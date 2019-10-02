油價偏弱打擊財政 挪威少見由主權財富基金提出資金

據《彭博》報導，挪威今年 8 月意外地由主權財富基金手中提走約 4 億美元，是 1 年多來首見。挪威財政部表示，在 8 月初油價跌至 7 個月低點之後提取資金，是為了在今年的石油收入和石油支出之間保持平衡。

挪威在 2016 年首度做出類似行動，在原油價格暴跌之後，政府首度由主權財富基金提現。這提供挪威巨大的財政緩衝，讓他們不用像其他央行，採取極端的貨幣刺激政策。

(圖表取自彭博)

挪威財政部表示，新的訊息顯示，未來幾個月還需要提款更多。財政部說：「由於石油產出帶來的現金流量將下降，並且由於主權基金規模足夠龐大，因此未來由此基金轉移資金，將變得越來越常見。最終它將成為新常態。」

儘管如此，8 月份挪威提款的動作仍令人吃驚。政府在 5 月份的修訂預算中表示，預計 2019 年將在該基金中總共存入 340 億瑞典克朗 (37 億美元)，提款讓挪威政府略微偏離了預期年度目標。

挪威央行投資管理部 (Norges Bank Investment Management) 是央行管理部門，他們拒絕評論 8 月份的提款情況。

受到貿易戰影響，全球成長放緩，也降低石油的需求，布蘭特原油 8 月初多維持在每桶 56 美元左右，遠低於挪威政府在經修訂的預算中的估計，他們原本預估油價每桶在 67-70 美元之間。

於此同時，挪威政府週二表示，挪威主權基金也將逐步對石油和天然氣勘探和生產商撤資，防止未來油價下跌帶來的負面影響。

挪威議會在今年年初，通過由基金投資組合中削減部分石油公司的計畫，但削減範圍將留給政府作出最後決定。

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