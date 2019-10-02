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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/10/01  108/09/30  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.37730   10.37920  -0.00190   -0.01831
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.12880   10.13060  -0.00180   -0.01777
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.46260   10.46140   0.00120    0.01147
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.22000   10.21890   0.00110    0.01076
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.13510   10.13600  -0.00090   -0.00888
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.23710   10.23420   0.00290    0.02834
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.13110   10.12820   0.00290    0.02863
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.18120   10.18040   0.00080    0.00786
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.85260    9.84990   0.00270    0.02741
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.85260    9.84990   0.00270    0.02741
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.83960    9.83580   0.00380    0.03863
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.83960    9.83580   0.00380    0.03863
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.03710   10.03420   0.00290    0.02890
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.03710   10.03420   0.00290    0.02890
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.82750   10.81840   0.00910    0.08412
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.62530   10.61650   0.00880    0.08289
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.73150   10.72440   0.00710    0.06620
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.62030   10.61320   0.00710    0.06690
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.71000   22.14000  -0.43000   -1.94219
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.24000   22.31000  -0.07000   -0.31376
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     42.34400   42.33610   0.00790    0.01866
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 39.02100   39.03140  -0.01040   -0.02665
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.93530    9.93150   0.00380    0.03826
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.49990   10.49550   0.00440    0.04192
中國信託台灣活力基金                                               13.45000   13.36000   0.09000    0.67365
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.41000   11.44000  -0.03000   -0.26224
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.93000   10.98000  -0.05000   -0.45537
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.85000    9.89000  -0.04000   -0.40445
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.23000   10.28000  -0.05000   -0.48638
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.71000    8.81000  -0.10000   -1.13507
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.49000    9.59000  -0.10000   -1.04275
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.38590   10.36500   0.02090    0.20164
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.15900   10.15740   0.00160    0.01575
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.00490    9.00350   0.00140    0.01555
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.48220   10.48130   0.00090    0.00859
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.26380    9.26290   0.00090    0.00972
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.27770   11.35940  -0.08170   -0.71923
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.50670    9.57560  -0.06890   -0.71954
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.07150   11.07250  -0.00100   -0.00903
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.59270    9.59360  -0.00090   -0.00938
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              46.03330   45.99420   0.03910    0.08501
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  42.47770   42.49900  -0.02130   -0.05012
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              47.39100   47.37640   0.01460    0.03082
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                47.75780   47.74690   0.01090    0.02283
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.67000   10.73000  -0.06000   -0.55918
中國信託智能運動基金-美元                                          10.31000   10.36000  -0.05000   -0.48263
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.73000    9.83000  -0.10000   -1.01729
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.52000    9.62000  -0.10000   -1.03950
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.04830   11.04770   0.00060    0.00543
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.42300   10.42640  -0.00340   -0.03261
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.50560    9.50860  -0.00300   -0.03155
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.68030   10.68420  -0.00390   -0.03650
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.74070    9.74430  -0.00360   -0.03694
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.26080   40.24490   0.01590    0.03951
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  41.11070   41.15000  -0.03930   -0.09550
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.77000   10.85000  -0.08000   -0.73733
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.19000   10.27000  -0.08000   -0.77897
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.86000   10.94000  -0.08000   -0.73126
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.33000   10.41000  -0.08000   -0.76849
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    44.84420   44.79770   0.04650    0.10380
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            45.21610   45.15860   0.05750    0.12733
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        45.28520   45.27630   0.00890    0.01966
元大2001基金                                                       67.87000   67.17000   0.70000    1.04213
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          47.85080   47.82960   0.02120    0.04432
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             45.90680   45.86440   0.04240    0.09245
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.84000   20.78000   0.06000    0.28874
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.76700   11.76610   0.00090    0.00765
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.52890   10.53640  -0.00750   -0.07118
元大上證50基金                                                     32.68000   32.64000   0.04000    0.12255
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.61000   11.42000   0.19000    1.66375
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.05000    9.89000   0.16000    1.61780
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.09000   13.14000  -0.05000   -0.38052
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.82800   11.88300  -0.05500   -0.46285
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.07100   16.14500  -0.07400   -0.45835
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.48900   11.45400   0.03500    0.30557
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.73200   10.70700   0.02500    0.23349
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.98000    2.97000   0.01000    0.33670
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.93000   12.89000   0.04000    0.31032
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.20310   45.15770   0.04540    0.10054
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.15940   11.15170   0.00770    0.06905
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.13190   10.12490   0.00700    0.06914
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.96680    9.96770  -0.00090   -0.00903
元大巴西指數基金                                                    6.89200    6.89000   0.00200    0.02903
元大日經225基金                                                    27.93000   27.96000  -0.03000   -0.10730
元大台商收成基金                                                   23.20000   23.01000   0.19000    0.82573
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.07000   11.21000  -0.14000   -1.24888
元大台灣50單日正向2倍基金                                          43.53000   42.35000   1.18000    2.78630
元大台灣中型100基金                                                34.29000   34.00000   0.29000    0.85294
元大台灣加權股價指數基金                                           26.84600   26.51400   0.33200    1.25217
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.92000   10.74000   0.18000    1.67598
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.82000   10.65000   0.17000    1.59624
元大台灣卓越50基金                                                 86.20000   84.81000   1.39000    1.63896
元大台灣金融基金                                                   18.78000   18.63000   0.15000    0.80515
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.74000   10.63000   0.11000    1.03481
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.74000   10.63000   0.11000    1.03481
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.30000   32.17000   0.13000    0.40410
元大台灣高股息基金                                                 28.14000   27.80000   0.34000    1.22302
元大台灣電子科技基金                                               38.69000   37.96000   0.73000    1.92308
元大全球ETF成長組合基金                                            10.64000   10.67000  -0.03000   -0.28116
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.04000   15.08000  -0.04000   -0.26525
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.58000   23.98000  -0.40000   -1.66806
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.75000   13.80000  -0.05000   -0.36232
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.40000    9.44000  -0.04000   -0.42373
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.91000   13.95000  -0.04000   -0.28674
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.59300   12.64400  -0.05100   -0.40335
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.70000    8.72000  -0.02000   -0.22936
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.54000    6.55000  -0.01000   -0.15267
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.12000    9.15000  -0.03000   -0.32787
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.98000    7.01000  -0.03000   -0.42796
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.29600    8.28800   0.00800    0.09653
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.26000    8.25000   0.01000    0.12121
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.35000   13.36000  -0.01000   -0.07485
元大全球農業商機基金                                               17.69000   17.83000  -0.14000   -0.78519
元大印尼指數基金                                                    9.35700    9.42400  -0.06700   -0.71095
元大印度指數基金                                                    9.74500    9.76500  -0.02000   -0.20481
元大印度基金                                                       12.72000   12.70000   0.02000    0.15748
元大多多基金                                                       18.23000   18.01000   0.22000    1.22154
元大多福基金                                                       55.10000   54.80000   0.30000    0.54745
元大亞太成長基金                                                    8.52000    8.54000  -0.02000   -0.23419
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.39960    9.38760   0.01200    0.12783
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.48700    7.47750   0.00950    0.12705
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.02800    9.03600  -0.00800   -0.08853
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.28400   10.31800  -0.03400   -0.32952
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.21360   10.21480  -0.00120   -0.01175
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.47540   10.47460   0.00080    0.00764
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.19190   10.19110   0.00080    0.00785
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.53010   10.52860   0.00150    0.01425
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.24680   10.24540   0.00140    0.01366
元大卓越基金                                                       42.93000   42.81000   0.12000    0.28031
元大店頭基金                                                        8.98000    8.87000   0.11000    1.24014
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.52370   10.52310   0.00060    0.00570
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.87280    9.87160   0.00120    0.01216
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.67320   32.65460   0.01860    0.05696
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   45.48440   45.43910   0.04530    0.09969
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.53090   15.53920  -0.00830   -0.05341
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        26.09400   26.06920   0.02480    0.09513
元大美國政府7至10年期債券基金                                      43.06500   43.01300   0.05200    0.12089
元大高科技基金                                                     21.21000   20.94000   0.27000    1.28940
元大得利貨幣市場基金                                               16.34830   16.34730   0.00100    0.00612
元大得寶貨幣市場基金                                               12.04850   12.04780   0.00070    0.00581
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              11.00000   10.90000   0.10000    0.91743
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                11.00000   10.90000   0.10000    0.91743
元大富櫃50基金                                                     13.28000   13.15000   0.13000    0.98859
元大華夏中小基金                                                    7.47000    7.42000   0.05000    0.67385
元大新中國基金-人民幣                                              10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-美元                                                 9.33300    9.34600  -0.01300   -0.13910
元大新中國基金-新台幣                                               9.36000    9.37000  -0.01000   -0.10672
元大新主流基金                                                     26.60000   26.35000   0.25000    0.94877
元大新東協平衡基金-美元                                             9.31400    9.31400   0.00000    0.00000
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.14000    9.14000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.21300   11.20180   0.01120    0.09998
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.97740    9.97580   0.00160    0.01604
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.46100   11.45850   0.00250    0.02182
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.35360    9.35150   0.00210    0.02246
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.68740   10.68640   0.00100    0.00936
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.85960    9.85860   0.00100    0.01014
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.92700   10.92520   0.00180    0.01648
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.08970   10.08810   0.00160    0.01586
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.19240   10.19220   0.00020    0.00196
元大新興亞洲基金                                                   10.82000   10.90000  -0.08000   -0.73394
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.80300    9.78670   0.01630    0.16655
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.08400    9.06890   0.01510    0.16650
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.14010   10.12260   0.01750    0.17288
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.41120    9.39490   0.01630    0.17350
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.18370   15.18290   0.00080    0.00527
元大經貿基金                                                       38.51000   38.31000   0.20000    0.52206
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.30000    9.32000  -0.02000   -0.21459
元大實質多重資產基金-美元                                           8.25300    8.27800  -0.02500   -0.30201
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.76000    8.79000  -0.03000   -0.34130
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.12000   12.08000   0.04000    0.33113
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.17000   18.28000  -0.11000   -0.60175
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             21.05000   20.74000   0.31000    1.49470
元大摩臺基金                                                       40.28000   39.67000   0.61000    1.53769
元大標普500基金                                                    27.92000   28.06000  -0.14000   -0.49893
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.10000   12.03000   0.07000    0.58188
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.28000   36.70000  -0.42000   -1.14441
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.99000   21.00000  -0.01000   -0.04762
元大標智滬深300基金                                                17.95000   17.96000  -0.01000   -0.05568
元大歐洲50基金                                                     25.89000   25.80000   0.09000    0.34884
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    16.41000   16.15000   0.26000    1.60991
日盛上選基金(A類型)                                                37.80000    0.00000  37.80000    0.00000
日盛上選基金(I類型)                                                37.80000    0.00000  37.80000    0.00000
日盛小而美基金                                                     19.48000   19.32000   0.16000    0.82816
日盛中國內需動力基金                                                9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.46620   12.46870  -0.00250   -0.02005
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.83820    9.84020  -0.00200   -0.02032
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.56780   12.56580   0.00200    0.01592
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.91370    9.91220   0.00150    0.01513
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.34600   11.34450   0.00150    0.01322
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.93300    8.93190   0.00110    0.01232
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.29000   11.26000   0.03000    0.26643
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.38000   10.34000   0.04000    0.38685
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.79000   10.75000   0.04000    0.37209
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
日盛日盛基金                                                       12.60000   12.50000   0.10000    0.80000
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
日盛全球抗暖化基金                                                 11.24000   11.28000  -0.04000   -0.35461
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.66060   10.66430  -0.00370   -0.03470
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.42140    9.42460  -0.00320   -0.03395
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.39850   10.40220  -0.00370   -0.03557
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.19030    9.19360  -0.00330   -0.03589
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.30000   10.37000  -0.07000   -0.67502
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.37000   10.44000  -0.07000   -0.67050
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.54780    2.54930  -0.00150   -0.05884
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65390    1.65490  -0.00100   -0.06043
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38910    0.38910   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25310    0.25310   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.80310   12.80610  -0.00300   -0.02343
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.20510    8.20700  -0.00190   -0.02315
日盛亞洲機會基金                                                    7.15000    7.17000  -0.02000   -0.27894
日盛首選基金                                                       18.59000   18.39000   0.20000    1.08755
日盛高科技基金                                                     19.70000   19.48000   0.22000    1.12936
日盛貨幣市場基金                                                   14.85630   14.85530   0.00100    0.00673
日盛新台商基金                                                     43.48000   43.10000   0.38000    0.88167
日盛精選五虎基金                                                   37.90000   37.78000   0.12000    0.31763
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.56530   13.56440   0.00090    0.00664
台新2000高科技基金                                                 34.68000   34.41000   0.27000    0.78466
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.34000    9.33000   0.01000    0.10718
台新MSCI中國基金                                                   19.20000   19.53000  -0.33000   -1.68971
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      19.81000   20.18000  -0.37000   -1.83350
台新大眾貨幣市場基金                                               14.24220   14.24130   0.00090    0.00632
台新中國通基金                                                     50.24000   49.87000   0.37000    0.74193
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.57630    0.57490   0.00140    0.24352
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.85700   17.81200   0.04500    0.25264
台新中國精選中小基金-美元                                           0.33270    0.33200   0.00070    0.21084
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
台新主流基金                                                       26.46000   26.36000   0.10000    0.37936
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.55000   24.75000  -0.20000   -0.80808
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.79560    0.80220  -0.00660   -0.82274
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.22000   17.36000  -0.14000   -0.80645
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.55710    0.56170  -0.00460   -0.81894
台新台灣中小基金                                                   39.47000   38.92000   0.55000    1.41316
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.15060   11.16230  -0.01170   -0.10482
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.98410    9.98090   0.00320    0.03206
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.63060   11.62680   0.00380    0.03268
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.02310   10.04150  -0.01840   -0.18324
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.29480   11.31540  -0.02060   -0.18205
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.87000   10.89000  -0.02000   -0.18365
台新印度基金                                                       14.65000   14.68000  -0.03000   -0.20436
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.56590    8.57200  -0.00610   -0.07116
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28110    0.28130  -0.00020   -0.07110
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.70540   12.71440  -0.00900   -0.07079
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41190    0.41220  -0.00030   -0.07278
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             38.82000   38.85000  -0.03000   -0.07722
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                42.60000   42.54000   0.06000    0.14104
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.14130   11.14080   0.00050    0.00449
台新高股息平衡基金                                                 33.55630   33.22790   0.32840    0.98833
台新智慧生活基金-美元                                              10.46770   10.61350  -0.14580   -1.37372
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.84000   10.99000  -0.15000   -1.36488
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           7.99370    7.98060   0.01310    0.16415
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.22490    8.21100   0.01390    0.16929
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.16880    9.15380   0.01500    0.16387
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.44520    9.42920   0.01600    0.16969
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.50820   11.48100   0.02720    0.23691
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36490    0.36410   0.00080    0.21972
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.08620    8.06710   0.01910    0.23676
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27080    0.27020   0.00060    0.22206
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.33000    5.37000  -0.04000   -0.74488
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.82000   22.82000   0.00000    0.00000
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.67770   10.67500   0.00270    0.02529
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.08610   10.09200  -0.00590   -0.05846
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.16130   10.16710  -0.00580   -0.05705
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.78220   10.77950   0.00270    0.02505
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.17660   10.18260  -0.00600   -0.05892
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.25510   10.26090  -0.00580   -0.05653
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               44.46050   44.45870   0.00180    0.00405
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     43.80580   43.83270  -0.02690   -0.06137
永豐1至3年期美國公債ETF基金                                        40.05020   40.03940   0.01080    0.02697
永豐20年期以上美國公債ETF基金                                      40.10410   40.07760   0.02650    0.06612
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             38.68410   38.71090  -0.02680   -0.06923
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.41600   11.41530   0.00070    0.00613
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.89030    9.86830   0.02200    0.22294
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.31150    9.31750  -0.00600   -0.06439
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  11.04410   11.05120  -0.00710   -0.06425
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.63250    7.62090   0.01160    0.15221
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.12120    9.10730   0.01390    0.15262
永豐中小基金                                                       55.82000   55.52000   0.30000    0.54035
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.83320    1.83700  -0.00380   -0.20686
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.59360    2.59890  -0.00530   -0.20393
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.11220    8.11140   0.00080    0.00986
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.12080   11.11980   0.00100    0.00899
