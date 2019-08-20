丹麥風機之父：台灣可望躍亞太區再生能源新標竿

面對全球暖化，各國愈漸注重再生能源的推動與落實，《今周刊》今 (20) 日舉辦第三屆轉型能源綠色經濟國際論壇，「丹麥風機之父」Henrik Stiesdal 表示，看好台灣將成為亞太地區再生能源的標竿國家。

Henrik Stiesdal 指出，台灣已具有發展離岸風電的條件以及製造風機的基礎，加上政府有相當大的決心要落實再生能源的推動，相信在不久的將來，台灣將成為亞太地區再生能源的標竿國家，而丹麥已經走了 40 年，現在全國人民更以風為傲，台灣人民也應該如此。

副總統陳建仁致詞表示，再生能源的推動，不僅能解決台灣能源短缺的問題，同時也能帶動產業升級與發展，預計 2025 年前可以帶動 1.2 兆元的產值與商機，及 2 萬個就業機會，對台灣將是一個很大的經濟動能。

經濟部沈榮津部長則表示，積極推動 5+2 產業發展，離岸風電不僅是能源政策，更是重要的產業政策。台灣離岸風電目前已有中鋼率領的 wind Team 以及台船帶頭的 Marine Team 的國家產業聯盟作為第一推動部隊。

CIP 台灣區執行長侯奕愷則指出，台灣政府有高度決心發展離岸風電，但現階段還是面臨法令、躉購電價制度以及台灣本土化技術等挑戰，如果政府能釋出更多鬆綁及利多，相信會有更多投資商願意以台灣作為發展據點，未來台灣真的能成為亞太區的第一指標。