部進行詳細評估，經專業團隊評估後認為，京華城標售案確實有前景，最後決定由旗下鼎越開發公司獨自參與投標。

中石化表示，京華城是台北東區罕見面積大且完整的可開發土地，隨著外商或新創公司在台北市設辦公室、國外共享辦公業者搶進、台商回流，都需要大面積辦公空間，但台北市中心商辦面臨老舊都更、新大樓更新不及、供給有限狀況，導致供給持續緊縮。

中石化看好未來商辦售價及租金將呈現穩定成長趨勢，且有創價空間，加上京華城地處便利，處信義計畫區延伸區，允許使用項目包括辦公大樓、國際購物中心、國際觀光旅館等，目前規劃改建為 4 棟結合綠能智能環保的商辦，上層 19 樓規劃為頂級辦公室，除為公司帶進獲利，也能繁榮鄰近中崙商圈，接軌台北市政府積極推動的信義 2.0 計劃。

中石化說明，未來京華城地上物拆除後，將保留地下室原連續壁及基樁，與一般素地開相比，減少土方挖運棄的費用，預估節省整體工期約 12 至 16 個月，採辦公大樓及商業出售出租模式，將依後續運營狀況決定，可望對中石化營收帶來長期穩定的貢獻，並可支應雙主軸策略滾動開發。

中石化副總經理陳穎俊表示，京華城地上物預計明年初開始進行拆除工程，時程約需 9 至 10 個月，預計第 3 季或第 4 季交付，新建設的商辦建築有機會在 2023 年完工。

面對公司轉型，中石化以雙主軸策略迎戰，此次子公司鼎越取得京華城土地標售案，展現土地開發企圖心及在國內再造實績的機會，也透過打造國際級商業辦公大樓，創造公司品牌，未來中石化也將持續活化南台灣自有資產，同時掌握東南亞新興市場契機。