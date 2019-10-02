WeWork前景差、惠譽將評等再往下調至CCC+

鉅亨網編譯陳達誠 2019年10月2號12點30分

繼 Adam Neumann 辭去執行長一職後，全球共享辦公室龍頭的 WeWork，在週一 (30 日) 宣布將撤回 IPO 申請，全球信用評級機構惠譽 (Fitch Ratings) 也在週二 (1 日) 將 WeWork 的信用評等調降兩級來到「CCC +」，在垃圾級中更往下降等。

原本 WeWork 打算透過 IPO 來取得 30 億美元以上資金，再以股票上市為條件，從銀行方面獲得 60 億美元融資。不過事情發展急轉直下，WeWork 在週一 (30 日) 撤回了 IPO 計畫。

惠譽指出「在沒有 IPO 及相關優先債來進行資金調度的情況下，WeWork 將沒有足夠的資金來實現成長計畫」。

Adam Neumann (圖片：AFP)

加上以目前的動向來看，包含大型企業與 WeWork 的其它客戶，很可能在簽訂會員登錄合約方面有所遲疑。不過從當前來看，還未出現這樣的傾向。

上週標普全球評等公司 (S&P Global Ratings)，將 WeWork 的公司評等從「B」調降到「B -」，不論前後都屬於垃圾級。

有兩位相關人士在 30 日向《路透社》透露，WeWork 正在與銀行還有大股東的軟銀集團 SBG(9984-JP) 等，就新的資金調度方法進行協議。

惠譽表示，WeWork 若能在實效性高的資金調度方面達成共識，並且在業績上重新站起，就可望調高公司評等。

根據 MarketAxess 的說法，該公司利率 7.875% 的公司債，面額 1 美元在近期的價格為 0.84 美元左右。也反映出市場就公司債的償還，還有在全新資金的調度上，抱持著懷疑態度。