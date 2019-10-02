【日盛投顧】5日線不破仍有創反彈高可能

◆盤勢分析

1. 加權指數自 07/23 高點 10,994 點回檔至 08/06 低點 10,180 點共回檔 814 點，反彈 0.2、0.382、0.5、0.618 及 0.8 的滿足點分別為 10,343、10,491、10,587、10,683 及 10,831 點，09/18 高點 10,971 點逼近前高 10,994 點，失土幾已收復。週三台股開平低震盪，最高點 10,965 點未創反彈高，最低點 10,927 點守穩 10 日線（10,908 點）、5 日線（10,898 點）、月線（10,839 點）、季線（10,711 點）、半年線（10,704 點）及年線（10,351 點），終場指數下跌 19.77 點，跌幅 0.18%，收在 10,947.88 點，成交金額為 1,158.25 億元，小於 5 日均量（1,220 億元）及 20 日均量（1,217 億元）。三大法人合計買超 3.70 億元：外資買超 13.48 億元、投信買超 7.27 億元、自營商賣超 17.05 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）、均線：支撐為月線（約在 10,840 點）至季線（約在 10,710 點），壓力為 11,100 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（67）大於 50，短線偏多整理。

3. 櫃買指數漲幅 0.36%，收在 141.10 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 138 點附近，壓力為 142 點附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值（37）小於 50，短線整理。近期法人著墨較深的族群包括 PA、散熱、網通、PCB、矽晶圓、生技等。

4. 台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、蘋概、工業 4.0、生技、內需、運動風、金融、車用等。

蘋概、5G、半導體、被動元件、遊戲、風電、車用、運動風、生技為近期盤面主流

1. 蘋概：蘋果推出新機且 12/15 中國手機輸美將開始課徵 15% 的關稅，供應鏈加速拉貨，2330 台積電、3008 大立光、3406 玉晶光、2474 可成、6176 瑞儀、4958 臻鼎 - KY、6269 台郡、4935 茂林 - KY、2387 精元等為近期族群指標。

2.5G：5G 拚商轉全球如火如荼，相關個股如網通 5388 中磊、6285 啟碁、3491 昇達科、2345 智邦、3596 智易及光通訊的 4977 眾達 - KY、3081 聯亞、6426 統新、3163 波若威、3234 光環、4979 華星光等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY 等營運回升，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠，安控有機會因中美貿易轉單，3454 晶睿、3356 奇偶等有機會受惠。

3. 半導體：IC 設計領航股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、8016 矽創、6462 神盾、6415 矽力 - KY、3035 智原、8081 致新、3443 創意、3317 尼克森等，任天堂進軍大陸市場，供應鏈 3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱等將有機會迎來成長動力，6510 精測、6683 雍智科技、6223 旺矽將因台積電先進製程而迎來商機，2449 京元電搶食 5G 大餅，3707 漢磊掌握功率半導體市場新顯學氮化鎵， 6451 訊芯 - KY、3374 精材受惠蘋果訂單到位，營運第四季續旺。

4.PCB：ABF 基板供需吃緊，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用，2367 燿華、2313 華通受惠藍芽耳機需求夯。

5. 被動元件：市場傳出庫存去化利多，帶動 2327 國巨、2492 華新科及 3026 禾伸堂等近期反彈。