香港衝突日增 遊客銳減 8月零售業銷售業績下滑14%

香港反送中運動延燒數月，更於週一 (30) 日進入全城衝突，港島、新界以及九龍等地陷入大規模警民衝突，隨著衝突擴大，一向以觀光遊客支持營收的香港旅遊業也停擺，預計 8 月份零售額較去年同期下滑 14%，這已是香港零售業連續 7 個月下滑，也是自 2011 年 9 月以來的最低水平。

香港財政司司長陳茂波於 9 月表示，香港經濟可能在第三季度進入技術性衰退。陳在本週早些時候表示，政府將在需要的情況下採取更多刺激措施，同時增加救濟措施的支出。

旅遊業萎靡

8 月香港遊客人數大幅下滑 (圖片: 彭博社)

根據《彭博社》彙編的數據顯示，反送中的抗爭活動，衝擊香港商店和飯店觀光業績，估計 8 月份零售額年減 14%，8 月中國遊客減少了 42%，創下了自 2012 年 6 月以來遊客最少紀錄，飯店入住率從 2018 年 8 月的 94% 降至 66%。

隨著抗議活動的持續，多數民眾選擇留在家中，使得珠寶和手錶等中國遊客普遍購買的奢侈品，其銷售額在 7 月份下滑了近 25%。多數零售業者更讓員工休無薪假，據報導許多企業計劃裁員，房價也下跌。

購物慾低迷

香港零售業持續下滑 (圖片: 彭博社)

化妝品零售業者莎莎 (Sa Sa International Holdings) 表示，International Holdings 8 月份的銷售額較去年同期下降了 28%，截至 8 月 31 日的五個月的營業額將較去年同期下降約 15%，約 30 億港元 (約等於 3.83 億美元)。

根據房地產中介 Midland IC＆I Ltd 的數據，在香港最通常繁華的銅鑼灣購物區，現在有十分之一的商店都空著，部分地區租金也正下降。

超市購物是調查數據中唯一沒有下降的香港零售業，意味著除了奢侈品以外，消費者在服裝、鞋子和耐用品上的支出也減少了。

(本篇文章不開放合作媒體轉載)