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     5.01000    5.06000  -0.05000   -0.98814
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.87000   22.05000  -0.18000   -0.81633
永豐主流品牌基金                                                   18.98000   18.91000   0.07000    0.37017
永豐永豐基金                                                       34.66000   34.30000   0.36000    1.04956
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   8.92830    8.94710  -0.01880   -0.21012
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.51880    9.53880  -0.02000   -0.20967
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.81490    8.83300  -0.01810   -0.20491
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.40130    9.42070  -0.01940   -0.20593
永豐亞洲民生消費基金                                               11.49000   11.44000   0.05000    0.43706
永豐南非幣2021保本基金                                             14.29960   14.29930   0.00030    0.00210
永豐美國大型500股票ETF基金                                         19.83000   19.97000  -0.14000   -0.70105
永豐貨幣市場基金                                                   13.95680   13.95600   0.00080    0.00573
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.16840    2.17350  -0.00510   -0.23464
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.71060    2.71710  -0.00650   -0.23923
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.72930    7.73090  -0.00160   -0.02070
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.96400   10.96630  -0.00230   -0.02097
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.09510    7.09360   0.00150    0.02115
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.50750   11.50510   0.00240    0.02086
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.32000   10.37000  -0.05000   -0.48216
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.88000    7.90000  -0.02000   -0.25316
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.14000   18.18000  -0.04000   -0.22002
永豐臺灣加權ETF基金                                                56.36000   55.63000   0.73000    1.31224
永豐領航科技基金                                                   40.82000   40.41000   0.41000    1.01460
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.64000   11.65000  -0.01000   -0.08584
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.06000   11.08000  -0.02000   -0.18051
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.33000   10.29000   0.04000    0.38873
永豐趨勢平衡基金                                                   42.95000   42.70000   0.25000    0.58548
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.95200   11.95110   0.00090    0.00753
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.78410    9.79470  -0.01060   -0.10822
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.43730   10.44850  -0.01120   -0.10719
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.87040    9.87460  -0.00420   -0.04253
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.36070   10.36520  -0.00450   -0.04341
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.83810    9.85090  -0.01280   -0.12994
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.62120   10.63510  -0.01390   -0.13070
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.87480    9.88170  -0.00690   -0.06983
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.43880   10.44610  -0.00730   -0.06988
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.12000   11.10000   0.02000    0.18018
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.45000    9.42000   0.03000    0.31847
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.18000   15.20000  -0.02000   -0.13158
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.30000   19.31000  -0.01000   -0.05179
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.24000   19.25000  -0.01000   -0.05195
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.12360   10.07100   0.05260    0.52229
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.12360   10.07100   0.05260    0.52229
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.02410    9.97070   0.05340    0.53557
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.02410    9.97070   0.05340    0.53557
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.28970   10.24360   0.04610    0.45004
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.28960   10.24340   0.04620    0.45102
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.10800   10.05320   0.05480    0.54510
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.10800   10.05320   0.05480    0.54510
兆豐國際生命科學基金                                               14.27000   14.41000  -0.14000   -0.97155
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.46660   10.49250  -0.02590   -0.24684
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.72710   10.75390  -0.02680   -0.24921
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.53500   10.53440   0.00060    0.00570
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.23790   10.23670   0.00120    0.01172
兆豐國際國民基金                                                   23.80000   23.42000   0.38000    1.62254
兆豐國際第一基金                                                   14.06000   13.92000   0.14000    1.00575
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.72990   10.73030  -0.00040   -0.00373
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.13780    8.13810  -0.00030   -0.00369
兆豐國際萬全基金                                                   21.49000   21.34000   0.15000    0.70291
兆豐國際電子基金                                                   27.42000   27.02000   0.40000    1.48038
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          23.13000   22.72000   0.41000    1.80458
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              14.98000   15.14000  -0.16000   -1.05680
兆豐國際豐台灣基金                                                 37.21000   36.80000   0.41000    1.11413
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.57290   12.57210   0.00080    0.00636
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.71000    9.80000  -0.09000   -0.91837
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.73000    9.81000  -0.08000   -0.81549
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.80080    9.79360   0.00720    0.07352
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.83660    9.83040   0.00620    0.06307
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.86040    9.85410   0.00630    0.06393
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.84330    9.83720   0.00610    0.06201
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.95550    9.94890   0.00660    0.06634
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.80100    9.79380   0.00720    0.07352
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.83880    9.83260   0.00620    0.06306
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.86840    9.86220   0.00620    0.06287
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.84780    9.84170   0.00610    0.06198
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.96340    9.95690   0.00650    0.06528
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.92740   10.92320   0.00420    0.03845
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.64340   10.64020   0.00320    0.03007
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.90950   10.90390   0.00560    0.05136
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.60450   10.60040   0.00410    0.03868
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.70910   10.70600   0.00310    0.02896
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.70320   10.69890   0.00430    0.04019
合庫台灣基金                                                       12.36000   12.20000   0.16000    1.31148
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.79670   11.80430  -0.00760   -0.06438
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.86590   12.87390  -0.00800   -0.06214
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.43930   11.44670  -0.00740   -0.06465
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.21550   12.22200  -0.00650   -0.05318
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.12770    8.13290  -0.00520   -0.06394
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.44430    9.45070  -0.00640   -0.06772
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.15170    9.15760  -0.00590   -0.06443
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.81200    8.81680  -0.00480   -0.05444
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.28580    9.29180  -0.00600   -0.06457
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.30000   11.31000  -0.01000   -0.08842
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
合庫全球新興市場基金                                                9.07000    9.16000  -0.09000   -0.98253
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.01000    9.02000  -0.01000   -0.11086
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
合庫貨幣市場基金                                                   10.18540   10.18480   0.00060    0.00589
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.93830    9.93310   0.00520    0.05235
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.33690   10.33220   0.00470    0.04549
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.54290   10.53840   0.00450    0.04270
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.12580   12.12040   0.00540    0.04455
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.47500   15.46840   0.00660    0.04267
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.65480    8.65020   0.00460    0.05318
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.49530    9.49100   0.00430    0.04531
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.85240    7.84900   0.00340    0.04332
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.63000    8.62630   0.00370    0.04289
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.54450   10.53990   0.00460    0.04364
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.96000   11.98000  -0.02000   -0.16694
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.32000   11.36000  -0.04000   -0.35211
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.49000   11.54000  -0.05000   -0.43328
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.22070   10.21610   0.00460    0.04503
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.19360   10.18770   0.00590    0.05791
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.77330    9.75430   0.01900    0.19479
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.16950   10.16550   0.00400    0.03935
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.26550   10.26100   0.00450    0.04386
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.23630   10.23030   0.00600    0.05865
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.80680    9.78770   0.01910    0.19514
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.20390   10.19980   0.00410    0.04020
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.51000   10.53000  -0.02000   -0.18993
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.26220   11.26190   0.00030    0.00266
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.78580    9.77650   0.00930    0.09513
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.73420    9.72430   0.00990    0.10181
安聯中國東協基金                                                   14.86000   14.95000  -0.09000   -0.60201
安聯中國策略基金-美元                                              12.69000   12.60000   0.09000    0.71429
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.59000   16.48000   0.11000    0.66748
安聯中華新思路基金-人民幣                                          16.36000   16.38000  -0.02000   -0.12210
安聯中華新思路基金-美元                                            14.71000   14.71000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.90000   13.90000   0.00000    0.00000
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                      33.92000   33.54000   0.38000    1.13298
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣                                       9.99000    9.88000   0.11000    1.11336
安聯台灣科技基金                                                   55.72000   55.34000   0.38000    0.68666
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.56330   12.56260   0.00070    0.00557
安聯台灣智慧基金                                                   39.10000   38.46000   0.64000    1.66407
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.88220   10.87690   0.00530    0.04873
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.97370   15.96570   0.00800    0.05011
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.87690    9.89670  -0.01980   -0.20007
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.98880    9.98370   0.00510    0.05108
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  11.96000   12.01000  -0.05000   -0.41632
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                   9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.59000   11.64000  -0.05000   -0.42955
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.34950   13.34630   0.00320    0.02398
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.90310   10.89830   0.00480    0.04404
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.95710   12.95200   0.00510    0.03938
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.55330    9.59860  -0.04530   -0.47194
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.48850    9.52390  -0.03540   -0.37170
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.00280    9.03810  -0.03530   -0.39057
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.20130   10.24980  -0.04850   -0.47318
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.19640   10.23550  -0.03910   -0.38200
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.51000   11.54000  -0.03000   -0.25997
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.50000   11.54000  -0.04000   -0.34662
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.22000   11.29000  -0.07000   -0.62002
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.01000   10.06000  -0.05000   -0.49702
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.51000    9.56000  -0.05000   -0.52301
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.40000   11.42000  -0.02000   -0.17513
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.95000   10.96000  -0.01000   -0.09124
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.28000    9.34000  -0.06000   -0.64240
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.54790   12.54660   0.00130    0.01036
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.35100   11.34790   0.00310    0.02732
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.95300   10.95000   0.00300    0.02740
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.50640    8.55840  -0.05200   -0.60759
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.37510    8.41730  -0.04220   -0.50135
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.05510    8.09590  -0.04080   -0.50396
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.13050   10.19220  -0.06170   -0.60536
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.01050   10.06170  -0.05120   -0.50886
安聯全球人口趨勢基金                                               12.08000   12.13000  -0.05000   -0.41220
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.28000    8.35000  -0.07000   -0.83832
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        31.35000   31.61000  -0.26000   -0.82252
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.75000    7.74000   0.01000    0.12920
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.56660   12.56450   0.00210    0.01671
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.56670   10.58870  -0.02200   -0.20777
安聯全球新興市場基金                                               16.64000   16.73000  -0.09000   -0.53796
安聯全球農金趨勢基金                                                9.02000    9.07000  -0.05000   -0.55127
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.12000    9.13000  -0.01000   -0.10953
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.51000   10.66000  -0.15000   -1.40713
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.75000   10.87000  -0.12000   -1.10396
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.82000   10.89000  -0.07000   -0.64279
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.33000   10.40000  -0.07000   -0.67308
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.41000    9.55000  -0.14000   -1.46597
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.39000    9.51000  -0.12000   -1.26183
安聯亞洲動態策略基金                                               22.12000   22.19000  -0.07000   -0.31546
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.16400   10.16470  -0.00070   -0.00689
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.19530   10.19420   0.00110    0.01079
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.07880   10.13180  -0.05300   -0.52311
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.04820   10.09530  -0.04710   -0.46655
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.09370   10.14670  -0.05300   -0.52234
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.05270   10.09980  -0.04710   -0.46635
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.02560   10.05720  -0.03160   -0.31420
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.12190   10.12150   0.00040    0.00395
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.02560   10.05720  -0.03160   -0.31420
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.64270   10.64050   0.00220    0.02068
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.17440   10.17230   0.00210    0.02064
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               91.99800   92.00450  -0.00650   -0.00706
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.43680   13.43350   0.00330    0.02457
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               69.04930   69.05190  -0.00260   -0.00377
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.95500    9.95250   0.00250    0.02512
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.79370    2.79390  -0.00020   -0.00716
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.92200   10.91770   0.00430    0.03939
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.35570    2.35670  -0.00100   -0.04243
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.81620    8.81260   0.00360    0.04085
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.33710   10.32430   0.01280    0.12398
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.30490   10.29180   0.01310    0.12729
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.81550   10.79820   0.01730    0.16021
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.25220   10.23950   0.01270    0.12403
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.27220   10.26000   0.01220    0.11891
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.23680   10.22410   0.01270    0.12422
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.17110   10.15820   0.01290    0.12699
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.58950   10.57250   0.01700    0.16079
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.15040   10.13780   0.01260    0.12429
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.17760   10.16550   0.01210    0.11903
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.06200   10.05280   0.00920    0.09152
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.26590   10.25270   0.01320    0.12875
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.03730   10.02830   0.00900    0.08975
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.94610    9.93800   0.00810    0.08151
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.07840   10.06910   0.00930    0.09236
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.21600   10.20280   0.01320    0.12938
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.03700   10.02800   0.00900    0.08975
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.94610    9.93800   0.00810    0.08151
宏利台灣動力基金A類型                                              32.13000   31.65000   0.48000    1.51659
宏利台灣動力基金I類型                                              32.13000   31.65000   0.48000    1.51659
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)                    9.97610    9.98740  -0.01130   -0.11314
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)                          9.97300    9.98740  -0.01440   -0.14418
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)                   10.03080    9.98740   0.04340    0.43455
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)                          9.97300    9.98740  -0.01440   -0.14418
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.98100   10.00020  -0.01920   -0.19200
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.86230    9.88120  -0.01890   -0.19127
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.49290    7.50730  -0.01440   -0.19181
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.45320    7.46780  -0.01460   -0.19551
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.68000   11.66000   0.02000    0.17153
宏利全球債券組合基金                                               13.82150   13.81310   0.00840    0.06081
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.01890    3.01810   0.00080    0.02651
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.46510   12.46240   0.00270    0.02167
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.93620    8.93430   0.00190    0.02127
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.64040    2.64200  -0.00160   -0.06056
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.50750   11.50430   0.00320    0.02782
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.29000    3.30740  -0.01740   -0.52609
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53710    0.53990  -0.00280   -0.51861
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.10000   15.18000  -0.08000   -0.52701
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.50530   12.51830  -0.01300   -0.10385
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.04130   11.05200  -0.01070   -0.09682
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.54500   10.55580  -0.01080   -0.10231
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.76970    8.77820  -0.00850   -0.09683
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.39420    8.40230  -0.00810   -0.09640
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.23630    8.24490  -0.00860   -0.10431
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.39930    8.40790  -0.00860   -0.10228
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.48000   10.43000   0.05000    0.47939
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.55000   10.50000   0.05000    0.47619
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.46000   10.42000   0.04000    0.38388
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.14000   11.14000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.99570    2.98930   0.00640    0.21410
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43000    0.42920   0.00080    0.18639
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.91520   12.88930   0.02590    0.20094
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.97850    0.97650   0.00200    0.20481
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.34800    7.33330   0.01470    0.20046
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.05060    2.04630   0.00430    0.21014
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29540    0.29470   0.00070    0.23753
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.93290    8.91510   0.01780    0.19966
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32440    0.32380   0.00060    0.18530
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.70000   13.69940   0.00060    0.00438
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.41000    2.43000  -0.02000   -0.82305
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.89000   11.00000  -0.11000   -1.00000
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          27.32000   27.13000   0.19000    0.70033
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          27.32000   27.13000   0.19000    0.70033
宏利澳幣保本基金                                                   12.71710   12.71480   0.00230    0.01809
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.99000   11.96000   0.03000    0.25084
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.34000   11.33000   0.01000    0.08826
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.85000   10.92000  -0.07000   -0.64103
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.06000   10.12000  -0.06000   -0.59289
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.20000    9.25000  -0.05000   -0.54054
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.58000   11.64000  -0.06000   -0.51546
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.57470   10.55830   0.01640    0.15533
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.42620    9.42970  -0.00350   -0.03712
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.92810    8.93090  -0.00280   -0.03135
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.37100   11.37450  -0.00350   -0.03077
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
貝萊德新台幣基金                                                   12.98180   12.98130   0.00050    0.00385
貝萊德寶利基金                                                     28.38000   28.08000   0.30000    1.06838
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.45840   11.45910  -0.00070   -0.00611
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.87470    9.87990  -0.00520   -0.05263
保德信大中華基金-人民幣                                            10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
保德信大中華基金-美元                                              10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
保德信大中華基金-新台幣                                            30.15000   30.11000   0.04000    0.13285
保德信中小型股基金                                                 53.29000   52.86000   0.43000    0.81347
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.63000    9.51000   0.12000    1.26183
保德信中國中小基金-美元                                             8.95000    8.84000   0.11000    1.24434
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.69000    8.59000   0.10000    1.16414
