[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/10/01 108/09/30 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.37730 10.37920 -0.00190 -0.01831 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.12880 10.13060 -0.00180 -0.01777 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.46260 10.46140 0.00120 0.01147 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.22000 10.21890 0.00110 0.01076 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.13510 10.13600 -0.00090 -0.00888 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.23710 10.23420 0.00290 0.02834 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.13110 10.12820 0.00290 0.02863 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.18120 10.18040 0.00080 0.00786 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.85260 9.84990 0.00270 0.02741 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.85260 9.84990 0.00270 0.02741 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.83960 9.83580 0.00380 0.03863 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.83960 9.83580 0.00380 0.03863 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.03710 10.03420 0.00290 0.02890 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.03710 10.03420 0.00290 0.02890 大華銀多元特別收益平衡基金 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.82750 10.81840 0.00910 0.08412 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.62530 10.61650 0.00880 0.08289 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.73150 10.72440 0.00710 0.06620 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.62030 10.61320 0.00710 0.06690 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.71000 22.14000 -0.43000 -1.94219 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.24000 22.31000 -0.07000 -0.31376 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 42.34400 42.33610 0.00790 0.01866 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.02100 39.03140 -0.01040 -0.02665 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.93530 9.93150 0.00380 0.03826 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.49990 10.49550 0.00440 0.04192 中國信託台灣活力基金 13.45000 13.36000 0.09000 0.67365 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.41000 11.44000 -0.03000 -0.26224 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.93000 10.98000 -0.05000 -0.45537 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.71000 8.81000 -0.10000 -1.13507 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.49000 9.59000 -0.10000 -1.04275 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.38590 10.36500 0.02090 0.20164 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.15900 10.15740 0.00160 0.01575 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.00490 9.00350 0.00140 0.01555 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.48220 10.48130 0.00090 0.00859 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.26380 9.26290 0.00090 0.00972 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.27770 11.35940 -0.08170 -0.71923 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.50670 9.57560 -0.06890 -0.71954 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.07150 11.07250 -0.00100 -0.00903 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.59270 9.59360 -0.00090 -0.00938 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 46.03330 45.99420 0.03910 0.08501 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 42.47770 42.49900 -0.02130 -0.05012 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 47.39100 47.37640 0.01460 0.03082 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 47.75780 47.74690 0.01090 0.02283 中國信託智能運動基金-台幣 10.67000 10.73000 -0.06000 -0.55918 中國信託智能運動基金-美元 10.31000 10.36000 -0.05000 -0.48263 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.73000 9.83000 -0.10000 -1.01729 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.52000 9.62000 -0.10000 -1.03950 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04830 11.04770 0.00060 0.00543 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.42300 10.42640 -0.00340 -0.03261 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.50560 9.50860 -0.00300 -0.03155 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.68030 10.68420 -0.00390 -0.03650 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.74070 9.74430 -0.00360 -0.03694 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.26080 40.24490 0.01590 0.03951 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 41.11070 41.15000 -0.03930 -0.09550 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.77000 10.85000 -0.08000 -0.73733 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.19000 10.27000 -0.08000 -0.77897 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.86000 10.94000 -0.08000 -0.73126 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.33000 10.41000 -0.08000 -0.76849 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 44.84420 44.79770 0.04650 0.10380 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 45.21610 45.15860 0.05750 0.12733 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 45.28520 45.27630 0.00890 0.01966 元大2001基金 67.87000 67.17000 0.70000 1.04213 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 47.85080 47.82960 0.02120 0.04432 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 45.90680 45.86440 0.04240 0.09245 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.84000 20.78000 0.06000 0.28874 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.76700 11.76610 0.00090 0.00765 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.52890 10.53640 -0.00750 -0.07118 元大上證50基金 32.68000 32.64000 0.04000 0.12255 元大大中華TMT基金-人民幣 11.61000 11.42000 0.19000 1.66375 元大大中華TMT基金-新台幣 10.05000 9.89000 0.16000 1.61780 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.09000 13.14000 -0.05000 -0.38052 元大大中華價值指數基金-美元 11.82800 11.88300 -0.05500 -0.46285 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.07100 16.14500 -0.07400 -0.45835 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.48900 11.45400 0.03500 0.30557 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.73200 10.70700 0.02500 0.23349 元大中國平衡基金-人民幣 2.98000 2.97000 0.01000 0.33670 元大中國平衡基金-新台幣 12.93000 12.89000 0.04000 0.31032 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.20310 45.15770 0.04540 0.10054 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.15940 11.15170 0.00770 0.06905 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.13190 10.12490 0.00700 0.06914 元大中國機會債券基金-新台幣 9.96680 9.96770 -0.00090 -0.00903 元大巴西指數基金 6.89200 6.89000 0.00200 0.02903 元大日經225基金 27.93000 27.96000 -0.03000 -0.10730 元大台商收成基金 23.20000 23.01000 0.19000 0.82573 元大台灣50單日反向1倍基金 11.07000 11.21000 -0.14000 -1.24888 元大台灣50單日正向2倍基金 43.53000 42.35000 1.18000 2.78630 元大台灣中型100基金 34.29000 34.00000 0.29000 0.85294 元大台灣加權股價指數基金 26.84600 26.51400 0.33200 1.25217 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.92000 10.74000 0.18000 1.67598 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.82000 10.65000 0.17000 1.59624 元大台灣卓越50基金 86.20000 84.81000 1.39000 1.63896 元大台灣金融基金 18.78000 18.63000 0.15000 0.80515 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.74000 10.63000 0.11000 1.03481 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.74000 10.63000 0.11000 1.03481 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.30000 32.17000 0.13000 0.40410 元大台灣高股息基金 28.14000 27.80000 0.34000 1.22302 元大台灣電子科技基金 38.69000 37.96000 0.73000 1.92308 元大全球ETF成長組合基金 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116 元大全球ETF穩健組合基金 15.04000 15.08000 -0.04000 -0.26525 元大全球人工智慧ETF基金 23.58000 23.98000 -0.40000 -1.66806 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.75000 13.80000 -0.05000 -0.36232 