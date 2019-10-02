台股盤後—電金傳產權值走疲 量縮下跌19點 守住10900點關卡

受美股四大指數下跌影響，亞股同步修正，台股今 (2) 日一路處於盤下，電子三雄也未能站穩盤上，傳產權值股台塑四寶表現疲弱，國泰金、富邦金等金融權值股同在盤下遊走，拖累指數開低震盪走低，終場下跌 19.77 點，收在 10947.88 點，成交量為 1128.8 億元。

台股今日上市股中，僅生醫、電子零組件、化生醫、其他、光電、食品、網通指數收紅，其餘均收黑，其中以生醫族群上漲 1.44% 表現最強勢，表現最弱勢的為油燃指數，跌幅達 1.39%。

櫃買市場今日開低走高，終場上漲 0.51 點，以 141.1 點作收，成交量約 263.5 億元，成功站回月線。上櫃指數部分，僅觀光、電子零組件、其他、鋼鐵、電通指數收黑，其餘均收紅，又以遊戲指數表現最強勁、漲幅 1.29%，表現最弱勢的是電通族群，跌幅 0.33%。

電子三雄方面，台積電今日開高走低，早盤雖一度站上 281 元，改寫新猷，市值也攀升至 7.28 兆元，再創新高，不過，盤中賣壓出籠，股價紅翻黑，在平盤附近遊走，終場下跌 0.18％，收在 279.5 元。

印刷電路族群表現續強，華通漲幅超過 5%，育富上漲逾 4%，聯茂漲幅也超過 3%，耀華、瀚宇博、欣興、嘉聯益、先豐、敬鵬、霖宏、新華、精成科、志聖表現也都不俗。

IC 設計族群同樣強勢，旺玖大漲逾 4％，揚智、九暘、系微、昂寶 - KY、力旺、沛亨漲幅逾 3%，研通、瑞昱、創惟、連宇、茂達漲幅逾 2%，創意、偉詮電、原相、聯傑、譜瑞 - KY、聯詠、盛群、鑫創、類比科、尼克森漲幅也超過 1%。

被動元件族群今日表現續強，禾伸堂漲幅 2.5%，立隆電、台嘉碩、聚鼎、國巨、日電貿也都站穩盤上。

國泰證期分析師蔡明翰指出，近來由於資金持續流入台灣，外資操作相對偏多，台股表現相對國際股市強勢，不過，美、中市場已跌破短天期均線，而台股仍站穩均線之上，導致向上攻高有壓力存在。

蔡明翰認為，在國際股市回檔，外資操作卻偏多下，台股呈現多空交戰，估短線仍維持 10900 點附近震盪整理，待美中協商確認，台股才會有較明確的方向。