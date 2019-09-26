我對中國進口鋼品首次雙反調查出爐 財政部拍板暫緩課稅

財政部與經濟部針對中國進口的 5 項鋼品進行反傾銷與平衡稅的「雙反調查」，調查結果今 (26) 日出爐，財政部關務署表示，考量課徵反傾銷與平衡稅，將對我中下游鋼鐵業造成衝擊，決議暫緩課稅，但強調會視產業與市場景氣變化，隨時審議是否課稅，相關公告最快下週就會出爐。

美國去年核定的貿易擴張法 232 條款，針對全球鋼鐵課徵 25% 關稅，我政府為爭取輸美鋼品可豁免高關稅，並防堵中國鋼品繞台灣輸美，財政部對中國進口的五項鋼品進行雙反調查，關務署關稅稅率審議小組今天拍板，決議暫不課稅。

這 5 項調查鋼品項目，包括對「碳鋼冷軋鋼品」與「不銹鋼熱軋鋼品」進行反傾銷稅與平衡稅調查；另就「碳鋼鋼板」、「鍍鋅鋼品」與「不銹鋼冷軋鋼品」進行課徵平衡稅調查。

關務署官員表示，根據調查，中國對於上述五項鋼品確實有補貼與傾銷事實，對我產業造成實質損害，經濟部也認定，不課稅對我鋼鐵業有「損害之虞」，但為免對中下游產業造成衝擊，建議課徵稅率為 0-10%。

但我鋼鐵業者則持反對意見，業者認為，如果對中國鋼品課徵反傾銷稅與平衡稅，對我鋼鐵業中下游衝擊甚大，呼籲政府暫時勿對中國進口鋼品課稅。

據了解，包括碳鋼冷軋鋼品、不銹鋼熱軋鋼品、碳鋼鋼板、鍍鋅鋼品與不銹鋼冷軋鋼品等 5 項鋼品中，部分鋼品我國產量稀少需仰賴中國進口，課徵反傾銷稅與平衡稅將拉高鋼鐵業生產成本，加上美中貿易戰衝擊景氣，鋼鐵紛紛呼籲政府能暫緩課稅。

但關務署官員強調，雖然暫緩課徵反傾銷稅與平衡稅，但也會密切觀察國際政經情勢對產業的衝擊，並設有保留彈性機制，換言之，自公告日起 5 年內，只要因國際經貿情勢變化，經濟部或業者認為有課稅必要即可建議課徵，財政部無須重啟調查，由關稅稅率審議小組討論是否課稅。