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.91000 13.95000 -0.04000 -0.28674 元大全球不動產證券化基金-美元 12.59300 12.64400 -0.05100 -0.40335 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.70000 8.72000 -0.02000 -0.22936 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.54000 6.55000 -0.01000 -0.15267 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.12000 9.15000 -0.03000 -0.32787 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.98000 7.01000 -0.03000 -0.42796 元大全球股票入息基金-美元配息 8.29600 8.28800 0.00800 0.09653 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.26000 8.25000 0.01000 0.12121 元大全球新興市場精選組合基金 13.35000 13.36000 -0.01000 -0.07485 元大全球農業商機基金 17.69000 17.83000 -0.14000 -0.78519 元大印尼指數基金 9.35700 9.42400 -0.06700 -0.71095 元大印度指數基金 9.74500 9.76500 -0.02000 -0.20481 元大印度基金 12.72000 12.70000 0.02000 0.15748 元大多多基金 18.23000 18.01000 0.22000 1.22154 元大多福基金 55.10000 54.80000 0.30000 0.54745 元大亞太成長基金 8.52000 8.54000 -0.02000 -0.23419 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.39960 9.38760 0.01200 0.12783 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.48700 7.47750 0.00950 0.12705 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.02800 9.03600 -0.00800 -0.08853 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.28400 10.31800 -0.03400 -0.32952 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.21360 10.21480 -0.00120 -0.01175 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.47540 10.47460 0.00080 0.00764 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.19190 10.19110 0.00080 0.00785 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.53010 10.52860 0.00150 0.01425 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.24680 10.24540 0.00140 0.01366 元大卓越基金 42.93000 42.81000 0.12000 0.28031 元大店頭基金 8.98000 8.87000 0.11000 1.24014 元大美元貨幣市場基金-美元 10.52370 10.52310 0.00060 0.00570 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.87280 9.87160 0.00120 0.01216 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.67320 32.65460 0.01860 0.05696 元大美國政府20年期(以上)債券基金 45.48440 45.43910 0.04530 0.09969 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.53090 15.53920 -0.00830 -0.05341 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 26.09400 26.06920 0.02480 0.09513 元大美國政府7至10年期債券基金 43.06500 43.01300 0.05200 0.12089 元大高科技基金 21.21000 20.94000 0.27000 1.28940 元大得利貨幣市場基金 16.34830 16.34730 0.00100 0.00612 元大得寶貨幣市場基金 12.04850 12.04780 0.00070 0.00581 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.00000 10.90000 0.10000 0.91743 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.00000 10.90000 0.10000 0.91743 元大富櫃50基金 13.28000 13.15000 0.13000 0.98859 元大華夏中小基金 7.47000 7.42000 0.05000 0.67385 元大新中國基金-人民幣 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-美元 9.33300 9.34600 -0.01300 -0.13910 元大新中國基金-新台幣 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 元大新主流基金 26.60000 26.35000 0.25000 0.94877 元大新東協平衡基金-美元 9.31400 9.31400 0.00000 0.00000 元大新東協平衡基金-新台幣 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.21300 11.20180 0.01120 0.09998 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.97740 9.97580 0.00160 0.01604 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.46100 11.45850 0.00250 0.02182 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.35360 9.35150 0.00210 0.02246 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.68740 10.68640 0.00100 0.00936 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.85960 9.85860 0.00100 0.01014 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.92700 10.92520 0.00180 0.01648 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.08970 10.08810 0.00160 0.01586 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.19240 10.19220 0.00020 0.00196 元大新興亞洲基金 10.82000 10.90000 -0.08000 -0.73394 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.80300 9.78670 0.01630 0.16655 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.08400 9.06890 0.01510 0.16650 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.14010 10.12260 0.01750 0.17288 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.41120 9.39490 0.01630 0.17350 元大萬泰貨幣市場基金 15.18370 15.18290 0.00080 0.00527 元大經貿基金 38.51000 38.31000 0.20000 0.52206 元大實質多重資產基金-人民幣 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459 元大實質多重資產基金-美元 8.25300 8.27800 -0.02500 -0.30201 元大實質多重資產基金-新台幣 8.76000 8.79000 -0.03000 -0.34130 元大滬深300單日反向1倍基金 12.12000 12.08000 0.04000 0.33113 元大滬深300單日正向2倍基金 18.17000 18.28000 -0.11000 -0.60175 元大臺灣ESG永續ETF基金 21.05000 20.74000 0.31000 1.49470 元大摩臺基金 40.28000 39.67000 0.61000 1.53769 元大標普500基金 27.92000 28.06000 -0.14000 -0.49893 元大標普500單日反向1倍基金 12.10000 12.03000 0.07000 0.58188 元大標普500單日正向2倍基金 36.28000 36.70000 -0.42000 -1.14441 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.99000 21.00000 -0.01000 -0.04762 元大標智滬深300基金 17.95000 17.96000 -0.01000 -0.05568 元大歐洲50基金 25.89000 25.80000 0.09000 0.34884 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 16.41000 16.15000 0.26000 1.60991 日盛上選基金(A類型) 37.80000 0.00000 37.80000 0.00000 日盛上選基金(I類型) 37.80000 0.00000 37.80000 0.00000 日盛小而美基金 19.48000 19.32000 0.16000 0.82816 日盛中國內需動力基金 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.46620 12.46870 -0.00250 -0.02005 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.83820 9.84020 -0.00200 -0.02032 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.56780 12.56580 0.00200 0.01592 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.91370 9.91220 0.00150 0.01513 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.34600 11.34450 0.00150 0.01322 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.93300 8.93190 0.00110 0.01232 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.29000 11.26000 0.03000 0.26643 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 日盛日盛基金 12.60000 12.50000 0.10000 0.80000 日盛目標收益組合基金(美元) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 日盛全球抗暖化基金 11.24000 11.28000 -0.04000 -0.35461 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.66060 10.66430 -0.00370 -0.03470 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.42140 9.42460 -0.00320 -0.03395 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.39850 10.40220 -0.00370 -0.03557 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.19030 9.19360 -0.00330 -0.03589 日盛全球智能車基金(美元) 10.30000 10.37000 -0.07000 -0.67502 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.37000 10.44000 -0.07000 -0.67050 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.54780 2.54930 -0.00150 -0.05884 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65390 1.65490 -0.00100 -0.06043 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38910 0.38910 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25310 0.25310 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.80310 12.80610 -0.00300 -0.02343 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.20510 8.20700 -0.00190 -0.02315 日盛亞洲機會基金 7.15000 7.17000 -0.02000 -0.27894 日盛首選基金 18.59000 18.39000 0.20000 1.08755 日盛高科技基金 19.70000 19.48000 0.22000 1.12936 日盛貨幣市場基金 14.85630 14.85530 0.00100 0.00673 日盛新台商基金 43.48000 43.10000 0.38000 0.88167 日盛精選五虎基金 37.90000 37.78000 0.12000 0.31763 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.56530 13.56440 0.00090 0.00664 台新2000高科技基金 34.68000 34.41000 0.27000 0.78466 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 台新MSCI中國基金 19.20000 19.53000 -0.33000 -1.68971 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 19.81000 20.18000 -0.37000 -1.83350 台新大眾貨幣市場基金 14.24220 14.24130 0.00090 0.00632 台新中國通基金 50.24000 49.87000 0.37000 0.74193 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57630 0.57490 0.00140 0.24352 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.85700 17.81200 0.04500 0.25264 台新中國精選中小基金-美元 0.33270 