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.00000    9.96420   0.03580    0.35929
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.07610   10.03980   0.03630    0.36156
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.12120   10.08490   0.03630    0.35994
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.27890   11.23840   0.04050    0.36037
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.62000   10.53000   0.09000    0.85470
保德信中國品牌基金-美元                                            10.61000   10.52000   0.09000    0.85551
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.44000   11.34000   0.10000    0.88183
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.18000   28.31000  -0.13000   -0.45920
保德信全球消費商機基金                                             19.34000   19.42000  -0.08000   -0.41195
保德信全球基礎建設基金                                             14.09000   14.13000  -0.04000   -0.28309
保德信全球資源基金                                                  7.13000    7.10000   0.03000    0.42254
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.24000    9.33000  -0.09000   -0.96463
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      30.84000   31.12000  -0.28000   -0.89974
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.30200   10.24550   0.05650    0.55146
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.84600   10.78660   0.05940    0.55068
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.34530   10.28800   0.05730    0.55696
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.88820   10.82790   0.06030    0.55689
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.68380    9.68440  -0.00060   -0.00620
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.91490   10.91550  -0.00060   -0.00550
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.25480    9.25480   0.00000    0.00000
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.41420   10.41420   0.00000    0.00000
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.17220    8.16840   0.00380    0.04652
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.34410   11.33880   0.00530    0.04674
保德信亞太基金                                                     19.73000   19.88000  -0.15000   -0.75453
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.74370    8.74260   0.00110    0.01258
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.21790   12.21630   0.00160    0.01310
保德信店頭市場基金                                                 38.35000   38.07000   0.28000    0.73549
保德信拉丁美洲基金                                                  7.00000    7.02000  -0.02000   -0.28490
保德信金平衡基金                                                   31.56000   31.32000   0.24000    0.76628
保德信金滿意基金                                                   44.51000   44.16000   0.35000    0.79257
保德信科技島基金                                                   29.48000   29.14000   0.34000    1.16678
保德信高成長基金                                                  101.43000  100.75000   0.68000    0.67494
保德信貨幣市場基金                                                 15.85960   15.85870   0.00090    0.00568
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.63150   10.67610  -0.04460   -0.41776
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.87930   10.92430  -0.04500   -0.41193
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.04450   11.07410  -0.02960   -0.26729
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.58240   10.61010  -0.02770   -0.26107
保德信新世紀基金                                                   10.53000   10.47000   0.06000    0.57307
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.18630    8.18140   0.00490    0.05989
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.43950   10.43340   0.00610    0.05847
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.75850   11.75140   0.00710    0.06042
保德信新興趨勢組合基金                                             10.51000   10.64000  -0.13000   -1.22180
保德信瑞騰基金                                                     15.66230   15.66170   0.00060    0.00383
保德信歐洲組合基金                                                 10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.51720    9.50370   0.01350    0.14205
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.07110   10.05690   0.01420    0.14120
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.43490    9.42230   0.01260    0.13373
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.74150    9.72820   0.01330    0.13672
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.71140    9.70530   0.00610    0.06285
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.15330   10.14700   0.00630    0.06209
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.55180    9.54330   0.00850    0.08907
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.91770    9.90890   0.00880    0.08881
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.18070   10.17210   0.00860    0.08454
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.88280    9.87030   0.01250    0.12664
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.27310   10.26010   0.01300    0.12670
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.79920    9.78530   0.01390    0.14205
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.11850   10.10420   0.01430    0.14153
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.85990    9.84990   0.01000    0.10152
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.40760   10.39790   0.00970    0.09329
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.72020    9.70880   0.01140    0.11742
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.10850   10.09670   0.01180    0.11687
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.98490    9.98550  -0.00060   -0.00601
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.98870    9.98930  -0.00060   -0.00601
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.28040   10.27170   0.00870    0.08470
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.93620    9.93380   0.00240    0.02416
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.93650    9.93410   0.00240    0.02416
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.24370   10.23820   0.00550    0.05372
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.29000   10.28070   0.00930    0.09046
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.97360    9.96200   0.01160    0.11644
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.05780   10.04990   0.00790    0.07861
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.43420   10.42620   0.00800    0.07673
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.22220   10.20440   0.01780    0.17443
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.87720   10.85790   0.01930    0.17775
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.04090   10.03040   0.01050    0.10468
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.34210   10.33140   0.01070    0.10357
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.49100   10.48450   0.00650    0.06200
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.49410   10.48460   0.00950    0.09061
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.52060   10.51040   0.01020    0.09705
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.05850   10.06040  -0.00190   -0.01889
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.06190   10.06370  -0.00180   -0.01789
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型             10.04670   10.02720   0.01950    0.19447
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型             10.04650   10.02750   0.01900    0.18948
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型               10.03870   10.03700   0.00170    0.01694
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型               10.04000   10.03830   0.00170    0.01694
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型               10.03710   10.02950   0.00760    0.07578
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型               10.03770   10.03000   0.00770    0.07677
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.19550   10.18910   0.00640    0.06281
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.19220   10.18570   0.00650    0.06381
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.31740   10.29740   0.02000    0.19422
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.50050   10.48170   0.01880    0.17936
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.97050    9.96130   0.00920    0.09236
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.06600   10.05670   0.00930    0.09248
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97580    1.97570   0.00010    0.00506
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.85260    2.85230   0.00030    0.01052
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28920    0.28900   0.00020    0.06920
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45620    0.45590   0.00030    0.06580
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.19910    8.19880   0.00030    0.00366
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.06300   12.05630   0.00670    0.05557
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.76630    9.76430   0.00200    0.02048
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.52200   12.51990   0.00210    0.01677
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.63840    8.63290   0.00550    0.06371
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.11810   11.11100   0.00710    0.06390
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.58250   10.57130   0.01120    0.10595
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.36920   10.35870   0.01050    0.10136
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       20.07000   19.94000   0.13000    0.65196
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4660.53000 4629.32000  31.21000    0.67418
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.15910   10.15510   0.00400    0.03939
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.05530   11.05090   0.00440    0.03982
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.03650   10.03330   0.00320    0.03189
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.39230    9.37420   0.01810    0.19308
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.98720    9.96790   0.01930    0.19362
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.38190    9.36460   0.01730    0.18474
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.73840    9.72040   0.01800    0.18518
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.36340   10.37880  -0.01540   -0.14838
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.86620    5.86950  -0.00330   -0.05622
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.87800   10.88400  -0.00600   -0.05513
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.92000    9.87000   0.05000    0.50659
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.44000   10.41000   0.03000    0.28818
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.86000    9.82000   0.04000    0.40733
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.92000    9.87000   0.05000    0.50659
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.44000   10.41000   0.03000    0.28818
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.86000    9.82000   0.04000    0.40733
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.47740   10.48100  -0.00360   -0.03435
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.49210   11.49590  -0.00380   -0.03306
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.71530   10.71920  -0.00390   -0.03638
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.97850    8.98160  -0.00310   -0.03452
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.30970    9.31280  -0.00310   -0.03329
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.19380    9.19720  -0.00340   -0.03697
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.31270   10.31630  -0.00360   -0.03490
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.79690   10.80040  -0.00350   -0.03241
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.78040   10.78430  -0.00390   -0.03616
柏瑞巨人基金                                                       13.37000   13.28000   0.09000    0.67771
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.71140   13.71080   0.00060    0.00438
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.42000   16.43000  -0.01000   -0.06086
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.35980   14.35950   0.00030    0.00209
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.78220   12.78220   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.33050   13.33030   0.00020    0.00150
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.50280    8.50260   0.00020    0.00235
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.75370    6.75360   0.00010    0.00148
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.67810    8.67810   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.54570    8.54050   0.00520    0.06089
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.74630   10.74610   0.00020    0.00186
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.42060    8.42090  -0.00030   -0.00356
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.97200   12.97210  -0.00010   -0.00077
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.43830   12.43810   0.00020    0.00161
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.44890   13.44070   0.00820    0.06101
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.13510   12.13490   0.00020    0.00165
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.94470    8.94450   0.00020    0.00224
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.70050    9.70060  -0.00010   -0.00103
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.76490    9.75890   0.00600    0.06148
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.55350    9.55330   0.00020    0.00209
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.43850    9.43880  -0.00030   -0.00318
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.74720   10.75130  -0.00410   -0.03813
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.77980   10.78440  -0.00460   -0.04265
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.53420   10.53790  -0.00370   -0.03511
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.66850   10.67370  -0.00520   -0.04872
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.81420    9.81790  -0.00370   -0.03769
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.58880    9.59290  -0.00410   -0.04274
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.76090   10.75770   0.00320    0.02975
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.60060    9.60400  -0.00340   -0.03540
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.73120    9.73590  -0.00470   -0.04827
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.72710   10.73120  -0.00410   -0.03821
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.78020   10.78480  -0.00460   -0.04265
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.53470   10.53840  -0.00370   -0.03511
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.66970   10.67490  -0.00520   -0.04871
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.81400    9.81770  -0.00370   -0.03769
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.58910    9.59310  -0.00400   -0.04170
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.94700   10.94380   0.00320    0.02924
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.60080    9.60420  -0.00340   -0.03540
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.73180    9.73660  -0.00480   -0.04930
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.34400   11.34490  -0.00090   -0.00793
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.85620   12.85790  -0.00170   -0.01322
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.08640   12.08730  -0.00090   -0.00745
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.93220    8.93300  -0.00080   -0.00896
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.68020    9.68150  -0.00130   -0.01343
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.57770    9.57840  -0.00070   -0.00731
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.03890   11.03980  -0.00090   -0.00815
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.97120   11.97280  -0.00160   -0.01336
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.67640   11.67720  -0.00080   -0.00685
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.93250    8.93330  -0.00080   -0.00896
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.68080    9.68200  -0.00120   -0.01239
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.57810    9.57880  -0.00070   -0.00731
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.07000   13.13000  -0.06000   -0.45697
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.86000   13.93000  -0.07000   -0.50251
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.07000    9.11000  -0.04000   -0.43908
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.35000    8.39000  -0.04000   -0.47676
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.05000    9.09000  -0.04000   -0.44004
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.02000   11.07000  -0.05000   -0.45167
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.85000   10.90000  -0.05000   -0.45872
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.12000   11.17000  -0.05000   -0.44763
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.88000   12.92000  -0.04000   -0.30960
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.16000   13.20000  -0.04000   -0.30303
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.26890   12.26200   0.00690    0.05627
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.47380   10.46790   0.00590    0.05636
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.78390    7.77960   0.00430    0.05527
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.31180   10.30600   0.00580    0.05628
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.98000   10.96000   0.02000    0.18248
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.82000   11.81000   0.01000    0.08467
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.36000   11.34000   0.02000    0.17637
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.53000   11.52000   0.01000    0.08681
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.13000   11.12000   0.01000    0.08993
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.31270   12.30150   0.01120    0.09105
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.10520   12.09410   0.01110    0.09178
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.05310   11.04310   0.01000    0.09055
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.51900    8.51130   0.00770    0.09047
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.62770    9.61880   0.00890    0.09253
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.65100    9.64220   0.00880    0.09127
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.64490   11.63410   0.01080    0.09283
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.81230   10.80240   0.00990    0.09165
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.03460   11.02450   0.01010    0.09161
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.97050    9.96130   0.00920    0.09236
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.20460    9.19620   0.00840    0.09134
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.19320    9.18030   0.01290    0.14052
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.67750    9.66860   0.00890    0.09205
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.63360   12.61900   0.01460    0.11570
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.21210   12.19880   0.01330    0.10903
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.48880   11.47560   0.01320    0.11503
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.01770    7.00960   0.00810    0.11556
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.77870    8.76910   0.00960    0.10948
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.41970    9.40890   0.01080    0.11478
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.86040   10.84790   0.01250    0.11523
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.50680   11.49350   0.01330    0.11572
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.50910    9.49880   0.01030    0.10843
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.95550    8.94520   0.01030    0.11515
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.62120    9.61010   0.01110    0.11550
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.17470   12.17930  -0.00460   -0.03777
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             13.03810   13.04320  -0.00510   -0.03910
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.84180   11.84620  -0.00440   -0.03714
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.40710    9.41070  -0.00360   -0.03825
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.10030   10.10430  -0.00400   -0.03959
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.06700   10.07080  -0.00380   -0.03773
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.28940   12.29420  -0.00480   -0.03904
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.86220   10.86630  -0.00410   -0.03773
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.28300   11.28720  -0.00420   -0.03721
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    10.02200   10.02590  -0.00390   -0.03890
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.57430    9.57800  -0.00370   -0.03863
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.34450   10.34850  -0.00400   -0.03865
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.80510    9.80880  -0.00370   -0.03772
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.01000   19.04000  -0.03000   -0.15756
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.71000   17.76000  -0.05000   -0.28153
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.43620   13.43260   0.00360    0.02680
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.27100   10.31280  -0.04180   -0.40532
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.36570   11.41410  -0.04840   -0.42404
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.41760   12.45010  -0.03250   -0.26104
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.82760   10.87140  -0.04380   -0.40289
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.85180    8.88790  -0.03610   -0.40617
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.45480    9.49500  -0.04020   -0.42338
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.36520    9.38970  -0.02450   -0.26092
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.37920    9.41710  -0.03790   -0.40246
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.98480    9.02140  -0.03660   -0.40570
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.25660    9.29600  -0.03940   -0.42384
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.23690   11.26620  -0.02930   -0.26007
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.32210    9.35980  -0.03770   -0.40279
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            45.59970   45.57090   0.02880    0.06320
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.89810    9.88430   0.01380    0.13962
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.83500    9.83100   0.00400    0.04069
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.01000   10.98000   0.03000    0.27322
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        34.13000   34.34000  -0.21000   -0.61153
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.85540   11.85460   0.00080    0.00675
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.65810    1.65940  -0.00130   -0.07834
國泰大中華基金                                                     21.46000   21.27000   0.19000    0.89328
國泰小龍基金-新台幣                                                16.08000   15.96000   0.12000    0.75188
國泰中小成長基金-新台幣                                            46.40000   45.92000   0.48000    1.04530
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.60260    4.60110   0.00150    0.03260
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.70520    0.70560  -0.00040   -0.05669
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.75560    0.75600  -0.00040   -0.05291
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.04000   20.05000  -0.01000   -0.04988
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               44.27400   44.29200  -0.01800   -0.04064
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.45090    2.43530   0.01560    0.64058
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34140    0.33950   0.00190    0.55965
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.62910   10.56970   0.05940    0.56198
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33620    0.33590   0.00030    0.08931
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.26320   10.25540   0.00780    0.07606
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.47190    4.45190   0.02000    0.44925
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.62180    0.61950   0.00230    0.37127
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.46000   19.39000   0.07000    0.36101
國泰中港台基金-人民幣                                               3.46420    3.41970   0.04450    1.30128
國泰中港台基金-美元                                                 0.48770    0.48180   0.00590    1.22457
國泰中港台基金-新台幣                                              15.08000   14.90000   0.18000    1.20805
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.09530   10.08990   0.00540    0.05352
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.21970   10.21830   0.00140    0.01370
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.26380   10.26170   0.00210    0.02046
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.29000   27.27000   0.02000    0.07334
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       11.96000   12.05000  -0.09000   -0.74689
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       34.25000   33.77000   0.48000    1.42138
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35830    0.35840  -0.00010   -0.02790
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33510    0.33520  -0.00010   -0.02983
