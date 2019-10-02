[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/10/01 108/09/30 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大台灣50單日正向2倍基金 43.53000 42.35000 1.18000 2.78630 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 17.29000 16.88000 0.41000 2.42891 群益臺灣加權單日正向2倍基金 15.19000 14.83000 0.36000 2.42751 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 39.73000 38.80000 0.93000 2.39691 富邦台灣科技指數基金 61.12000 59.69000 1.43000 2.39571 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.88000 19.50000 0.38000 1.94872 元大台灣電子科技基金 38.69000 37.96000 0.73000 1.92308 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 23.13000 22.72000 0.41000 1.80458 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.16000 17.86000 0.30000 1.67973 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.92000 10.74000 0.18000 1.67598 摩根新興科技基金 56.07000 55.15000 0.92000 1.66818 安聯台灣智慧基金 39.10000 38.46000 0.64000 1.66407 元大大中華TMT基金-人民幣 11.61000 11.42000 0.19000 1.66375 富邦台灣釆吉50基金 48.70000 47.91000 0.79000 1.64893 元大台灣卓越50基金 86.20000 84.81000 1.39000 1.63896 富邦臺灣公司治理100基金 22.34000 21.98000 0.36000 1.63785 兆豐國際國民基金 23.80000 23.42000 0.38000 1.62254 元大大中華TMT基金-新台幣 10.05000 9.89000 0.16000 1.61780 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.93000 18.63000 0.30000 1.61031 日盛MIT主流基金 16.41000 16.15000 0.26000 1.60991 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.77000 10.60000 0.17000 1.60377 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.82000 10.65000 0.17000 1.59624 新光創新科技基金 14.03000 13.81000 0.22000 1.59305 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 55.17000 54.32000 0.85000 1.56480 元大摩臺基金 40.28000 39.67000 0.61000 1.53769 宏利台灣動力基金A類型 32.13000 31.65000 0.48000 1.51659 宏利台灣動力基金I類型 32.13000 31.65000 0.48000 1.51659 富邦精準基金 46.93000 46.23000 0.70000 1.51417 富邦科技基金 26.31000 25.92000 0.39000 1.50463 凱基台灣精五門基金 23.08000 22.74000 0.34000 1.49516 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------