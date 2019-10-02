新聞

[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/10/01  108/09/30  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大台灣50單日正向2倍基金                                        43.53000   42.35000   1.18000    2.78630
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            17.29000   16.88000   0.41000    2.42891
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      15.19000   14.83000   0.36000    2.42751
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 39.73000   38.80000   0.93000    2.39691
富邦台灣科技指數基金                                             61.12000   59.69000   1.43000    2.39571
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.88000   19.50000   0.38000    1.94872
元大台灣電子科技基金                                             38.69000   37.96000   0.73000    1.92308
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        23.13000   22.72000   0.41000    1.80458
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          18.16000   17.86000   0.30000    1.67973
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                        10.92000   10.74000   0.18000    1.67598
摩根新興科技基金                                                 56.07000   55.15000   0.92000    1.66818
安聯台灣智慧基金                                                 39.10000   38.46000   0.64000    1.66407
元大大中華TMT基金-人民幣                                         11.61000   11.42000   0.19000    1.66375
富邦台灣釆吉50基金                                               48.70000   47.91000   0.79000    1.64893
元大台灣卓越50基金                                               86.20000   84.81000   1.39000    1.63896
富邦臺灣公司治理100基金                                          22.34000   21.98000   0.36000    1.63785
兆豐國際國民基金                                                 23.80000   23.42000   0.38000    1.62254
元大大中華TMT基金-新台幣                                         10.05000    9.89000   0.16000    1.61780
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                18.93000   18.63000   0.30000    1.61031
日盛MIT主流基金                                                  16.41000   16.15000   0.26000    1.60991
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                10.77000   10.60000   0.17000    1.60377
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                          10.82000   10.65000   0.17000    1.59624
新光創新科技基金                                                 14.03000   13.81000   0.22000    1.59305
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  55.17000   54.32000   0.85000    1.56480
元大摩臺基金                                                     40.28000   39.67000   0.61000    1.53769
宏利台灣動力基金A類型                                            32.13000   31.65000   0.48000    1.51659
宏利台灣動力基金I類型                                            32.13000   31.65000   0.48000    1.51659
富邦精準基金                                                     46.93000   46.23000   0.70000    1.51417
富邦科技基金                                                     26.31000   25.92000   0.39000    1.50463
凱基台灣精五門基金                                               23.08000   22.74000   0.34000    1.49516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
留言載入中...P

相關新聞