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33600    0.33610  -0.00010   -0.02975
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.13280   11.13490  -0.00210   -0.01886
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.42230   10.42420  -0.00190   -0.01823
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.45430   10.45630  -0.00200   -0.01913
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.47230   12.47160   0.00070    0.00561
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42380    0.42440  -0.00060   -0.14138
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37310    0.37370  -0.00060   -0.16056
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45290    0.45360  -0.00070   -0.15432
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.13000   11.15000  -0.02000   -0.17937
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.56630    0.56870  -0.00240   -0.42202
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.62730    2.62550   0.00180    0.06856
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36880    0.36890  -0.00010   -0.02711
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.46000   11.46000   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.54780    0.54940  -0.00160   -0.29123
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.50100    0.50200  -0.00100   -0.19920
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.63000   14.66000  -0.03000   -0.20464
國泰全球資源基金-美元                                               0.16300    0.16350  -0.00050   -0.30581
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.14000    5.15000  -0.01000   -0.19417
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.60150    0.60530  -0.00380   -0.62779
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.67000   18.79000  -0.12000   -0.63864
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.08000   18.20000  -0.12000   -0.65934
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88910    0.89700  -0.00790   -0.88071
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.25000   21.21000   0.04000    0.18859
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.82000   22.64000   0.18000    0.79505
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.60610    2.60230   0.00380    0.14602
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36680    0.36660   0.00020    0.05456
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31240    0.31220   0.00020    0.06406
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.33860   11.33120   0.00740    0.06531
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.65910    9.65280   0.00630    0.06527
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.54120    0.54230  -0.00110   -0.20284
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39380    0.39440  -0.00060   -0.15213
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.83000   11.85000  -0.02000   -0.16878
國泰科技生化基金                                                   37.55000   37.06000   0.49000    1.32218
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.66000   29.70000  -0.04000   -0.13468
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.25000   12.21000   0.04000    0.32760
國泰美國費城半導體基金                                             15.13000   15.48000  -0.35000   -2.26098
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    47.47450   47.42970   0.04480    0.09446
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    15.87120   15.87880  -0.00760   -0.04786
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    26.63150   26.60350   0.02800    0.10525
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   46.51820   46.52610  -0.00790   -0.01698
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   46.77440   46.81930  -0.04490   -0.09590
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.36210   43.35500   0.00710    0.01638
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.31960    0.32060  -0.00100   -0.31192
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.92890    9.95970  -0.03080   -0.30925
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                          9.99200   10.02290  -0.03090   -0.30829
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.32000    0.32110  -0.00110   -0.34257
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.93830    9.97300  -0.03470   -0.34794
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.01800   10.05290  -0.03490   -0.34716
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.31990    0.32120  -0.00130   -0.40473
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.93710    9.97860  -0.04150   -0.41589
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.02630   10.06800  -0.04170   -0.41418
國泰紐幣2021保本基金                                               12.93270   12.93140   0.00130    0.01005
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.31150   13.31000   0.00150    0.01127
國泰紐幣保本基金                                                   12.79630   12.79580   0.00050    0.00391
國泰國泰基金-新台幣A                                               24.67000   24.37000   0.30000    1.23102
國泰富時中國A50基金                                                21.57000   21.59000  -0.02000   -0.09264
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   49.06360   49.02480   0.03880    0.07914
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.35070    0.35060   0.00010    0.02852
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.87000   10.86000   0.01000    0.09208
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52860    0.52990  -0.00130   -0.24533
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.05530   41.09790  -0.04260   -0.10365
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.64000   20.53000   0.11000    0.53580
國泰新興市場基金-美元                                               0.38110    0.38260  -0.00150   -0.39205
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.83000   11.87000  -0.04000   -0.33698
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.47330    2.47040   0.00290    0.11739
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50840    1.50660   0.00180    0.11947
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35780    0.35770   0.00010    0.02796
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22040    0.22030   0.00010    0.04539
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.79790   10.79490   0.00300    0.02779
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.46100    6.45920   0.00180    0.02787
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                15.77000   15.88000  -0.11000   -0.69270
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       46.52720   46.50070   0.02650    0.05699
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           46.30940   46.27540   0.03400    0.07347
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               43.37940   43.31030   0.06910    0.15955
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.58000   12.73000  -0.15000   -1.17832
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   39.73000   38.80000   0.93000    2.39691
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.27000   23.59000  -0.32000   -1.35651
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34550    0.34460   0.00090    0.26117
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.62040   38.62850  -0.00810   -0.02097
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.44000   21.57000  -0.13000   -0.60269
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.40000   19.55000  -0.15000   -0.76726
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.93000   18.63000   0.30000    1.61031
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41830    0.41830   0.00000    0.00000
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.57360   12.57230   0.00130    0.01034
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.59540   10.60740  -0.01200   -0.11313
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.51360   10.50860   0.00500    0.04758
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.62740   10.62220   0.00520    0.04895
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.26680   10.27840  -0.01160   -0.11286
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.21350   10.20910   0.00440    0.04310
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.27620   10.27110   0.00510    0.04965
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.00500   10.01110  -0.00610   -0.06093
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.83950    9.90990  -0.07040   -0.71040
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.98920    9.98170   0.00750    0.07514
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.80970    9.80170   0.00800    0.08162
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.00490   10.01100  -0.00610   -0.06093
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.83460    9.90500  -0.07040   -0.71075
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.98910    9.98160   0.00750    0.07514
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.80970    9.80170   0.00800    0.08162
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.48090   11.48000   0.00090    0.00784
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.79900    9.78810   0.01090    0.11136
第一金大中華基金                                                   27.27000   26.99000   0.28000    1.03742
第一金小型精選基金                                                 34.08000   33.90000   0.18000    0.53097
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.45000   14.30000   0.15000    1.04895
第一金中國世紀基金-美元                                             8.70380    8.62090   0.08290    0.96162
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.30000   10.20000   0.10000    0.98039
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.30000   10.20000   0.10000    0.98039
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.88500    9.87380   0.01120    0.11343
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.21270    8.20710   0.00560    0.06823
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.52200   11.50890   0.01310    0.11382
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.75380    9.74720   0.00660    0.06771
第一金中概平衡基金                                                 29.17000   28.88000   0.29000    1.00416
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.34200   15.34110   0.00090    0.00587
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.87000  178.86000   0.01000    0.00559
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.23550   15.42320  -0.18770   -1.21700
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.23420   15.42190  -0.18770   -1.21710
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.73000   14.91000  -0.18000   -1.20724
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.73000   14.91000  -0.18000   -1.20724
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.07670   10.26940  -0.19270   -1.87645
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.07510   10.26740  -0.19230   -1.87292
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.12000   10.32000  -0.20000   -1.93798
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.12000   10.32000  -0.20000   -1.93798
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.78420    9.88440  -0.10020   -1.01372
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.78420    9.88450  -0.10030   -1.01472
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.03000   10.13000  -0.10000   -0.98717
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.03000   10.13000  -0.10000   -0.98717
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.43310   13.46050  -0.02740   -0.20356
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.45090   13.47840  -0.02750   -0.20403
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.76000   12.78000  -0.02000   -0.15649
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.78000   12.81000  -0.03000   -0.23419
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.89120    9.88350   0.00770    0.07791
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.88480    9.87710   0.00770    0.07796
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.48730    9.48020   0.00710    0.07489
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.51170    9.50460   0.00710    0.07470
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.84330   10.83480   0.00850    0.07845
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.44070   10.43300   0.00770    0.07380
第一金全球大趨勢基金                                               24.83000   25.00000  -0.17000   -0.68000
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.35310    9.36610  -0.01300   -0.13880
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.45680    6.46580  -0.00900   -0.13919
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.32010   10.29530   0.02480    0.24089
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.32040   10.29560   0.02480    0.24088
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.31130   11.28410   0.02720    0.24105
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.31320   11.28590   0.02730    0.24189
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.75000   10.73000   0.02000    0.18639
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.75000   10.73000   0.02000    0.18639
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.68670    8.67410   0.01260    0.14526
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.72260   10.70710   0.01550    0.14476
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.28520    9.28920  -0.00400   -0.04306
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.28350    9.28760  -0.00410   -0.04414
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.67730    7.68170  -0.00440   -0.05728
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.67240    7.67680  -0.00440   -0.05732
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.42060    8.42600  -0.00540   -0.06409
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.42110    8.42650  -0.00540   -0.06408
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.75580   11.76030  -0.00450   -0.03826
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.75640   11.76160  -0.00520   -0.04421
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.28170   10.28760  -0.00590   -0.05735
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.28250   10.28850  -0.00600   -0.05832
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.03600   15.04560  -0.00960   -0.06381
第一金亞洲科技基金                                                 18.82000   18.91000  -0.09000   -0.47594
第一金亞洲新興市場基金                                             12.91000   12.91000   0.00000    0.00000
第一金店頭市場基金                                                  8.27000    8.23000   0.04000    0.48603
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.22920   10.22510   0.00410    0.04010
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.22960   10.22510   0.00450    0.04401
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.21020   10.20510   0.00510    0.04998
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.21020   10.20510   0.00510    0.04998
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.22920   10.22520   0.00400    0.03912
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.24420   10.23960   0.00460    0.04492
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.22950   10.22510   0.00440    0.04303
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.21020   10.20510   0.00510    0.04998
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.22480   10.21950   0.00530    0.05186
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.21020   10.20510   0.00510    0.04998
第一金創新趨勢基金                                                 22.97000   22.70000   0.27000    1.18943
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  44.64810   44.63290   0.01520    0.03406
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            44.94590   44.90570   0.04020    0.08952
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      45.78600   45.75230   0.03370    0.07366
第一金電子基金                                                     36.40000   35.97000   0.43000    1.19544
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.88000   19.50000   0.38000    1.94872
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.58000   19.96000  -0.38000   -1.90381
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.25000    9.21000   0.04000    0.43431
統一大中華中小基金(美元)                                            8.15000    8.11000   0.04000    0.49322
統一大中華中小基金(新台幣)                                         12.14000   12.06000   0.08000    0.66335
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.86000    9.91000  -0.05000   -0.50454
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.85000    8.88000  -0.03000   -0.33784
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.17000    9.20000  -0.03000   -0.32609
統一大滿貫基金-A類型                                               37.55000   37.18000   0.37000    0.99516
統一大滿貫基金-I類型                                               37.55000   37.18000   0.37000    0.99516
統一大龍印基金                                                     15.04000   15.06000  -0.02000   -0.13280
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.81000   10.68000   0.13000    1.21723
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.56000    9.43000   0.13000    1.37858
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.92000   10.78000   0.14000    1.29870
統一中小基金                                                       25.84000   25.61000   0.23000    0.89809
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                              10.04290   10.06360  -0.02070   -0.20569
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.02840    9.02710   0.00130    0.01440
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.76400    8.76240   0.00160    0.01826
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.70570   12.73180  -0.02610   -0.20500
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.37960   11.37800   0.00160    0.01406
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.00220   11.00020   0.00200    0.01818
統一台灣動力基金                                                   20.00000   19.83000   0.17000    0.85729
統一全天候基金-A類型                                              118.96000  117.61000   1.35000    1.14786
統一全天候基金-I類型                                              119.76000  118.39000   1.37000    1.15719
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.53540    8.58820  -0.05280   -0.61480
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.96590    7.99760  -0.03170   -0.39637
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.99600    8.02740  -0.03140   -0.39116
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.27120    9.32870  -0.05750   -0.61638
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.66050    8.69500  -0.03450   -0.39678
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.68580    8.71980  -0.03400   -0.38992
統一全球債券組合基金                                               12.42720   12.42750  -0.00030   -0.00241
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.07000   16.35000  -0.28000   -1.71254
統一全球新科技基金(美元)                                           14.61000   14.83000  -0.22000   -1.48348
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.09000   14.31000  -0.22000   -1.53739
統一亞太基金                                                       25.80000   25.88000  -0.08000   -0.30912
統一亞洲大金磚基金                                                 12.42000   12.43000  -0.01000   -0.08045
統一奔騰基金                                                       62.88000   62.19000   0.69000    1.10950
統一強棒貨幣市場基金                                               16.75510   16.75410   0.00100    0.00597
統一強漢基金(人民幣)                                               12.37000   12.38000  -0.01000   -0.08078
統一強漢基金(美元)                                                 10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
統一強漢基金(新台幣)                                               28.47000   28.44000   0.03000    0.10549
統一統信基金                                                       32.17000   31.81000   0.36000    1.13172
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金             38.66790   38.64550   0.02240    0.05796
統一黑馬基金                                                       62.79000   62.18000   0.61000    0.98102
統一新亞洲科技能源基金                                             16.96000   16.97000  -0.01000   -0.05893
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.13590    8.13340   0.00250    0.03074
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.91500   10.91170   0.00330    0.03024
統一經建基金                                                       50.17000   49.62000   0.55000    1.10842
統一龍馬基金                                                       72.75000   71.96000   0.79000    1.09783
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     22.14000   21.87000   0.27000    1.23457
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              51.15000   50.47000   0.68000    1.34734
野村中國機會基金                                                   14.84000   14.82000   0.02000    0.13495
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.42090   10.41690   0.00400    0.03840
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.35880   10.35870   0.00010    0.00097
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.36500   10.36400   0.00100    0.00965
野村巴西基金                                                        6.66000    6.65000   0.01000    0.15038
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.89000   11.97000  -0.08000   -0.66834
野村台灣高股息基金                                                 26.34000   25.99000   0.35000    1.34667
野村台灣運籌基金                                                   39.80000   39.57000   0.23000    0.58125
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.96110    9.95560   0.00550    0.05525
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.80420    9.80320   0.00100    0.01020
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.83700    9.83670   0.00030    0.00305
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.58040   10.57450   0.00590    0.05579
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.31580   10.31520   0.00060    0.00582
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05280   10.05250   0.00030    0.00298
野村平衡基金                                                       21.00000   20.86000   0.14000    0.67114
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.96420    9.96060   0.00360    0.03614
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.25110   10.21400   0.03710    0.36323
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.96710    9.96730  -0.00020   -0.00201
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.96440    9.96080   0.00360    0.03614
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.25120   10.21410   0.03710    0.36322
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.96780    9.96800  -0.00020   -0.00201
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.92790    9.92800  -0.00010   -0.00101
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.02780   10.02200   0.00580    0.05787
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.03580   10.03360   0.00220    0.02193
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.95390    9.95160   0.00230    0.02311
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           15.05000   15.08000  -0.03000   -0.19894
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.85000   12.86000  -0.01000   -0.07776
野村全球生技醫療基金                                               16.20000   16.27000  -0.07000   -0.43024
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.29410   10.28710   0.00700    0.06805
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.24080   10.23730   0.00350    0.03419
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.16480   10.16120   0.00360    0.03543
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.53880   10.53140   0.00740    0.07027
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.44640   10.44280   0.00360    0.03447
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.37550   10.37180   0.00370    0.03567
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.27840   10.27470   0.00370    0.03601
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.98210   10.97460   0.00750    0.06834
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.83920   10.83550   0.00370    0.03415
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.76780   10.76400   0.00380    0.03530
野村全球品牌基金                                                   27.96000   28.07000  -0.11000   -0.39188
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.51000   10.49000   0.02000    0.19066
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.76000   12.74000   0.02000    0.15699
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.82000   10.80000   0.02000    0.18519
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.37000   19.34000   0.03000    0.15512
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.26000   12.24000   0.02000    0.16340
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.04780   11.04130   0.00650    0.05887
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.03980   11.03670   0.00310    0.02809
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.79310   10.79060   0.00250    0.02317
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.55580    8.56500  -0.00920   -0.10741
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.37830    8.38830  -0.01000   -0.11921
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.94380    7.95230  -0.00850   -0.10689
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.07360   11.08560  -0.01200   -0.10825
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.56080   10.57350  -0.01270   -0.12011
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.11560   10.12640  -0.01080   -0.10665
野村成長基金                                                       34.06000   33.88000   0.18000    0.53129
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.28100    8.28520  -0.00420   -0.05069
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.28530    8.29190  -0.00660   -0.07960
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.48710    8.49340  -0.00630   -0.07418
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.65240    9.65710  -0.00470   -0.04867