0.33200 0.00070 0.21084 台新中國精選中小基金-新台幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 台新主流基金 26.46000 26.36000 0.10000 0.37936 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.55000 24.75000 -0.20000 -0.80808 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.79560 0.80220 -0.00660 -0.82274 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.22000 17.36000 -0.14000 -0.80645 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55710 0.56170 -0.00460 -0.81894 台新台灣中小基金 39.47000 38.92000 0.55000 1.41316 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.15060 11.16230 -0.01170 -0.10482 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.98410 9.98090 0.00320 0.03206 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.63060 11.62680 0.00380 0.03268 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.02310 10.04150 -0.01840 -0.18324 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.29480 11.31540 -0.02060 -0.18205 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365 台新印度基金 14.65000 14.68000 -0.03000 -0.20436 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.56590 8.57200 -0.00610 -0.07116 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28110 0.28130 -0.00020 -0.07110 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.70540 12.71440 -0.00900 -0.07079 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41190 0.41220 -0.00030 -0.07278 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 38.82000 38.85000 -0.03000 -0.07722 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 42.60000 42.54000 0.06000 0.14104 台新真吉利貨幣市場基金 11.14130 11.14080 0.00050 0.00449 台新高股息平衡基金 33.55630 33.22790 0.32840 0.98833 台新智慧生活基金-美元 10.46770 10.61350 -0.14580 -1.37372 台新智慧生活基金-新台幣 10.84000 10.99000 -0.15000 -1.36488 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 7.99370 7.98060 0.01310 0.16415 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.22490 8.21100 0.01390 0.16929 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.16880 9.15380 0.01500 0.16387 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.44520 9.42920 0.01600 0.16969 台新新興市場債券基金(A類型) 11.50820 11.48100 0.02720 0.23691 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36490 0.36410 0.00080 0.21972 台新新興市場債券基金(B類型) 8.08620 8.06710 0.01910 0.23676 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27080 0.27020 0.00060 0.22206 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.33000 5.37000 -0.04000 -0.74488 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.82000 22.82000 0.00000 0.00000 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.67770 10.67500 0.00270 0.02529 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.08610 10.09200 -0.00590 -0.05846 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.16130 10.16710 -0.00580 -0.05705 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.78220 10.77950 0.00270 0.02505 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.17660 10.18260 -0.00600 -0.05892 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.25510 10.26090 -0.00580 -0.05653 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 44.46050 44.45870 0.00180 0.00405 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 43.80580 43.83270 -0.02690 -0.06137 永豐1至3年期美國公債ETF基金 40.05020 40.03940 0.01080 0.02697 永豐20年期以上美國公債ETF基金 40.10410 40.07760 0.02650 0.06612 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 38.68410 38.71090 -0.02680 -0.06923 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.41600 11.41530 0.00070 0.00613 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.89030 9.86830 0.02200 0.22294 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.31150 9.31750 -0.00600 -0.06439 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.04410 11.05120 -0.00710 -0.06425 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.63250 7.62090 0.01160 0.15221 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.12120 9.10730 0.01390 0.15262 永豐中小基金 55.82000 55.52000 0.30000 0.54035 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83320 1.83700 -0.00380 -0.20686 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.59360 2.59890 -0.00530 -0.20393 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.11220 8.11140 0.00080 0.00986 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12080 11.11980 0.00100 0.00899 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.01000 5.06000 -0.05000 -0.98814 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.87000 22.05000 -0.18000 -0.81633 永豐主流品牌基金 18.98000 18.91000 0.07000 0.37017 永豐永豐基金 34.66000 34.30000 0.36000 1.04956 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 8.92830 8.94710 -0.01880 -0.21012 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.51880 9.53880 -0.02000 -0.20967 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.81490 8.83300 -0.01810 -0.20491 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.40130 9.42070 -0.01940 -0.20593 永豐亞洲民生消費基金 11.49000 11.44000 0.05000 0.43706 永豐南非幣2021保本基金 14.29960 14.29930 0.00030 0.00210 永豐美國大型500股票ETF基金 19.83000 19.97000 -0.14000 -0.70105 永豐貨幣市場基金 13.95680 13.95600 0.00080 0.00573 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.16840 2.17350 -0.00510 -0.23464 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.71060 2.71710 -0.00650 -0.23923 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.72930 7.73090 -0.00160 -0.02070 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.96400 10.96630 -0.00230 -0.02097 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.09510 7.09360 0.00150 0.02115 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.50750 11.50510 0.00240 0.02086 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.88000 7.90000 -0.02000 -0.25316 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.14000 18.18000 -0.04000 -0.22002 永豐臺灣加權ETF基金 56.36000 55.63000 0.73000 1.31224 永豐領航科技基金 40.82000 40.41000 0.41000 1.01460 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.64000 11.65000 -0.01000 -0.08584 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.06000 11.08000 -0.02000 -0.18051 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873 永豐趨勢平衡基金 42.95000 42.70000 0.25000 0.58548 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.95200 11.95110 0.00090 0.00753 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.78410 9.79470 -0.01060 -0.10822 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.43730 10.44850 -0.01120 -0.10719 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.87040 9.87460 -0.00420 -0.04253 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.36070 10.36520 -0.00450 -0.04341 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.83810 9.85090 -0.01280 -0.12994 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.62120 10.63510 -0.01390 -0.13070 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.87480 9.88170 -0.00690 -0.06983 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.43880 10.44610 -0.00730 -0.06988 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.12000 11.10000 0.02000 0.18018 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.18000 15.20000 -0.02000 -0.13158 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.30000 19.31000 -0.01000 -0.05179 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.24000 19.25000 -0.01000 -0.05195 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.12360 10.07100 0.05260 0.52229 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.12360 10.07100 0.05260 0.52229 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.02410 9.97070 0.05340 0.53557 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.02410 9.97070 0.05340 0.53557 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.28970 10.24360 0.04610 0.45004 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.28960 