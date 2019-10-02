台股盤中－權值股撐盤 中小型股助攻 量縮守10900點

美股第 4 季出師不利，四大指數同步走跌，台股今 (2) 日隨主要亞股也同步修正，靠權值股台積電、大立光與鴻海股價支撐，加上 PCB、被動元件與生技族群拉抬，指數平盤附近震盪，力守 10900 點，成交量預估約 1200 億元。

美國 9 月製造業採購經理人指數跌至 47.8%，創 10 年來新低，經濟數據不佳引發美股賣壓出籠，四大指數同步下跌，主要亞股包括日韓港陸今天同步走跌，台股也無法倖免於難，但靠著權值股撐盤，讓指數維持平盤附近。

17 日將召開法說會的台積電，挾營運業績優勢，吸引外資買盤提前卡位布局，盤中股價一度衝上 281 元來到歷史新高，不過股價衝高後賣壓也隨之而來，盤中又拉回至 280 元以下，股價呈平盤整理。

今天盤面主要由靠上櫃中小型股支撐，櫃買指數小漲 0.14%，可望延續昨日漲勢日 K 連 2 紅，集中市場隨美股走跌相對疲弱，但在多空拉鋸下指數持續平盤整理。

PCB 族群中包括華通、育富等個股盤中漲勢相對強勁，盤中漲幅逾 3%，友詮、瀚宇博等盤中也有 1% 以上漲幅。

被動元件中包括禾伸堂、蜜望實今天盤中大漲逾 3%，指標個股國巨、華新科呈現平盤整理，環科、立隆電、聚鼎等盤中也有 1% 以上的漲幅。

整體而言，台股今天隨國際股市走跌，盤中持續呈現跌勢，但在部分低接買盤與產業族群類股拉抬下，盤中仍維持平盤，守住 10900 點關卡，在美股亞股偏弱格局下，盤勢預期將持續震盪整理。