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.50260    9.51020  -0.00760   -0.07991
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.71460    9.72180  -0.00720   -0.07406
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.03000    9.08000  -0.05000   -0.55066
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.09000   13.15000  -0.06000   -0.45627
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.07450   10.07470  -0.00020   -0.00199
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.00300   10.00430  -0.00130   -0.01299
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                            9.88520    9.88640  -0.00120   -0.01214
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.52430    9.52380   0.00050    0.00525
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.52850    9.52980  -0.00130   -0.01364
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.62200    9.62320  -0.00120   -0.01247
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.01890   10.02010  -0.00120   -0.01198
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.69020   10.69250  -0.00230   -0.02151
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.59730   10.59870  -0.00140   -0.01321
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.70040   10.70170  -0.00130   -0.01215
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.82870    9.82940  -0.00070   -0.00712
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.82150    9.82550  -0.00400   -0.04071
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.72440    9.72780  -0.00340   -0.03495
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.27860    8.28150  -0.00290   -0.03502
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.91880    8.91910  -0.00030   -0.00336
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.77430    8.77790  -0.00360   -0.04101
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.89200    9.89550  -0.00350   -0.03537
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.54640   13.55120  -0.00480   -0.03542
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.77260   12.77310  -0.00050   -0.00391
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.32020   10.32440  -0.00420   -0.04068
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.51530   10.51150   0.00380    0.03615
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45580   10.45550   0.00030    0.00287
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.48700   10.48730  -0.00030   -0.00286
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.81290   10.80890   0.00400    0.03701
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.73100   10.73070   0.00030    0.00280
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.68080   10.68100  -0.00020   -0.00187
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.80670   10.80150   0.00520    0.04814
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.71280   10.71150   0.00130    0.01214
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.84300   10.84200   0.00100    0.00922
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.29190   10.30290  -0.01100   -0.10677
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.86350    9.87160  -0.00810   -0.08205
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.47550    9.48600  -0.01050   -0.11069
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.94350    8.95330  -0.00980   -0.10946
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.50880   11.52140  -0.01260   -0.10936
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.43950   10.45510  -0.01560   -0.14921
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.62250   11.63790  -0.01540   -0.13233
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.02660   11.04400  -0.01740   -0.15755
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.77030   10.78640  -0.01610   -0.14926
野村泰國基金                                                       42.96000   42.66000   0.30000    0.70323
野村高科技基金                                                     11.69000   11.55000   0.14000    1.21212
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.48180   10.51960  -0.03780   -0.35933
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.11330   10.14680  -0.03350   -0.33015
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.82880   10.81070   0.01810    0.16743
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.47470    9.50960  -0.03490   -0.36700
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.43860    9.47280  -0.03420   -0.36103
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.76580    9.79150  -0.02570   -0.26247
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.16010   12.20000  -0.03990   -0.32705
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.46480   14.42670   0.03810    0.26409
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.99580   11.03630  -0.04050   -0.36697
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.96140   11.00120  -0.03980   -0.36178
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.51730   11.54760  -0.03030   -0.26239
野村貨幣市場基金                                                   16.35790   16.35690   0.00100    0.00611
野村新馬基金                                                       14.55000   14.56000  -0.01000   -0.06868
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.39750   10.39390   0.00360    0.03464
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.92480    9.93710  -0.01230   -0.12378
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.03530   10.04690  -0.01160   -0.11546
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.33410   10.32880   0.00530    0.05131
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.26700   10.26500   0.00200    0.01948
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.24780   10.24720   0.00060    0.00586
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.74750   10.74200   0.00550    0.05120
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.64120   10.63910   0.00210    0.01974
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.68540   10.68480   0.00060    0.00562
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.07490   10.05050   0.02440    0.24277
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.03370   10.01210   0.02160    0.21574
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.91990    9.89800   0.02190    0.22126
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.77120   10.74530   0.02590    0.24104
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.67670   10.65380   0.02290    0.21495
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.56140   10.53810   0.02330    0.22110
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.58150   10.58080   0.00070    0.00662
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.90200    7.90160   0.00040    0.00506
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.29940   12.29870   0.00070    0.00569
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.09000    9.15000  -0.06000   -0.65574
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.43530   10.42970   0.00560    0.05369
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.75380   10.70970   0.04410    0.41178
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.35770   10.35590   0.00180    0.01738
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.42530   10.42270   0.00260    0.02495
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.43330   10.41810   0.01520    0.14590
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.43570   10.43010   0.00560    0.05369
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.75500   10.71090   0.04410    0.41173
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.35760   10.35580   0.00180    0.01738
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.42820   10.42560   0.00260    0.02494
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.43230   10.41700   0.01530    0.14688
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.44700   10.44350   0.00350    0.03351
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.77280   10.73070   0.04210    0.39233
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.36730   10.36770  -0.00040   -0.00386
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.43480   10.43360   0.00120    0.01150
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.44780   10.43490   0.01290    0.12362
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.44690   10.44350   0.00340    0.03256
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.77450   10.73240   0.04210    0.39227
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.37500   10.37540  -0.00040   -0.00386
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.44860   10.44830   0.00030    0.00287
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.44920   10.43630   0.01290    0.12361
野村精選貨幣市場基金                                               12.12370   12.12320   0.00050    0.00412
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.90000   11.85000   0.05000    0.42194
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.01000   10.96000   0.05000    0.45620
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.13000   10.09000   0.04000    0.39643
野村積極成長基金                                                   14.44000   14.36000   0.08000    0.55710
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       11.16000   11.12000   0.04000    0.35971
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    40.45000   40.29000   0.16000    0.39712
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.72900   10.76600  -0.03700   -0.34367
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.54990    8.55760  -0.00770   -0.08998
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.85960    7.86710  -0.00750   -0.09533
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.68030    7.70690  -0.02660   -0.34515
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.37450   12.38590  -0.01140   -0.09204
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              11.04380   11.05440  -0.01060   -0.09589
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.83420   10.87180  -0.03760   -0.34585
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.62000   11.74000  -0.12000   -1.02215
野村環球基金-人民幣計價                                            17.76000   17.93000  -0.17000   -0.94813
野村環球基金-美元計價                                              13.67000   13.80000  -0.13000   -0.94203
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.26000   19.46000  -0.20000   -1.02775
野村鴻利基金                                                       25.21000   25.05000   0.16000    0.63872
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91470   16.91410   0.00060    0.00355
野村鴻運基金                                                       21.53000   21.41000   0.12000    0.56049
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.93000   10.03000  -0.10000   -0.99701
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.88000   13.87000   0.01000    0.07210
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.39000   15.43000  -0.04000   -0.25924
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.77080   10.76700   0.00380    0.03529
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.10050   14.09560   0.00490    0.03476
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凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               11.00530   11.01400  -0.00870   -0.07899
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.56320   10.56850  -0.00530   -0.05015
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.87700   10.88310  -0.00610   -0.05605
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.40730   10.40920  -0.00190   -0.01825
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.41980   10.42360  -0.00380   -0.03646
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.15410   10.15350   0.00060    0.00591
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.98390    9.98350   0.00040    0.00401
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.41160   10.40730   0.00430    0.04132
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.61130   10.60530   0.00600    0.05658
凱基台商天下基金                                                   14.51000   14.63000  -0.12000   -0.82023
凱基台灣精五門基金                                                 23.08000   22.74000   0.34000    1.49516
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       46.99130   46.94990   0.04140    0.08818
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   48.33100   48.41230  -0.08130   -0.16793
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.15290   41.12250   0.03040    0.07393
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   46.72400   46.69770   0.02630    0.05632
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         47.32140   47.28260   0.03880    0.08206
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             48.12460   48.08220   0.04240    0.08818
凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)                              9.98110    9.99320  -0.01210   -0.12108
凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)                              9.98080    9.99320  -0.01240   -0.12408
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)                             9.98130    9.99330  -0.01200   -0.12008
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)                             9.98110    9.99330  -0.01220   -0.12208
凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)                              9.98850   10.00000  -0.01150   -0.11500
凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)                             9.98800   10.00000  -0.01200   -0.12000
凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)                                9.99120    9.99840  -0.00720   -0.07201
凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)                                9.99120    9.99840  -0.00720   -0.07201
凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)                               9.99120    9.99830  -0.00710   -0.07101
凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)                               9.99120    9.99830  -0.00710   -0.07101
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)                              9.98950    9.99740  -0.00790   -0.07902
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)                              9.98960    9.99750  -0.00790   -0.07902
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)                             9.98980    9.99750  -0.00770   -0.07702
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)                             9.98980    9.99760  -0.00780   -0.07802
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.61000   13.60000   0.01000    0.07353
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.85200   11.85710  -0.00510   -0.04301
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.77000   11.77000   0.00000    0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.60850   11.60780   0.00070    0.00603
凱基開創基金                                                       30.62000   30.20000   0.42000    1.39073
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         21.99000   22.29000  -0.30000   -1.34590
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.14850   21.44020  -0.29170   -1.36053
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.32000   17.37000  -0.05000   -0.28785
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.42180   16.46780  -0.04600   -0.27933
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.38000    7.44000  -0.06000   -0.80645
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    42.83650   42.82770   0.00880    0.02055
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    43.29910   43.33080  -0.03170   -0.07316
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   43.31930   43.30900   0.01030    0.02378
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.81000   11.86000  -0.05000   -0.42159
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.08640   11.14140  -0.05500   -0.49365
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.69000   10.74000  -0.05000   -0.46555
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.13950   12.25080  -0.11130   -0.90851
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.53000   12.65000  -0.12000   -0.94862
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.76000   12.90000  -0.14000   -1.08527
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.40780   12.54350  -0.13570   -1.08184
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.57360   10.67700  -0.10340   -0.96844
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.95040   10.06700  -0.11660   -1.15824
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.04230   10.15930  -0.11700   -1.15165
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.57350   10.67690  -0.10340   -0.96845
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.95040   10.06700  -0.11660   -1.15824
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.04230   10.15930  -0.11700   -1.15165
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.46000   12.33000   0.13000    1.05434
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         34.41000   35.19000  -0.78000   -2.21654
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.34000   32.72000  -0.38000   -1.16137
富邦上証180基金                                                    31.01000   31.01000   0.00000    0.00000
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20240    0.20260  -0.00020   -0.09872
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.29000    6.29000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.03000    6.01000   0.02000    0.33278
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   47.38000   47.68000  -0.30000   -0.62919
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.67610   12.63260   0.04350    0.34435
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.58890   11.55470   0.03420    0.29598
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.93830   10.91950   0.01880    0.17217
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.71450   10.67770   0.03680    0.34464
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.71210    9.68350   0.02860    0.29535
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.17730    9.16150   0.01580    0.17246
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.74840   19.73030   0.01810    0.09174
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.70740   11.70640   0.00100    0.00854
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.37800   10.39620  -0.01820   -0.17506
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.93230   13.92100   0.01130    0.08117
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.00640    2.00670  -0.00030   -0.01495
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.41740    9.40970   0.00770    0.08183
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40520    1.40540  -0.00020   -0.01423
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.64950   12.63970   0.00980    0.07753
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.82270    1.82240   0.00030    0.01646
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.52090   10.51280   0.00810    0.07705
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53740    1.53720   0.00020    0.01301
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.05790   11.05610   0.00180    0.01628
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.98210   10.98070   0.00140    0.01275
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.61000   14.71000  -0.10000   -0.67981
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.99000   19.73000   0.26000    1.31779
富邦日本東証基金                                                   20.82000   20.86000  -0.04000   -0.19175
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    47.69000   47.38000   0.31000    0.65428
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    46.82000   46.47000   0.35000    0.75317
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    55.17000   54.32000   0.85000    1.56480
富邦台灣心基金                                                     23.22000   22.95000   0.27000    1.17647
富邦台灣釆吉50基金                                                 48.70000   47.91000   0.79000    1.64893
富邦台灣科技指數基金                                               61.12000   59.69000   1.43000    2.39571
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   49.29890   49.31950  -0.02060   -0.04177
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF   41.96350   41.98630  -0.02280   -0.05430
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31400    0.31430  -0.00030   -0.09545
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.70800    2.70420   0.00380    0.14052
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36210    0.36200   0.00010    0.02762
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.16600   11.16280   0.00320    0.02867
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.30580    2.30250   0.00330    0.14332
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.34030    0.34020   0.00010    0.02939
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.44000    9.43740   0.00260    0.02755
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.76000   23.83000  -0.07000   -0.29375
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.93000   13.88000   0.05000    0.36023
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.70000   28.92000  -0.22000   -0.76072
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.72470   15.72380   0.00090    0.00572
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.58000   17.47000   0.11000    0.62965
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.75910   41.74720   0.01190    0.02850
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   45.51570   45.50870   0.00700    0.01538
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.78540   40.79760  -0.01220   -0.02990
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    40.32040   40.32260  -0.00220   -0.00546
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.85750   39.81360   0.04390    0.11026
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   47.20480   47.19070   0.01410    0.02988
富邦長紅基金                                                       64.52000   63.76000   0.76000    1.19197
富邦科技基金                                                       26.31000   25.92000   0.39000    1.50463
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.41180   41.39070   0.02110    0.05098
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        47.78480   47.75030   0.03450    0.07225
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.85440   40.80670   0.04770    0.11689
富邦恒生國企ETF基金                                                19.73000   19.85000  -0.12000   -0.60453
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.06000   14.01000   0.05000    0.35689
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              24.52000   24.70000  -0.18000   -0.72874
富邦高成長基金                                                     24.88000   24.59000   0.29000    1.17934
富邦基金A類型                                                      14.59000   14.46000   0.13000    0.89903
富邦基金I類型                                                      14.59000   14.46000   0.13000    0.89903
富邦深証100基金                                                    10.45000   10.37000   0.08000    0.77146
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.66000   20.60000   0.06000    0.29126
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42120    0.42150  -0.00030   -0.07117
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.38720   12.39770  -0.01050   -0.08469
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.15480    9.16260  -0.00780   -0.08513
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29530    0.29550  -0.00020   -0.06768
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.33530    8.34240  -0.00710   -0.08511
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.17560   10.14860   0.02700    0.26605
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.81590   10.78650   0.02940    0.27256
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.34320    9.31840   0.02480    0.26614
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.92250    9.89560   0.02690    0.27184
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.44000   18.20000   0.24000    1.31868
富邦精準基金                                                       46.93000   46.23000   0.70000    1.51417
富邦精銳中小基金                                                   12.42000   12.25000   0.17000    1.38776
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.16000   19.01000   0.15000    0.78906
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.34000   21.98000   0.36000    1.63785
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.81000    6.90000  -0.09000   -1.30435
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              17.29000   16.88000   0.41000    2.42891
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.96000   19.96000   0.00000    0.00000
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.21650   11.20050   0.01600    0.14285
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.39170   10.40810  -0.01640   -0.15757
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.58380   10.59960  -0.01580   -0.14906
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.59330   10.57820   0.01510    0.14275
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.76870    9.78410  -0.01540   -0.15740
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.93830    9.95310  -0.01480   -0.14870
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   32.31000   31.97000   0.34000    1.06350
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.95280    9.95700  -0.00420   -0.04218
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.90970    9.91410  -0.00440   -0.04438
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.68450    9.68930  -0.00480   -0.04954
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.36630   10.37100  -0.00470   -0.04532
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.33130   10.33590  -0.00460   -0.04451
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.09900   10.10390  -0.00490   -0.04850
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.33150    8.33830  -0.00680   -0.08155
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.03150    9.03700  -0.00550   -0.06086