10.24340 0.04620 0.45102 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.10800 10.05320 0.05480 0.54510 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.10800 10.05320 0.05480 0.54510 兆豐國際生命科學基金 14.27000 14.41000 -0.14000 -0.97155 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.46660 10.49250 -0.02590 -0.24684 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.72710 10.75390 -0.02680 -0.24921 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.53500 10.53440 0.00060 0.00570 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.23790 10.23670 0.00120 0.01172 兆豐國際國民基金 23.80000 23.42000 0.38000 1.62254 兆豐國際第一基金 14.06000 13.92000 0.14000 1.00575 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.72990 10.73030 -0.00040 -0.00373 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.13780 8.13810 -0.00030 -0.00369 兆豐國際萬全基金 21.49000 21.34000 0.15000 0.70291 兆豐國際電子基金 27.42000 27.02000 0.40000 1.48038 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 23.13000 22.72000 0.41000 1.80458 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 14.98000 15.14000 -0.16000 -1.05680 兆豐國際豐台灣基金 37.21000 36.80000 0.41000 1.11413 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.57290 12.57210 0.00080 0.00636 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.71000 9.80000 -0.09000 -0.91837 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.73000 9.81000 -0.08000 -0.81549 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.80080 9.79360 0.00720 0.07352 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.83660 9.83040 0.00620 0.06307 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.86040 9.85410 0.00630 0.06393 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.84330 9.83720 0.00610 0.06201 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.95550 9.94890 0.00660 0.06634 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.80100 9.79380 0.00720 0.07352 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.83880 9.83260 0.00620 0.06306 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.86840 9.86220 0.00620 0.06287 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.84780 9.84170 0.00610 0.06198 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.96340 9.95690 0.00650 0.06528 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.92740 10.92320 0.00420 0.03845 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.64340 10.64020 0.00320 0.03007 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.90950 10.90390 0.00560 0.05136 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.60450 10.60040 0.00410 0.03868 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.70910 10.70600 0.00310 0.02896 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.70320 10.69890 0.00430 0.04019 合庫台灣基金 12.36000 12.20000 0.16000 1.31148 合庫全球高收益債券基金A類型 11.79670 11.80430 -0.00760 -0.06438 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.86590 12.87390 -0.00800 -0.06214 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.43930 11.44670 -0.00740 -0.06465 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.21550 12.22200 -0.00650 -0.05318 合庫全球高收益債券基金B類型 8.12770 8.13290 -0.00520 -0.06394 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.44430 9.45070 -0.00640 -0.06772 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.15170 9.15760 -0.00590 -0.06443 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.81200 8.81680 -0.00480 -0.05444 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.28580 9.29180 -0.00600 -0.06457 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 合庫全球新興市場基金 9.07000 9.16000 -0.09000 -0.98253 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 合庫貨幣市場基金 10.18540 10.18480 0.00060 0.00589 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.93830 9.93310 0.00520 0.05235 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.33690 10.33220 0.00470 0.04549 合庫新興多重收益基金A類型 10.54290 10.53840 0.00450 0.04270 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.12580 12.12040 0.00540 0.04455 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.47500 15.46840 0.00660 0.04267 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.65480 8.65020 0.00460 0.05318 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.49530 9.49100 0.00430 0.04531 合庫新興多重收益基金B類型 7.85240 7.84900 0.00340 0.04332 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.63000 8.62630 0.00370 0.04289 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.54450 10.53990 0.00460 0.04364 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.96000 11.98000 -0.02000 -0.16694 安本標準兩岸價值基金 美元 11.32000 11.36000 -0.04000 -0.35211 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.49000 11.54000 -0.05000 -0.43328 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.22070 10.21610 0.00460 0.04503 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.19360 10.18770 0.00590 0.05791 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.77330 9.75430 0.01900 0.19479 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.16950 10.16550 0.00400 0.03935 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.26550 10.26100 0.00450 0.04386 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.23630 10.23030 0.00600 0.05865 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.80680 9.78770 0.01910 0.19514 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.20390 10.19980 0.00410 0.04020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26220 11.26190 0.00030 0.00266 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.78580 9.77650 0.00930 0.09513 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73420 9.72430 0.00990 0.10181 安聯中國東協基金 14.86000 14.95000 -0.09000 -0.60201 安聯中國策略基金-美元 12.69000 12.60000 0.09000 0.71429 安聯中國策略基金-新臺幣 16.59000 16.48000 0.11000 0.66748 安聯中華新思路基金-人民幣 16.36000 16.38000 -0.02000 -0.12210 安聯中華新思路基金-美元 14.71000 14.71000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.90000 13.90000 0.00000 0.00000 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 33.92000 33.54000 0.38000 1.13298 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 9.99000 9.88000 0.11000 1.11336 安聯台灣科技基金 55.72000 55.34000 0.38000 0.68666 安聯台灣貨幣市場基金 12.56330 12.56260 0.00070 0.00557 安聯台灣智慧基金 39.10000 38.46000 0.64000 1.66407 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.88220 10.87690 0.00530 0.04873 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.97370 15.96570 0.00800 0.05011 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.87690 9.89670 -0.01980 -0.20007 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.98880 9.98370 0.00510 0.05108 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 11.96000 12.01000 -0.05000 -0.41632 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 安聯四季成長組合基金-美元 11.59000 11.64000 -0.05000 -0.42955 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.34950 13.34630 0.00320 0.02398 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.90310 10.89830 0.00480 0.04404 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.95710 12.95200 0.00510 0.03938 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55330 9.59860 -0.04530 -0.47194 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.48850 9.52390 -0.03540 -0.37170 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.00280 9.03810 -0.03530 -0.39057 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.20130 10.24980 -0.04850 -0.47318 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.19640 10.23550 -0.03910 -0.38200 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.51000 11.54000 -0.03000 -0.25997 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.50000 11.54000 -0.04000 -0.34662 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.22000 11.29000 -0.07000 -0.62002 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.40000 11.42000 -0.02000 -0.17513 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28000 9.34000 -0.06000 -0.64240 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.54790 12.54660 0.00130 0.01036 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.35100 11.34790 0.00310 0.02732 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.95300 10.95000 0.00300 0.02740 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.50640 8.55840 -0.05200 -0.60759 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.37510 8.41730 -0.04220 -0.50135 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.05510 8.09590 -0.04080 -0.50396 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.13050 10.19220 -0.06170 -0.60536 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.01050 10.06170 -0.05120 -0.50886 安聯全球人口趨勢基金 12.08000 12.13000 -0.05000 -0.41220 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.28000 8.35000 -0.07000 -0.83832 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.35000 31.61000 -0.26000 -0.82252 安聯全球油礦金趨勢基金 7.75000 7.74000 0.01000 0.12920 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.56660 12.56450 0.00210 0.01671 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.56670 10.58870 -0.02200 -0.20777 安聯全球新興市場基金 16.64000 16.73000 -0.09000 -0.53796 安聯全球農金趨勢基金 9.02000 9.07000 -0.05000 -0.55127 安聯全球綠能趨勢基金 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.51000 10.66000 -0.15000 -1.40713 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.75000 10.87000 -0.12000 -1.10396 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.82000 10.89000 -0.07000 -0.64279 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.33000 10.40000 -0.07000 -0.67308 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.41000 9.55000 -0.14000 -1.46597 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39000 9.51000 -0.12000 -1.26183 安聯亞洲動態策略基金 22.12000 22.19000 -0.07000 -0.31546 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.16400 10.16470 -0.00070 -0.00689 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.19530 10.19420 0.00110 0.01079 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.07880 10.13180 -0.05300 -0.52311 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.04820 10.09530 -0.04710 -0.46655 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.09370 10.14670 -0.05300 -0.52234 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.05270 10.09980 -0.04710 -0.46635 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.02560 10.05720 -0.03160 -0.31420 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.12190 10.12150 0.00040 0.00395 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.02560 10.05720 -0.03160 -0.31420 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.64270 10.64050 0.00220 0.02068 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.17440 10.17230 0.00210 0.02064 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 91.99800 92.00450 -0.00650 -0.00706 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.43680 13.43350 0.00330 0.02457 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 69.04930 69.05190 -0.00260 -0.00377 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.95500 9.95250 0.00250 0.02512 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.79370 2.79390 -0.00020 -0.00716 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.92200 10.91770 0.00430 0.03939 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.35570 2.35670 -0.00100 -0.04243 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.81620 8.81260 0.00360 0.04085 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.33710 10.32430 0.01280 0.12398 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.30490 10.29180 0.01310 0.12729 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.81550 10.79820 0.01730 0.16021 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.25220 10.23950 0.01270 0.12403 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.27220 10.26000 0.01220 0.11891 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.23680 10.22410 0.01270 0.12422 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.17110 10.15820 0.01290 0.12699 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.58950 10.57250 0.01700 0.16079 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.15040 10.13780 0.01260 0.12429 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.17760 10.16550 0.01210 0.11903 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.06200 10.05280 0.00920 0.09152 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.26590 10.25270 0.01320 0.12875 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.03730 10.02830 0.00900 0.08975 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.94610 9.93800 0.00810 0.08151 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.07840 10.06910 0.00930 0.09236 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.21600 10.20280 0.01320 0.12938 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.03700 10.02800 0.00900 0.08975 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.94610 9.93800 0.00810 0.08151 宏利台灣動力基金A類型 32.13000 31.65000 0.48000 1.51659 宏利台灣動力基金I類型 32.13000 31.65000 0.48000 1.51659 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) 9.97610 9.98740 -0.01130 -0.11314 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) 9.97300 9.98740 -0.01440 -0.14418 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) 10.03080 9.98740 0.04340 0.43455 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) 9.97300 9.98740 -0.01440 -0.14418 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.98100 10.00020 -0.01920 -0.19200 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.86230 9.88120 -0.01890 -0.19127 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.49290 7.50730 -0.01440 -0.19181 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.45320 7.46780 -0.01460 -0.19551 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.68000 11.66000 0.02000 0.17153 宏利全球債券組合基金 13.82150 13.81310 0.00840 0.06081 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.01890 3.01810 0.00080 0.02651 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.46510 12.46240 0.00270 0.02167 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.93620 8.93430 0.00190 0.02127 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.64040 2.64200 -0.00160 -0.06056 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.50750 11.50430 0.00320 0.02782 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.29000 3.30740 -0.01740 -0.52609 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53710 0.53990 -0.00280 -0.51861 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.10000 15.18000 -0.08000 -0.52701 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.50530 12.51830 -0.01300 -0.10385 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.04130 11.05200 -0.01070 -0.09682 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.54500 10.55580 -0.01080 -0.10231 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.76970 8.77820 -0.00850 -0.09683 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.39420 8.40230 -0.00810 -0.09640 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.23630 8.24490 -0.00860 -0.10431 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.39930 8.40790 -0.00860 -0.10228 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.48000 10.43000 0.05000 0.47939 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99570 2.98930 0.00640 0.21410 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43000 0.42920 0.00080 0.18639 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.91520 12.88930 0.02590 0.20094 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97850 