糟糕的十月份開局 代表第4季恐怕災情慘重嗎？

對美股來說，十月份向來是個艱難的月份，而今年首日的走勢，就呼應了這個市場共識。但投資人接下來考量的是，在糟糕的開局後，整個第 4 季可能會出現什麼樣的變化？

1 日在 ISM 美國 9 月製造業採購經理人指數跌至 47.8%，創下十年新低之後，美股狂瀉，道瓊、標普 500 及那斯達克 3 大主要指數，跌幅都超過 1%，道瓊和標普 500 指數更寫自 8 月 23 日以來，最糟糕的單日跌幅。

雖然如此，Bespoke Investment Group 的分析師表示，十月份的開局不佳，並不一定代表著在當月和下半年的剩餘時間裡，股市會變得更糟。

(圖表取自 Market Watch)

歷史數據顯示，自 1931 年以來，在 10 月首個交易日上，包括今年在內，有 14 次標普 500 指數跌幅都超過 1%，過去的經驗顯示，在十月接下來的日子裡，有接近 7 成的比例，標普在十月剩餘時間上漲，而累計 13 次的平均表現，是上漲 3.79%，若以中位數看，也有 1.97% 的漲幅。

如果看當年至年底的剩餘時間，除 1931 年之外，所有的年份都出現漲勢，平均漲幅更高達 7.22%，以中位數看，則為上漲 7.25%。

Bespoke 指出，如果今年走勢與過去雷同，那麼在今天股市大跌 1% 之後，投資人反而可以期待，到年底之前，有望出現平均 7% 的漲勢。

當然，別忘了，歷史上許多次的美股災難，都發生在 10 月，特別像 1929 年大蕭條、1987 年崩盤和 2007-08 年金融危機的股市暴跌，促使人們在十月份特別緊張。在 1931 年，雖然股市在 10 月接下來的時間上漲逾 9%，但至年底計算，反而下挫了近 15%，說明平均數只供參考。

Bespoke 分析師也強調，別過份迷信歷史數據，這些數據只能表明，就算第 4 季開局首日股市慘兮兮，也不代表世界末日到來，不必因此喪失信心。