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.54410    8.54970  -0.00560   -0.06550
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.22370   10.23230  -0.00860   -0.08405
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.30440   10.31080  -0.00640   -0.06207
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.78260    9.78900  -0.00640   -0.06538
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.93390    9.94020  -0.00630   -0.06338
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.62660    8.62900  -0.00240   -0.02781
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.93400    9.93540  -0.00140   -0.01409
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.15070    9.15240  -0.00170   -0.01857
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.57780   11.58110  -0.00330   -0.02849
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.39150   11.39310  -0.00160   -0.01404
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.62420   10.62610  -0.00190   -0.01788
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.36500    9.36650  -0.00150   -0.01601
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.38000   15.34000   0.04000    0.26076
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.81260    8.81350  -0.00090   -0.01021
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.72110    9.72000   0.00110    0.01132
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.16550    9.16490   0.00060    0.00655
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.76250   10.76360  -0.00110   -0.01022
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.79790   10.79670   0.00120    0.01111
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.24750   10.24680   0.00070    0.00683
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.32690    9.32610   0.00080    0.00858
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                    10.10000   10.01000   0.09000    0.89910
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.43000   10.36000   0.07000    0.67568
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.23000    9.16000   0.07000    0.76419
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.30000    8.22000   0.08000    0.97324
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.75000   10.65000   0.10000    0.93897
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                  10.77000   10.60000   0.17000    1.60377
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.15000    9.08000   0.07000    0.77093
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        9.01000    8.94000   0.07000    0.78300
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.18000   10.10000   0.08000    0.79208
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.25990   10.25150   0.00840    0.08194
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.45920    9.46120  -0.00200   -0.02114
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.95450    8.95610  -0.00160   -0.01786
富蘭克林華美中華基金                                               12.21000   12.14000   0.07000    0.57661
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               23.95000   23.71000   0.24000    1.01223
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.60000   22.56000   0.04000    0.17730
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.11740    8.11550   0.00190    0.02341
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.27950    9.27760   0.00190    0.02048
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.32310   10.32090   0.00220    0.02132
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.79520    9.79290   0.00230    0.02349
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.76010   11.76250  -0.00240   -0.02040
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.73490    8.73670  -0.00180   -0.02060
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.82980    8.83160  -0.00180   -0.02038
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.91960    9.92160  -0.00200   -0.02016
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.80820   14.77090   0.03730    0.25252
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.57510   10.54850   0.02660    0.25217
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.44610   10.41980   0.02630    0.25240
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.72620   10.73770  -0.01150   -0.10710
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.66180    7.67000  -0.00820   -0.10691
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.97610    8.98570  -0.00960   -0.10684
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.96920    9.97990  -0.01070   -0.10722
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.30860   11.32030  -0.01170   -0.10335
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.54350    7.55140  -0.00790   -0.10462
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.85460    8.86380  -0.00920   -0.10379
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                       9.99870   10.00910  -0.01040   -0.10391
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         11.01520   11.02720  -0.01200   -0.10882
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.69720    7.70550  -0.00830   -0.10772
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.14770    8.14690   0.00080    0.00982
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.26030    9.25970   0.00060    0.00648
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.39820   10.39760   0.00060    0.00577
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.04310   13.04180   0.00130    0.00997
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.94000    8.00000  -0.06000   -0.75000
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.22000    8.28000  -0.06000   -0.72464
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.13000   11.13000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.24000    8.20000   0.04000    0.48780
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.44000   12.37000   0.07000    0.56589
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.67000    8.69000  -0.02000   -0.23015
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.43000   10.46000  -0.03000   -0.28681
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.20000    8.22000  -0.02000   -0.24331
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.15400   13.19310  -0.03910   -0.29637
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.18000   11.16000   0.02000    0.17921
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.24000   10.27000  -0.03000   -0.29211
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.53000    9.56000  -0.03000   -0.31381
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.81000    9.85000  -0.04000   -0.40609
富蘭克林華美第一富基金                                             41.18000   40.75000   0.43000    1.05521
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36460   10.36400   0.00060    0.00579
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.71000    8.70000   0.01000    0.11494
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.33000   14.47000  -0.14000   -0.96752
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.84000   12.99000  -0.15000   -1.15473
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  14.99000   15.17000  -0.18000   -1.18655
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.44380    9.43440   0.00940    0.09964
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.44380    9.43440   0.00940    0.09964
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.43630    9.42230   0.01400    0.14858
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.43630    9.42230   0.01400    0.14858
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.50940    9.50920   0.00020    0.00210
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.36040    9.36020   0.00020    0.00214
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.36040    9.36020   0.00020    0.00214
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.57190    9.57130   0.00060    0.00627
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.42210    9.42140   0.00070    0.00743
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.42210    9.42140   0.00070    0.00743
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.39740    6.42650  -0.02910   -0.45281
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.57220   10.58930  -0.01710   -0.16148
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.51060    9.49870   0.01190    0.12528
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.62600   11.61140   0.01460    0.12574
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.67380    6.67040   0.00340    0.05097
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.84900    8.84470   0.00430    0.04862
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.91180   10.90630   0.00550    0.05043
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    70.52000   70.65000  -0.13000   -0.18401
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    72.48000   72.48000   0.00000    0.00000
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.68810   62.66050   0.02760    0.04405
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.66000   20.66000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              69.85690   69.84160   0.01530    0.02191
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                             10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                            9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 68.02290   68.00000   0.02290    0.03368
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.92630   11.92550   0.00080    0.00671
復華人生目標基金                                                   41.68440   41.38400   0.30040    0.72588
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
復華大中華中小策略基金                                              9.01000    9.02000  -0.01000   -0.11086
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                  9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                                9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
復華中小精選基金                                                   69.48000   69.02000   0.46000    0.66647
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.16670   51.12370   0.04300    0.08411
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.19830   62.14550   0.05280    0.08496
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.50000   10.42000   0.08000    0.76775
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.08000    9.03000   0.05000    0.55371
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.17000   12.12000   0.05000    0.41254
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.88000   10.84000   0.04000    0.36900
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                              9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   12.19000   12.12000   0.07000    0.57756
復華全方位基金                                                     31.42000   31.02000   0.40000    1.28949
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.81000   12.93000  -0.12000   -0.92807
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.22000   20.41000  -0.19000   -0.93092
復華全球平衡基金-美元                                               9.18000    9.23000  -0.05000   -0.54171
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.55000   19.68000  -0.13000   -0.66057
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.77000   14.16000  -0.39000   -2.75424
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.31000   13.69000  -0.38000   -2.77575
復華全球原物料基金                                                  8.25000    8.25000   0.00000    0.00000
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.01000   13.06000  -0.05000   -0.38285
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.21290   12.20640   0.00650    0.05325
復華全球債券基金                                                   15.14320   15.13930   0.00390    0.02576
復華全球債券組合基金                                               15.38000   15.38000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.56000   15.63000  -0.07000   -0.44786
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.71000   10.76000  -0.05000   -0.46468
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.94000   10.97000  -0.03000   -0.27347
復華有利貨幣市場基金                                               13.50890   13.50810   0.00080    0.00592
復華亞太平衡基金                                                   11.37000   11.39000  -0.02000   -0.17559
復華亞太成長基金                                                   12.14000   12.46000  -0.32000   -2.56822
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.05000    9.09000  -0.04000   -0.44004
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.64000    9.68000  -0.04000   -0.41322
復華東協世紀基金                                                   12.10000   12.12000  -0.02000   -0.16502
復華南非幣長期收益基金A                                            14.16000   14.16000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金B                                             7.95000    7.95000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金A                                            14.70000   14.70000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-美元                                     9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                  9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                  9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      73.35840   73.30550   0.05290    0.07216
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.81000   21.82000  -0.01000   -0.04583
復華美國新星基金-美元                                              12.41000   12.58000  -0.17000   -1.35135
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.62000   12.79000  -0.17000   -1.32916
復華恒生基金                                                       20.04000   20.11000  -0.07000   -0.34809
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.75000    8.74000   0.01000    0.11442
復華恒生單日正向二倍基金                                           26.86000   26.94000  -0.08000   -0.29696
復華神盾基金                                                       28.63600   28.35270   0.28330    0.99920
復華高成長基金                                                     71.93000   71.27000   0.66000    0.92606
復華高益策略組合基金                                               13.64000   13.64000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.47340   14.47260   0.00080    0.00553
復華富時不動產證券化基金                                           17.74000   17.87000  -0.13000   -0.72748
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.69000   48.49000   0.20000    0.41246
復華復華基金                                                       22.54000   22.33000   0.21000    0.94044
復華華人世紀基金                                                   17.66000   17.60000   0.06000    0.34091
復華傳家二號基金                                                   35.13130   34.74970   0.38160    1.09814
復華傳家基金                                                       24.20520   23.98960   0.21560    0.89872
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.98000   15.99000  -0.01000   -0.06254
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.79000   11.81000  -0.02000   -0.16935
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.43000   14.45000  -0.02000   -0.13841
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.40000    9.42000  -0.02000   -0.21231
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
復華新興人民幣債券基金A                                            12.28000   12.27000   0.01000    0.08150
復華新興人民幣債券基金B                                             8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     22.65000   22.65000   0.00000    0.00000
復華新興市場企業債券ETF基金                                        71.06000   71.01000   0.05000    0.07041
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.27000    5.26000   0.01000    0.19011
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.86000   11.85000   0.01000    0.08439
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.68000   11.66000   0.02000    0.17153
復華新興市場短期收益基金                                           11.39000   11.38000   0.01000    0.08787
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
復華滬深300 A股基金                                                23.35000   23.27000   0.08000    0.34379
復華數位經濟基金                                                   50.10000   49.66000   0.44000    0.88602
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.01880   10.00750   0.01130    0.11292
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.75180    9.74020   0.01160    0.11909
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.56230   10.55030   0.01200    0.11374
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.14150   10.12940   0.01210    0.11945
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.27140   10.21180   0.05960    0.58364
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.13160   10.12840   0.00320    0.03159
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.22200   10.20670   0.01530    0.14990
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.83000   10.81310   0.01690    0.15629
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.12240   10.10780   0.01460    0.14444
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.74690   10.73060   0.01630    0.15190
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.48270   10.46750   0.01520    0.14521
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.11860   11.10180   0.01680    0.15133
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.72500   10.68070   0.04430    0.41477
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.62870   10.61970   0.00900    0.08475
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.70910   10.69920   0.00990    0.09253
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.72230   10.68550   0.03680    0.34439
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           12.04830   11.98270   0.06560    0.54746
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.59390   10.59220   0.00170    0.01605
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.90570   10.86830   0.03740    0.34412
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.35320   12.28600   0.06720    0.54696
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.73800   10.73620   0.00180    0.01677
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.87030   10.86780   0.00250    0.02300
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.23560   10.19470   0.04090    0.40119
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.18070   10.17340   0.00730    0.07176
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.06890   10.06100   0.00790    0.07852
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.53380   10.48360   0.05020    0.47884
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.93090   10.85510   0.07580    0.69829
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.49150   10.47660   0.01490    0.14222
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.53250   10.48240   0.05010    0.47794
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.93090   10.85510   0.07580    0.69829
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.48840   10.47340   0.01500    0.14322
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.43520   10.38690   0.04830    0.46501
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.37170   10.35870   0.01300    0.12550
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.43340   10.38510   0.04830    0.46509
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.37280   10.35970   0.01310    0.12645
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           11.06060   11.00670   0.05390    0.48970
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.99730   10.98040   0.01690    0.15391
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.07050   11.05280   0.01770    0.16014
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.21760   10.17560   0.04200    0.41275
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.16190   10.15350   0.00840    0.08273
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.05120   10.04220   0.00900    0.08962
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.27870    9.27220   0.00650    0.07010
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.02860    8.04250  -0.01390   -0.17283
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.05490    8.06830  -0.01340   -0.16608
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.20340   12.19510   0.00830    0.06806
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.58900   10.60730  -0.01830   -0.17252
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.74650   10.76440  -0.01790   -0.16629
景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣                           10.05530   10.02170   0.03360    0.33527
景順十年到期特選新興債券基金年配型美元                              9.98530    9.98420   0.00110    0.01102
景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣                           10.00530   10.00360   0.00170    0.01699
景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣                           10.06470   10.03270   0.03200    0.31896
景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣                           10.05760   10.00550   0.05210    0.52071
景順六年到期特選全球債券基金年配型美元                              9.99450    9.99500  -0.00050   -0.00500
景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣                           10.06480   10.03270   0.03210    0.31995
景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣                           10.05760   10.00550   0.05210    0.52071
景順六年到期特選全球債券基金累積型美元                              9.99470    9.99510  -0.00040   -0.00400
景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣                           10.05140   10.01920   0.03220    0.32138
景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣                         10.00310   10.00280   0.00030    0.00300
景順六年到期特選新興債券基金累積美元                                9.98310    9.98350  -0.00040   -0.00401
景順主流基金                                                       19.66000   19.43000   0.23000    1.18374
景順台灣科技基金                                                   34.59000   34.17000   0.42000    1.22915
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.89000    8.91000  -0.02000   -0.22447
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.58000   11.60000  -0.02000   -0.17241
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.84000   10.86000  -0.02000   -0.18416
景順全球科技基金                                                   23.70000   24.00000  -0.30000   -1.25000
景順全球康健基金                                                   19.54000   19.61000  -0.07000   -0.35696
景順貨幣市場基金                                                   16.00690   16.00610   0.00080    0.00500
景順潛力基金                                                       34.19000   33.80000   0.39000    1.15385
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.55000   14.79000  -0.24000   -1.62272
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.69000   13.91000  -0.22000   -1.58160
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.94000   11.00000  -0.06000   -0.54545
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.22000   11.28000  -0.06000   -0.53191
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.70000   11.76000  -0.06000   -0.51020
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.85000   11.91000  -0.06000   -0.50378
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.67140    8.66460   0.00680    0.07848
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.72130    7.72810  -0.00680   -0.08799
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.60120   11.59220   0.00900    0.07764
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.31680   10.32590  -0.00910   -0.08813
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.53000    8.53000   0.00000    0.00000
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.90000    7.88000   0.02000    0.25381
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.68000   11.65000   0.03000    0.25751
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.69940    9.69650   0.00290    0.02991
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.96130    9.95770   0.00360    0.03615
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.30940   10.30640   0.00300    0.02911
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.59150   10.58770   0.00380    0.03589
華南永昌永昌基金                                                   20.14000   20.13000   0.01000    0.04968
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.96280   14.96520  -0.00240   -0.01604
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.55000    9.64000  -0.09000   -0.93361
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.92000   10.01000  -0.09000   -0.89910
華南永昌全球精品基金                                               16.84000   16.81000   0.03000    0.17847
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.49000   10.54000  -0.05000   -0.47438
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.54000   10.59000  -0.05000   -0.47214
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.42000   13.49000  -0.07000   -0.51890
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.40000   13.46000  -0.06000   -0.44577
華南永昌物聯網精選基金                                             12.49000   12.40000   0.09000    0.72581
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.29820   16.29720   0.00100    0.00614
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.25500   25.14630   0.10870    0.43227
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                           10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           12.00240   12.00170   0.00070    0.00583
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.79960   10.81000  -0.01040   -0.09621
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.42120   10.43940  -0.01820   -0.17434
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.01470   10.01750  -0.00280   -0.02795
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.60020    9.61690  -0.01670   -0.17365
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.63660   10.65020  -0.01360   -0.12770
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.19700   10.21760  -0.02060   -0.20161
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.98260    9.99540  -0.01280   -0.12806