0.97650 0.00200 0.20481 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.34800 7.33330 0.01470 0.20046 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05060 2.04630 0.00430 0.21014 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29540 0.29470 0.00070 0.23753 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.93290 8.91510 0.01780 0.19966 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32440 0.32380 0.00060 0.18530 宏利萬利貨幣市場基金 13.70000 13.69940 0.00060 0.00438 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.41000 2.43000 -0.02000 -0.82305 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.89000 11.00000 -0.11000 -1.00000 宏利臺灣股息收益基金A類型 27.32000 27.13000 0.19000 0.70033 宏利臺灣股息收益基金I類型 27.32000 27.13000 0.19000 0.70033 宏利澳幣保本基金 12.71710 12.71480 0.00230 0.01809 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.99000 11.96000 0.03000 0.25084 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.85000 10.92000 -0.07000 -0.64103 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.06000 10.12000 -0.06000 -0.59289 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.20000 9.25000 -0.05000 -0.54054 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.58000 11.64000 -0.06000 -0.51546 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.57470 10.55830 0.01640 0.15533 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.42620 9.42970 -0.00350 -0.03712 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.92810 8.93090 -0.00280 -0.03135 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.37100 11.37450 -0.00350 -0.03077 貝萊德亞美利加收益基金 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 貝萊德新台幣基金 12.98180 12.98130 0.00050 0.00385 貝萊德寶利基金 28.38000 28.08000 0.30000 1.06838 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45840 11.45910 -0.00070 -0.00611 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.87470 9.87990 -0.00520 -0.05263 保德信大中華基金-人民幣 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 保德信大中華基金-美元 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 保德信大中華基金-新台幣 30.15000 30.11000 0.04000 0.13285 保德信中小型股基金 53.29000 52.86000 0.43000 0.81347 保德信中國中小基金-人民幣 9.63000 9.51000 0.12000 1.26183 保德信中國中小基金-美元 8.95000 8.84000 0.11000 1.24434 保德信中國中小基金-新臺幣 8.69000 8.59000 0.10000 1.16414 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.00000 9.96420 0.03580 0.35929 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.07610 10.03980 0.03630 0.36156 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.12120 10.08490 0.03630 0.35994 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.27890 11.23840 0.04050 0.36037 保德信中國品牌基金-人民幣 10.62000 10.53000 0.09000 0.85470 保德信中國品牌基金-美元 10.61000 10.52000 0.09000 0.85551 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.44000 11.34000 0.10000 0.88183 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.18000 28.31000 -0.13000 -0.45920 保德信全球消費商機基金 19.34000 19.42000 -0.08000 -0.41195 保德信全球基礎建設基金 14.09000 14.13000 -0.04000 -0.28309 保德信全球資源基金 7.13000 7.10000 0.03000 0.42254 保德信全球醫療生化基金-美元 9.24000 9.33000 -0.09000 -0.96463 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.84000 31.12000 -0.28000 -0.89974 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.30200 10.24550 0.05650 0.55146 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.84600 10.78660 0.05940 0.55068 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.34530 10.28800 0.05730 0.55696 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.88820 10.82790 0.06030 0.55689 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.68380 9.68440 -0.00060 -0.00620 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.91490 10.91550 -0.00060 -0.00550 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.25480 9.25480 0.00000 0.00000 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.41420 10.41420 0.00000 0.00000 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.17220 8.16840 0.00380 0.04652 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.34410 11.33880 0.00530 0.04674 保德信亞太基金 19.73000 19.88000 -0.15000 -0.75453 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.74370 8.74260 0.00110 0.01258 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.21790 12.21630 0.00160 0.01310 保德信店頭市場基金 38.35000 38.07000 0.28000 0.73549 保德信拉丁美洲基金 7.00000 7.02000 -0.02000 -0.28490 保德信金平衡基金 31.56000 31.32000 0.24000 0.76628 保德信金滿意基金 44.51000 44.16000 0.35000 0.79257 保德信科技島基金 29.48000 29.14000 0.34000 1.16678 保德信高成長基金 101.43000 100.75000 0.68000 0.67494 保德信貨幣市場基金 15.85960 15.85870 0.00090 0.00568 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.63150 10.67610 -0.04460 -0.41776 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.87930 10.92430 -0.04500 -0.41193 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.04450 11.07410 -0.02960 -0.26729 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.58240 10.61010 -0.02770 -0.26107 保德信新世紀基金 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.18630 8.18140 0.00490 0.05989 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.43950 10.43340 0.00610 0.05847 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.75850 11.75140 0.00710 0.06042 保德信新興趨勢組合基金 10.51000 10.64000 -0.13000 -1.22180 保德信瑞騰基金 15.66230 15.66170 0.00060 0.00383 保德信歐洲組合基金 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.51720 9.50370 0.01350 0.14205 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.07110 10.05690 0.01420 0.14120 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.43490 9.42230 0.01260 0.13373 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.74150 9.72820 0.01330 0.13672 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.71140 9.70530 0.00610 0.06285 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.15330 10.14700 0.00630 0.06209 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.55180 9.54330 0.00850 0.08907 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.91770 9.90890 0.00880 0.08881 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.18070 10.17210 0.00860 0.08454 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.88280 9.87030 0.01250 0.12664 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.27310 10.26010 0.01300 0.12670 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.79920 9.78530 0.01390 0.14205 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.11850 10.10420 0.01430 0.14153 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85990 9.84990 0.01000 0.10152 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.40760 10.39790 0.00970 0.09329 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.72020 9.70880 0.01140 0.11742 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.10850 10.09670 0.01180 0.11687 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.98490 9.98550 -0.00060 -0.00601 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.98870 9.98930 -0.00060 -0.00601 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.28040 10.27170 0.00870 0.08470 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.93620 9.93380 0.00240 0.02416 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.93650 9.93410 0.00240 0.02416 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.24370 10.23820 0.00550 0.05372 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.29000 10.28070 0.00930 0.09046 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.97360 9.96200 0.01160 0.11644 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.05780 10.04990 0.00790 0.07861 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.43420 10.42620 0.00800 0.07673 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.22220 10.20440 0.01780 0.17443 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.87720 10.85790 0.01930 0.17775 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.04090 