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.51130    9.53090  -0.01960   -0.20565
華頓中小型基金                                                     22.44000   22.19000   0.25000    1.12663
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.22730   12.13950   0.08780    0.72326
華頓台灣基金                                                       24.40000   24.15000   0.25000    1.03520
華頓平安貨幣市場基金                                               11.58330   11.58270   0.00060    0.00518
華頓全球時尚精品基金                                               17.46000   17.50000  -0.04000   -0.22857
華頓全球高收益債券基金A                                            13.88610   13.88230   0.00380    0.02737
華頓全球高收益債券基金B                                             8.00660    8.00440   0.00220    0.02748
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.90980    2.87230   0.03750    1.30557
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.65370   12.51060   0.14310    1.14383
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40760    0.40310   0.00450    1.11635
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.31140   12.25640   0.05500    0.44875
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.26880   12.21400   0.05480    0.44867
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.96600   10.91200   0.05400    0.49487
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.64360   10.61310   0.03050    0.28738
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.60610   10.57570   0.03040    0.28745
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.31800    9.29140   0.02660    0.28629
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.79150   10.76130   0.03020    0.28064
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.75420   10.72410   0.03010    0.28068
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.46840    9.44210   0.02630    0.27854
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       12.01000   11.86000   0.15000    1.26476
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                         10.05000    9.94000   0.11000    1.10664
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.71000   10.60000   0.11000    1.03774
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.70280    2.70100   0.00180    0.06664
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.14390    2.14050   0.00340    0.15884
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.99800   12.01090  -0.01290   -0.10740
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.22300    9.23290  -0.00990   -0.10723
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37800    0.37840  -0.00040   -0.10571
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29460    0.29490  -0.00030   -0.10173
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.61000    3.62000  -0.01000   -0.27624
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.68000   15.76000  -0.08000   -0.50761
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.50000    0.51000  -0.01000   -1.96078
匯豐台灣精典基金                                                   25.43000   25.21000   0.22000    0.87267
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.66000   12.74000  -0.08000   -0.62794
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.35000    8.35000   0.00000    0.00000
匯豐安富基金                                                       26.57000   26.39000   0.18000    0.68208
匯豐成功基金                                                       42.75000   42.64000   0.11000    0.25797
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.80700    2.80240   0.00460    0.16415
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.44800    2.44390   0.00410    0.16776
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.97900   11.97960  -0.00060   -0.00501
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.99280    7.99320  -0.00040   -0.00500
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39400    0.39400   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33610    0.33610   0.00000    0.00000
匯豐金磚動力基金                                                   14.61000   14.70000  -0.09000   -0.61224
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.02130   15.02080   0.00050    0.00333
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.08000    5.11000  -0.03000   -0.58708
匯豐新鑽動力基金                                                   10.46000   10.53000  -0.07000   -0.66477
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.42860    5.43250  -0.00390   -0.07179
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.32330    9.32730  -0.00400   -0.04288
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 54.97000   54.47000   0.50000    0.91794
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 54.97000   54.47000   0.50000    0.91794
匯豐龍騰電子基金                                                   39.76000   39.35000   0.41000    1.04193
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.84870   12.84250   0.00620    0.04828
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.26000   18.99000   0.27000    1.42180
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.59000    9.50000   0.09000    0.94737
新光中國成長基金(美元)                                              9.29000    9.20000   0.09000    0.97826
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.32000    9.22000   0.10000    1.08460
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.69480   11.68610   0.00870    0.07445
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.33110   10.32270   0.00840    0.08137
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.73040   10.72030   0.01010    0.09421
新光台灣富貴基金                                                   25.77000   25.51000   0.26000    1.01921
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.78000   21.90000  -0.12000   -0.54795
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    39.45950   39.43820   0.02130    0.05401
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    46.26220   46.21400   0.04820    0.10430
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.21000   10.29000  -0.08000   -0.77745
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.78000    9.85000  -0.07000   -0.71066
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.90000    9.97000  -0.07000   -0.70211
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.62000    8.62000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.79000   10.86000  -0.07000   -0.64457
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.59000   10.66000  -0.07000   -0.65666
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.16010   11.15210   0.00800    0.07174
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.98280   10.97340   0.00940    0.08566
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.48870   10.48110   0.00760    0.07251
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.30810   10.29940   0.00870    0.08447
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.64000   10.61000   0.03000    0.28275
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.78000    9.74000   0.04000    0.41068
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.52000    9.49000   0.03000    0.31612
新光吉星貨幣市場基金                                               15.52390   15.52300   0.00090    0.00580
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.61000    8.59000   0.02000    0.23283
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.04000    9.02000   0.02000    0.22173
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.66000    8.65000   0.01000    0.11561
新光亞洲精選基金-美金                                              20.82000   20.94000  -0.12000   -0.57307
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.24000   21.36000  -0.12000   -0.56180
新光店頭基金                                                       23.67000   23.43000   0.24000    1.02433
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.73000   11.76000  -0.03000   -0.25510
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.18000   11.21000  -0.03000   -0.26762
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.63000   10.66000  -0.03000   -0.28143
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          42.17360   42.10950   0.06410    0.15222
新光特選內需收益ETF基金                                            21.01000   20.92000   0.09000    0.43021
新光創新科技基金                                                   14.03000   13.81000   0.22000    1.59305
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.26310   10.24450   0.01860    0.18156
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.59970   10.59440   0.00530    0.05003
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.10830   10.09890   0.00940    0.09308
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.30960    9.29240   0.01720    0.18510
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.59070    9.58600   0.00470    0.04903
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.12440    9.11580   0.00860    0.09434
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.80210   40.77400   0.02810    0.06892
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       47.18310   47.13350   0.04960    0.10523
新光澳幣八年期保本基金                                             11.06000   11.05000   0.01000    0.09050
新光澳幣十年期保本基金                                             11.04000   11.04000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.53000   12.52000   0.01000    0.07987
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.94700   10.95560  -0.00860   -0.07850
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.51540    9.52290  -0.00750   -0.07876
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.46180    9.46880  -0.00700   -0.07393
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.64000   10.64780  -0.00780   -0.07325
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.72800   10.73550  -0.00750   -0.06986
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.52360    9.53020  -0.00660   -0.06925
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.48430    9.49060  -0.00630   -0.06638
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.67130   10.67840  -0.00710   -0.06649
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.19000    7.23000  -0.04000   -0.55325
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
瑞銀亞洲高收益債券基金  (台幣) B類型(月配息)                        8.56710    8.56950  -0.00240   -0.02801
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.88010   10.88420  -0.00410   -0.03767
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.55740    9.56120  -0.00380   -0.03974
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                          14.90560   14.90980  -0.00420   -0.02817
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.59770   10.60100  -0.00330   -0.03113
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.48800    9.49090  -0.00290   -0.03056
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.55720    9.56040  -0.00320   -0.03347
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.67580   10.67950  -0.00370   -0.03465
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.62200   39.63450  -0.01250   -0.03154
群益10年期以上金融債ETF基金                                        44.46280   44.38310   0.07970    0.17957
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     44.89150   44.84140   0.05010    0.11173
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 45.21190   45.18990   0.02200    0.04868
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               46.99630   46.96480   0.03150    0.06707
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  45.39600   45.36130   0.03470    0.07650
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 48.76310   48.72230   0.04080    0.08374
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                50.19870   50.13600   0.06270    0.12506
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  48.48200   48.47840   0.00360    0.00743
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.74340   10.75430  -0.01090   -0.10135
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  47.50100   47.43920   0.06180    0.13027
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               39.42750   39.45370  -0.02620   -0.06641
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.53450   11.53360   0.00090    0.00780
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.95520    9.94390   0.01130    0.11364
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      14.11820   14.11980  -0.00160   -0.01133
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.19720   10.18800   0.00920    0.09030
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
群益大印度基金-人民幣                                              13.95200   13.95340  -0.00140   -0.01003
群益大印度基金-美元                                                12.67950   12.66790   0.01160    0.09157
群益大印度基金-新臺幣                                              12.10000   12.09000   0.01000    0.08271
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.45190   12.50450  -0.05260   -0.42065
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.60410   11.64140  -0.03730   -0.32041
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.97000   11.00000  -0.03000   -0.27273
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.02490   11.07150  -0.04660   -0.42090
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.37290    9.40290  -0.03000   -0.31905
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.88000    8.91000  -0.03000   -0.33670
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.99390   10.03610  -0.04220   -0.42048
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.53160    8.55900  -0.02740   -0.32013
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.08000    9.10000  -0.02000   -0.21978
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.20560    9.24450  -0.03890   -0.42079
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.12230    8.14840  -0.02610   -0.32031
群益中小型股基金                                                   47.81000   47.44000   0.37000    0.77993
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.96120   10.94360   0.01760    0.16082
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.83400    9.80830   0.02570    0.26202
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.28350    9.25860   0.02490    0.26894
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.24610    9.23120   0.01490    0.16141
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.29400    8.27230   0.02170    0.26232
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.83070    7.80970   0.02100    0.26890
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.67120   10.67710  -0.00590   -0.05526
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.73830   11.74470  -0.00640   -0.05449
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.29280   11.29460  -0.00180   -0.01594
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.41970   10.42100  -0.00130   -0.01247
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.68480    9.59190   0.09290    0.96853
群益中國新機會基金N-美元                                            8.59390    8.50290   0.09100    1.07022
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          9.24000    9.14000   0.10000    1.09409
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.58870    8.50640   0.08230    0.96751
群益中國新機會基金-美元                                             9.18840    9.09110   0.09730    1.07028
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.82000    8.73000   0.09000    1.03093
群益平衡王基金                                                     20.69770   20.56060   0.13710    0.66681
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.99780    9.99900  -0.00120   -0.01200
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.98170    9.98220  -0.00050   -0.00501
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.99790    9.99900  -0.00110   -0.01100
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.98170    9.98220  -0.00050   -0.00501
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.99790    9.99910  -0.00120   -0.01200
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.98170    9.98220  -0.00050   -0.00501
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.96900    9.96930  -0.00030   -0.00301
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.96770    9.99110  -0.02340   -0.23421
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.95160    9.97430  -0.02270   -0.22758
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.96760    9.99110  -0.02350   -0.23521
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.95160    9.97430  -0.02270   -0.22758
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.96770    9.99110  -0.02340   -0.23421
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.95160    9.97430  -0.02270   -0.22758
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.96030    9.98280  -0.02250   -0.22539
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.98470   10.00030  -0.01560   -0.15600
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                            9.96860    9.98360  -0.01500   -0.15025
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.98470   10.00030  -0.01560   -0.15600
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                            9.96860    9.98360  -0.01500   -0.15025
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.98460   10.00030  -0.01570   -0.15700
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                           9.96860    9.98360  -0.01500   -0.15025
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                            9.96830    9.98300  -0.01470   -0.14725
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.14000    9.18000  -0.04000   -0.43573
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.48000    6.51000  -0.03000   -0.46083
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.73940   12.79590  -0.05650   -0.44155
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.75000   11.79010  -0.04010   -0.34012
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.21000   11.25000  -0.04000   -0.35556
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.82230   10.87020  -0.04790   -0.44065
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.98070   10.01480  -0.03410   -0.34050
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.52000    9.55000  -0.03000   -0.31414
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.65140   10.69860  -0.04720   -0.44118
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.56530   10.55500   0.01030    0.09758
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.32960   10.31770   0.01190    0.11534
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.25780    9.24870   0.00910    0.09839
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.25320    9.24250   0.01070    0.11577
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.20000    9.18000   0.02000    0.21786
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.62680   10.61640   0.01040    0.09796
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.65390   10.64160   0.01230    0.11558
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.75000   10.73000   0.02000    0.18639
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.42130    9.41210   0.00920    0.09775
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.90070    9.88930   0.01140    0.11528
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.40210   11.39930   0.00280    0.02456
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.79950    7.79760   0.00190    0.02437
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.85240   10.86190  -0.00950   -0.08746
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.64510   10.65190  -0.00680   -0.06384
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.72980   10.73600  -0.00620   -0.05775
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.94070    9.94940  -0.00870   -0.08744
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.87420    9.88050  -0.00630   -0.06376
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.95330    9.95900  -0.00570   -0.05723
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.85240   10.86190  -0.00950   -0.08746
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.64500   10.65180  -0.00680   -0.06384
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.72970   10.73590  -0.00620   -0.05775
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.94080    9.94950  -0.00870   -0.08744
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.87410    9.88040  -0.00630   -0.06376
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.95330    9.95910  -0.00580   -0.05824
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.48640    9.57540  -0.08900   -0.92947
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.11000   11.21000  -0.10000   -0.89206
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.52160   15.66730  -0.14570   -0.92996
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.41000   15.55000  -0.14000   -0.90032
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.82000   11.84000  -0.02000   -0.16892
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.26000   11.22310   0.03690    0.32879
群益印度中小基金N-美元                                              9.13430    9.09520   0.03910    0.42990
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.69000    8.65000   0.04000    0.46243
群益印度中小基金-人民幣                                            15.24360   15.19370   0.04990    0.32843
群益印度中小基金-美元                                              13.06460   13.00870   0.05590    0.42971
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.20000   15.14000   0.06000    0.39630
群益多利策略組合基金                                               11.95000   11.95000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               14.25000   14.25000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.49000   15.53000  -0.04000   -0.25757
群益安家基金                                                       26.81830   26.55740   0.26090    0.98240
群益安穩貨幣市場基金                                               16.17570   16.17480   0.00090    0.00556
群益那斯達克生技基金                                               20.25000   20.41000  -0.16000   -0.78393
群益亞太中小基金                                                   10.73000   10.76000  -0.03000   -0.27881
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.44000   16.46000  -0.02000   -0.12151
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.76740   10.76860  -0.00120   -0.01114
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.91580    7.91660  -0.00080   -0.01011
群益店頭市場基金                                                  100.09000   99.09000   1.00000    1.00918
群益東方盛世基金                                                    8.98000    9.01000  -0.03000   -0.33296
群益東協成長基金-人民幣                                            13.35520   13.38190  -0.02670   -0.19952
群益東協成長基金-美元                                              11.32810   11.33930  -0.01120   -0.09877
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.27000   11.28000  -0.01000   -0.08865
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.10920   12.16930  -0.06010   -0.49387
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.18870   11.23940  -0.05070   -0.45109
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.57910   10.62690  -0.04780   -0.44980
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.82410    9.87290  -0.04880   -0.49428
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.08020    9.12140  -0.04120   -0.45169
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.58370    8.62240  -0.03870   -0.44883
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.93920   10.98860  -0.04940   -0.44956
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.61380    9.66150  -0.04770   -0.49371
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.24150    9.28340  -0.04190   -0.45134
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.58920    9.63250  -0.04330   -0.44952
群益長安基金                                                       31.03000   30.63000   0.40000    1.30591
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.38560   10.46000  -0.07440   -0.71128
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.71110   15.82350  -0.11240   -0.71034
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.27000   15.37000  -0.10000   -0.65062
群益真善美基金                                                     15.94200   15.92770   0.01430    0.08978
群益馬拉松基金                                                    125.79000  124.04000   1.75000    1.41084
群益深証中小板基金                                                 12.12000   11.95000   0.17000    1.42259
群益創新科技基金                                                   35.18000   34.86000   0.32000    0.91796
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.68530   10.61720   0.06810    0.64141
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.50360    9.43350   0.07010    0.74310
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.96000    9.89000   0.07000    0.70779
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.63640   11.56220   0.07420    0.64175
群益華夏盛世基金-美元                                              10.47880   10.40150   0.07730    0.74316
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            17.39000   17.26000   0.13000    0.75319
群益奧斯卡基金                                                     31.30000   31.00000   0.30000    0.96774
群益新興金鑽基金-美元                                              11.39060   11.44470  -0.05410   -0.47271
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.76000    8.80000  -0.04000   -0.45455
群益葛萊美基金                                                     24.99000   24.73000   0.26000    1.05135
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.98000   23.13000  -0.15000   -0.64851
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.43000    7.52000  -0.09000   -1.19681
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        15.19000   14.83000   0.36000    2.42751
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.57670   11.62130  -0.04460   -0.38378
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.02900   11.06040  -0.03140   -0.28390
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.11300   11.14390  -0.03090   -0.27728
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.11270   11.15560  -0.04290   -0.38456
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.58680   10.61680  -0.03000   -0.28257
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.66730   10.69690  -0.02960   -0.27672