10.03040 0.01050 0.10468 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.34210 10.33140 0.01070 0.10357 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.49100 10.48450 0.00650 0.06200 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.49410 10.48460 0.00950 0.09061 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.52060 10.51040 0.01020 0.09705 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.05850 10.06040 -0.00190 -0.01889 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.06190 10.06370 -0.00180 -0.01789 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 10.04670 10.02720 0.01950 0.19447 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 10.04650 10.02750 0.01900 0.18948 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.03870 10.03700 0.00170 0.01694 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.04000 10.03830 0.00170 0.01694 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 10.03710 10.02950 0.00760 0.07578 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 10.03770 10.03000 0.00770 0.07677 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.19550 10.18910 0.00640 0.06281 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.19220 10.18570 0.00650 0.06381 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.31740 10.29740 0.02000 0.19422 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.50050 10.48170 0.01880 0.17936 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.97050 9.96130 0.00920 0.09236 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.06600 10.05670 0.00930 0.09248 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97580 1.97570 0.00010 0.00506 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.85260 2.85230 0.00030 0.01052 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28920 0.28900 0.00020 0.06920 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45620 0.45590 0.00030 0.06580 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.19910 8.19880 0.00030 0.00366 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.06300 12.05630 0.00670 0.05557 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.76630 9.76430 0.00200 0.02048 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.52200 12.51990 0.00210 0.01677 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.63840 8.63290 0.00550 0.06371 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.11810 11.11100 0.00710 0.06390 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.58250 10.57130 0.01120 0.10595 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.36920 10.35870 0.01050 0.10136 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 20.07000 19.94000 0.13000 0.65196 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4660.53000 4629.32000 31.21000 0.67418 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.15910 10.15510 0.00400 0.03939 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.05530 11.05090 0.00440 0.03982 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.03650 10.03330 0.00320 0.03189 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.39230 9.37420 0.01810 0.19308 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.98720 9.96790 0.01930 0.19362 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.38190 9.36460 0.01730 0.18474 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.73840 9.72040 0.01800 0.18518 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.36340 10.37880 -0.01540 -0.14838 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.86620 5.86950 -0.00330 -0.05622 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.87800 10.88400 -0.00600 -0.05513 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.47740 10.48100 -0.00360 -0.03435 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.49210 11.49590 -0.00380 -0.03306 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.71530 10.71920 -0.00390 -0.03638 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.97850 8.98160 -0.00310 -0.03452 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.30970 9.31280 -0.00310 -0.03329 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.19380 9.19720 -0.00340 -0.03697 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.31270 10.31630 -0.00360 -0.03490 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.79690 10.80040 -0.00350 -0.03241 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.78040 10.78430 -0.00390 -0.03616 柏瑞巨人基金 13.37000 13.28000 0.09000 0.67771 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.71140 13.71080 0.00060 0.00438 柏瑞全球金牌組合基金 16.42000 16.43000 -0.01000 -0.06086 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.35980 14.35950 0.00030 0.00209 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.78220 12.78220 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.33050 13.33030 0.00020 0.00150 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.50280 8.50260 0.00020 0.00235 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.75370 6.75360 0.00010 0.00148 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.67810 8.67810 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.54570 8.54050 0.00520 0.06089 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.74630 10.74610 0.00020 0.00186 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.42060 8.42090 -0.00030 -0.00356 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.97200 12.97210 -0.00010 -0.00077 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.43830 12.43810 0.00020 0.00161 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.44890 13.44070 0.00820 0.06101 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.13510 12.13490 0.00020 0.00165 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.94470 8.94450 0.00020 0.00224 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.70050 9.70060 -0.00010 -0.00103 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.76490 9.75890 0.00600 0.06148 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.55350 9.55330 0.00020 0.00209 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.43850 9.43880 -0.00030 -0.00318 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.74720 10.75130 -0.00410 -0.03813 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.77980 10.78440 -0.00460 -0.04265 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.53420 10.53790 -0.00370 -0.03511 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.66850 10.67370 -0.00520 -0.04872 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 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19.04000 -0.03000 -0.15756 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.71000 17.76000 -0.05000 -0.28153 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.43620 13.43260 0.00360 0.02680 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.27100 10.31280 -0.04180 -0.40532 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.36570 11.41410 -0.04840 -0.42404 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.41760 12.45010 -0.03250 -0.26104 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.82760 10.87140 -0.04380 -0.40289 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.85180 8.88790 -0.03610 -0.40617 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.45480 9.49500 -0.04020 -0.42338 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.36520 9.38970 -0.02450 -0.26092 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.37920 9.41710 -0.03790 -0.40246 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.98480 9.02140 -0.03660 -0.40570 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.25660 9.29600 -0.03940 -0.42384 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.23690 11.26620 -0.02930 -0.26007 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.32210 