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.57650   11.62110  -0.04460   -0.38378
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.02940   11.06070  -0.03130   -0.28298
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                           9.81120    9.83850  -0.02730   -0.27748
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.11280   11.15560  -0.04280   -0.38366
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.58630   10.61630  -0.03000   -0.28258
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.89320    9.92070  -0.02750   -0.27720
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.11240   13.14170  -0.02930   -0.22295
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.84220   11.86520  -0.02300   -0.19384
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.85000   10.87000  -0.02000   -0.18399
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.72710   11.75090  -0.02380   -0.20254
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.66980    8.68920  -0.01940   -0.22327
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.95760    8.97500  -0.01740   -0.19387
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.21000    8.23000  -0.02000   -0.24301
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.43670    8.45380  -0.01710   -0.20228
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.30840   10.32840  -0.02000   -0.19364
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.90960    9.92880  -0.01920   -0.19338
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                       9.81000    9.95000  -0.14000   -1.40704
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                       9.88000   10.03000  -0.15000   -1.49551
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                         9.81000    9.95000  -0.14000   -1.40704
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.79000    9.93000  -0.14000   -1.40987
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.79000    9.93000  -0.14000   -1.40987
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                       9.81000    9.95000  -0.14000   -1.40704
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                       9.88000   10.02000  -0.14000   -1.39721
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                         9.81000    9.95000  -0.14000   -1.40704
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.79000    9.93000  -0.14000   -1.40987
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.79000    9.93000  -0.14000   -1.40987
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.05000    9.03000   0.02000    0.22148
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.12000   10.05000   0.07000    0.69652
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.25000   11.26000  -0.01000   -0.08881
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                       10.20610   10.08000   0.12610    1.25099
德信大發基金                                                       32.06000   31.76000   0.30000    0.94458
德信中國精選成長基金                                               12.00000   11.93000   0.07000    0.58676
德信台灣主流中小基金                                               20.79000   20.59000   0.20000    0.97135
德信萬保貨幣市場基金                                               11.99720   11.99650   0.00070    0.00584
德信數位時代基金                                                   34.94000   34.71000   0.23000    0.66263
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.08380   11.08090   0.00290    0.02617
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.93430   10.93020   0.00410    0.03751
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.72760   11.72690   0.00070    0.00597
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            18.16000   17.86000   0.30000    1.67973
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.63000   17.54000   0.09000    0.51311
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     11.00550   10.99140   0.01410    0.12828
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     17.04950   17.02840   0.02110    0.12391
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.23920    8.23500   0.00420    0.05100
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.17200   11.16700   0.00500    0.04477
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.26370   12.25830   0.00540    0.04405
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.11560   14.10840   0.00720    0.05103
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摩根大歐洲基金                                                     16.94000   16.83000   0.11000    0.65359
摩根中小基金                                                       23.27000   22.98000   0.29000    1.26197
摩根中國A股基金                                                    15.63000   15.57000   0.06000    0.38536
摩根中國A股基金(美元)                                              12.20000   12.15000   0.05000    0.41152
摩根中國亮點基金                                                   13.01000   13.10000  -0.09000   -0.68702
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.24080   11.22650   0.01430    0.12738
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.76630   12.76630   0.00000    0.00000
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.55910    9.54700   0.01210    0.12674
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.18630   13.16960   0.01670    0.12681
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.59740   15.59750  -0.00010   -0.00064
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.24000   19.96000   0.28000    1.40281
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.24000   19.96000   0.28000    1.40281
摩根台灣增長基金                                                   51.74000   51.16000   0.58000    1.13370
摩根平衡基金                                                       28.13000   27.92000   0.21000    0.75215
摩根全球α基金                                                     18.37000   18.45000  -0.08000   -0.43360
摩根全球平衡基金                                                   16.23450   16.27030  -0.03580   -0.22003
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.51450    9.51160   0.00290    0.03049
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.74790   10.74840  -0.00050   -0.00465
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.09610   10.09280   0.00330    0.03270
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.79170   11.78830   0.00340    0.02884
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.56700   10.56360   0.00340    0.03219
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.42450   10.43470  -0.01020   -0.09775
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.88250   13.89600  -0.01350   -0.09715
摩根亞洲基金                                                       58.60000   59.05000  -0.45000   -0.76207
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.39890    8.39770   0.00120    0.01429
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.99020    9.99350  -0.00330   -0.03302
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.80610    8.80440   0.00170    0.01931
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.89560   12.89380   0.00180    0.01396
摩根東方內需機會基金                                               18.53000   18.67000  -0.14000   -0.74987
摩根東方科技基金                                                   32.64000   32.98000  -0.34000   -1.03093
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.10000    9.11000  -0.01000   -0.10977
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.52000   11.53000  -0.01000   -0.08673
摩根金龍收成基金                                                   22.37000   22.51000  -0.14000   -0.62195
摩根第一貨幣市場基金                                               15.14420   15.14350   0.00070    0.00462
摩根絕對日本基金                                                   14.40000   14.47000  -0.07000   -0.48376
摩根新金磚五國基金                                                 12.40000   12.48000  -0.08000   -0.64103
摩根新絲路基金                                                      9.15000    9.24000  -0.09000   -0.97403
摩根新興35基金                                                     13.46000   13.56000  -0.10000   -0.73746
摩根新興日本基金                                                   23.89000   24.07000  -0.18000   -0.74782
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.12850    7.12020   0.00830    0.11657
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.54330    9.53300   0.01030    0.10805
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.31450    9.30310   0.01140    0.12254
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.13620   11.12320   0.01300    0.11687
摩根新興科技基金                                                   56.07000   55.15000   0.92000    1.66818
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.66930    8.67460  -0.00530   -0.06110
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.40740    9.42060  -0.01320   -0.14012
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.84790    8.85340  -0.00550   -0.06212
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.40130   10.40760  -0.00630   -0.06053
摩根龍揚基金                                                       33.41000   33.62000  -0.21000   -0.62463
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.09000   11.10000  -0.01000   -0.09009
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.09000   12.10000  -0.01000   -0.08264
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.32940    9.32990  -0.00050   -0.00536
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.58060   11.58120  -0.00060   -0.00518
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               21.59000   21.67000  -0.08000   -0.36917
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62350   12.62300   0.00050    0.00396
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.56000   11.50000   0.06000    0.52174
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.96160   10.95120   0.01040    0.09497
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.58470   10.59000  -0.00530   -0.05005
聯邦中國龍基金                                                     27.93000   27.74000   0.19000    0.68493
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.53990   12.54780  -0.00790   -0.06296
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.76580   11.76740  -0.00160   -0.01360
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.64960   10.65130  -0.00170   -0.01596
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.21520   10.22150  -0.00630   -0.06163
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.63550    9.63680  -0.00130   -0.01349
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.71490    8.71630  -0.00140   -0.01606
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.82920    9.86450  -0.03530   -0.35785
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.04630   10.08160  -0.03530   -0.35014
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.28320    9.31650  -0.03330   -0.35743
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.48440    9.51780  -0.03340   -0.35092
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.59400   11.68750  -0.09350   -0.80000
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.53260   11.61010  -0.07750   -0.66752
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.71610   10.78780  -0.07170   -0.66464
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.64460   10.73050  -0.08590   -0.80052
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.57700   10.64810  -0.07110   -0.66772
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.82670    9.89240  -0.06570   -0.66415
聯邦金鑽平衡基金                                                   24.89730   24.72210   0.17520    0.70868
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.52490    9.60490  -0.08000   -0.83291
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.90030    9.98280  -0.08250   -0.82642
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.46660    9.54610  -0.07950   -0.83280
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.82620    9.90810  -0.08190   -0.82660
聯邦貨幣市場基金                                                   13.23640   13.23560   0.00080    0.00604
聯邦精選科技基金                                                   13.97000   13.87000   0.10000    0.72098
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.73750   16.74160  -0.00410   -0.02449
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.95400   13.00380  -0.04980   -0.38296
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.52850   12.59360  -0.06510   -0.51693
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.89570   11.95740  -0.06170   -0.51600
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.49200   12.49720  -0.00520   -0.04161
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.69220   11.69380  -0.00160   -0.01368
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.55300   10.55750  -0.00450   -0.04262
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.72690    8.72810  -0.00120   -0.01375
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       38.34000   37.80000   0.54000    1.42857
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.88000   18.84000   0.04000    0.21231
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.35000   18.30000   0.05000    0.27322
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.21000   12.18000   0.03000    0.24631
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.49000   16.50000  -0.01000   -0.06061
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.99000   11.99000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.87000   12.87000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.96000   11.96000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.57000    7.58000  -0.01000   -0.13193
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.49000   11.49000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.33000   15.38000  -0.05000   -0.32510
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.00000   11.04000  -0.04000   -0.36232
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.70000    8.72000  -0.02000   -0.22936
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.44000   11.43000   0.01000    0.08749
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.44000   14.43000   0.01000    0.06930
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.38000   14.37000   0.01000    0.06959
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.39000   14.38000   0.01000    0.06954
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.11000    9.10000   0.01000    0.10989
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.05000   15.04000   0.01000    0.06649
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.01000   21.07000  -0.06000   -0.28477
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.06000   19.10000  -0.04000   -0.20942
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.10000   13.13000  -0.03000   -0.22848
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.79000   14.83000  -0.04000   -0.26972
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.80000   15.83000  -0.03000   -0.18951
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.73000   14.77000  -0.04000   -0.27082
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.71000   14.74000  -0.03000   -0.20353
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.58000   12.61000  -0.03000   -0.23791
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.87000   14.91000  -0.04000   -0.26828
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.69000   12.72000  -0.03000   -0.23585
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.62000    8.64000  -0.02000   -0.23148
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.15000   13.19000  -0.04000   -0.30326
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.74000   19.74000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.43000   18.43000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.29000   11.29000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.16000   13.16000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.18000   14.17000   0.01000    0.07057
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.12000   13.11000   0.01000    0.07628
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.86000    7.86000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.92000   12.92000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.16000   14.17000  -0.01000   -0.07057
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.26000   14.27000  -0.01000   -0.07008
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
聯博貨幣市場基金                                                   15.04770   15.04710   0.00060    0.00399
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元)                              15.00000    0.00000  15.00000    0.00000
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.11560   11.09890   0.01670    0.15047
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.87660   13.85610   0.02050    0.14795
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.45930    7.44800   0.01130    0.15172
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.27000   14.28000  -0.01000   -0.07003
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.42000   14.42000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.36570   10.37250  -0.00680   -0.06556
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.82390   10.83760  -0.01370   -0.12641
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.24380   10.24260   0.00120    0.01172
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.24020   10.23870   0.00150    0.01465
瀚亞中小型股基金                                                   22.19000   21.97000   0.22000    1.00137
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.86000   12.85000   0.01000    0.07782
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.11000   13.08000   0.03000    0.22936
瀚亞巴西基金                                                        5.73000    5.76000  -0.03000   -0.52083
瀚亞外銷基金                                                       41.84000   41.37000   0.47000    1.13609
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.00910   10.01660  -0.00750   -0.07488
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.97430    9.98360  -0.00930   -0.09315
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.96320    9.96260   0.00060    0.00602
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.90510    9.90440   0.00070    0.00707
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.00450   10.01300  -0.00850   -0.08489
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.00090   10.01080  -0.00990   -0.09889
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.95490    9.95490   0.00000    0.00000
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.89600    9.89600   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.60810   11.62770  -0.01960   -0.16856
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       11.00940   11.01820  -0.00880   -0.07987
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.88160   12.89150  -0.00990   -0.07679
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       11.02500   11.03510  -0.01010   -0.09153
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.36420    7.37700  -0.01280   -0.17351
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.99580    8.00220  -0.00640   -0.07998
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.16480    8.17110  -0.00630   -0.07710
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.13680    7.14340  -0.00660   -0.09239
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.70250    8.70920  -0.00670   -0.07693
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣                                 9.97620    9.98370  -0.00750   -0.07512
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.05650    9.07210  -0.01560   -0.17196
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.34970    9.35720  -0.00750   -0.08015
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.07070    9.07770  -0.00700   -0.07711
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.54000   12.56000  -0.02000   -0.15924
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.74000   11.74000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.48000   11.47000   0.01000    0.08718
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   11.10000   11.11000  -0.01000   -0.09001
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.39230   10.35870   0.03360    0.32437
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.84920    9.83050   0.01870    0.19022
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.43350    9.40340   0.03010    0.32010
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.48810    9.45740   0.03070    0.32461
瀚亞印度基金-人民幣                                                15.05000   15.08000  -0.03000   -0.19894
瀚亞印度基金-美元                                                  13.71000   13.72000  -0.01000   -0.07289
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.60000   30.62000  -0.02000   -0.06532
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.33000    9.31000   0.02000    0.21482
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.33000    9.31000   0.02000    0.21482
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.35000   13.37000  -0.02000   -0.14959
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.69000   10.71000  -0.02000   -0.18674
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.80000   11.86000  -0.06000   -0.50590
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.24000   10.27000  -0.03000   -0.29211
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.50000   14.55000  -0.05000   -0.34364
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.81000    8.86000  -0.05000   -0.56433
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.68000    6.71000  -0.03000   -0.44709
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.49000    8.52000  -0.03000   -0.35211
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.39000   11.46000  -0.07000   -0.61082
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.67570   12.71960  -0.04390   -0.34514
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.83570   14.80440   0.03130    0.21142
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.26460   11.28980  -0.02520   -0.22321
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.01530   11.03950  -0.02420   -0.21921
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.95930   12.98820  -0.02890   -0.22251
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.08590    9.11640  -0.03050   -0.33456
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                       10.01230    9.99120   0.02110    0.21119
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.89070    8.91060  -0.01990   -0.22333
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.68350    8.70250  -0.01900   -0.21833
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.41640    9.43740  -0.02100   -0.22252
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.90630   14.93560  -0.02930   -0.19618
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.80960   10.84550  -0.03590   -0.33101
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.26060   10.28060  -0.02000   -0.19454
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.56650   12.59120  -0.02470   -0.19617
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.32000   18.39000  -0.07000   -0.38064
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.63860   13.63780   0.00080    0.00587
瀚亞美國高科技基金                                                 28.94000   29.38000  -0.44000   -1.49762
瀚亞高科技基金                                                     62.61000   61.92000   0.69000    1.11434
瀚亞理財通基金                                                     27.06000   26.86000   0.20000    0.74460
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.49000    8.47000   0.02000    0.23613
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.69000    8.66000   0.03000    0.34642
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.53000    8.51000   0.02000    0.23502
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.69000    8.67000   0.02000    0.23068
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.71000    9.68000   0.03000    0.30992
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.04000    9.02000   0.02000    0.22173
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.48000    8.45000   0.03000    0.35503
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.68000    8.65000   0.03000    0.34682
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.59000    8.57000   0.02000    0.23337
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.76000    8.73000   0.03000    0.34364
瀚亞菁華基金                                                       22.59000   22.32000   0.27000    1.20968
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.22830   14.20690   0.02140    0.15063
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.28060    9.26670   0.01390    0.15000
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.15940   11.20500  -0.04560   -0.40696
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.99710   11.97850   0.01860    0.15528
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.09870   10.12620  -0.02750   -0.27157
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.74450   10.77300  -0.02850   -0.26455
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.24530    8.27900  -0.03370   -0.40705
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.32450    8.31150   0.01300    0.15641
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.62400    8.64810  -0.02410   -0.27867
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.09380    8.11590  -0.02210   -0.27230
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.09810    8.11950  -0.02140   -0.26356
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.16970   14.16970   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.85720   10.87150  -0.01430   -0.13154
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.95500    9.95530  -0.00030   -0.00301
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.52490   11.52500  -0.00010   -0.00087
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.28720   10.30080  -0.01360   -0.13203
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.01430   10.01430   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.60000   10.52000   0.08000    0.76046
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