9.35980 -0.03770 -0.40279 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 45.59970 45.57090 0.02880 0.06320 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.89810 9.88430 0.01380 0.13962 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.83500 9.83100 0.00400 0.04069 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.01000 10.98000 0.03000 0.27322 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 34.13000 34.34000 -0.21000 -0.61153 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.85540 11.85460 0.00080 0.00675 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.65810 1.65940 -0.00130 -0.07834 國泰大中華基金 21.46000 21.27000 0.19000 0.89328 國泰小龍基金-新台幣 16.08000 15.96000 0.12000 0.75188 國泰中小成長基金-新台幣 46.40000 45.92000 0.48000 1.04530 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.60260 4.60110 0.00150 0.03260 國泰中國內需增長基金-美元A 0.70520 0.70560 -0.00040 -0.05669 國泰中國內需增長基金-美元I 0.75560 0.75600 -0.00040 -0.05291 國泰中國內需增長基金-新台幣 20.04000 20.05000 -0.01000 -0.04988 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 44.27400 44.29200 -0.01800 -0.04064 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.45090 2.43530 0.01560 0.64058 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34140 0.33950 0.00190 0.55965 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.62910 10.56970 0.05940 0.56198 國泰中國新興債券基金-美元 0.33620 0.33590 0.00030 0.08931 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.26320 10.25540 0.00780 0.07606 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.47190 4.45190 0.02000 0.44925 國泰中國新興戰略基金-美元 0.62180 0.61950 0.00230 0.37127 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.46000 19.39000 0.07000 0.36101 國泰中港台基金-人民幣 3.46420 3.41970 0.04450 1.30128 國泰中港台基金-美元 0.48770 0.48180 0.00590 1.22457 國泰中港台基金-新台幣 15.08000 14.90000 0.18000 1.20805 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.09530 10.08990 0.00540 0.05352 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.21970 10.21830 0.00140 0.01370 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.26380 10.26170 0.00210 0.02046 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.29000 27.27000 0.02000 0.07334 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 11.96000 12.05000 -0.09000 -0.74689 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 34.25000 33.77000 0.48000 1.42138 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35830 0.35840 -0.00010 -0.02790 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33510 0.33520 -0.00010 -0.02983 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33600 0.33610 -0.00010 -0.02975 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.13280 11.13490 -0.00210 -0.01886 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.42230 10.42420 -0.00190 -0.01823 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.45430 10.45630 -0.00200 -0.01913 國泰台灣貨幣市場基金 12.47230 12.47160 0.00070 0.00561 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42380 0.42440 -0.00060 -0.14138 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37310 0.37370 -0.00060 -0.16056 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45290 0.45360 -0.00070 -0.15432 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.13000 11.15000 -0.02000 -0.17937 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.56630 0.56870 -0.00240 -0.42202 國泰全球高股息基金-人民幣 2.62730 2.62550 0.00180 0.06856 國泰全球高股息基金-美元 0.36880 0.36890 -0.00010 -0.02711 國泰全球高股息基金-新台幣 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-澳幣 0.54780 0.54940 -0.00160 -0.29123 國泰全球基礎建設基金-美元 0.50100 0.50200 -0.00100 -0.19920 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.63000 14.66000 -0.03000 -0.20464 國泰全球資源基金-美元 0.16300 0.16350 -0.00050 -0.30581 國泰全球資源基金-新台幣 5.14000 5.15000 -0.01000 -0.19417 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.60150 0.60530 -0.00380 -0.62779 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.67000 18.79000 -0.12000 -0.63864 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.08000 18.20000 -0.12000 -0.65934 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88910 0.89700 -0.00790 -0.88071 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.25000 21.21000 0.04000 0.18859 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.82000 22.64000 0.18000 0.79505 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.60610 2.60230 0.00380 0.14602 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36680 0.36660 0.00020 0.05456 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31240 0.31220 0.00020 0.06406 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.33860 11.33120 0.00740 0.06531 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.65910 9.65280 0.00630 0.06527 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54120 0.54230 -0.00110 -0.20284 國泰亞洲成長基金-美元 0.39380 0.39440 -0.00060 -0.15213 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.83000 11.85000 -0.02000 -0.16878 國泰科技生化基金 37.55000 37.06000 0.49000 1.32218 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.66000 29.70000 -0.04000 -0.13468 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.25000 12.21000 0.04000 0.32760 國泰美國費城半導體基金 15.13000 15.48000 -0.35000 -2.26098 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 47.47450 47.42970 0.04480 0.09446 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 15.87120 15.87880 -0.00760 -0.04786 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 26.63150 26.60350 0.02800 0.10525 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 46.51820 46.52610 -0.00790 -0.01698 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 46.77440 46.81930 -0.04490 -0.09590 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.36210 43.35500 0.00710 0.01638 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.31960 0.32060 -0.00100 -0.31192 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.92890 9.95970 -0.03080 -0.30925 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 9.99200 10.02290 -0.03090 -0.30829 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32000 0.32110 -0.00110 -0.34257 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.93830 9.97300 -0.03470 -0.34794 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.01800 10.05290 -0.03490 -0.34716 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.31990 0.32120 -0.00130 -0.40473 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.93710 9.97860 -0.04150 -0.41589 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.02630 10.06800 -0.04170 -0.41418 國泰紐幣2021保本基金 12.93270 12.93140 0.00130 0.01005 國泰紐幣八年期保本基金 13.31150 13.31000 0.00150 0.01127 國泰紐幣保本基金 12.79630 12.79580 0.00050 0.00391 國泰國泰基金-新台幣A 24.67000 24.37000 0.30000 1.23102 國泰富時中國A50基金 21.57000 21.59000 -0.02000 -0.09264 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 49.06360 49.02480 0.03880 0.07914 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35070 0.35060 0.00010 0.02852 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52860 0.52990 -0.00130 -0.24533 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.05530 41.09790 -0.04260 -0.10365 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.64000 20.53000 0.11000 0.53580 國泰新興市場基金-美元 0.38110 0.38260 -0.00150 -0.39205 國泰新興市場基金-新台幣 11.83000 11.87000 -0.04000 -0.33698 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.47330 2.47040 0.00290 0.11739 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50840 1.50660 0.00180 0.11947 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35780 0.35770 0.00010 0.02796 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22040 0.22030 0.00010 0.04539 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.79790 10.79490 0.00300 0.02779 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.46100 6.45920 0.00180 0.02787 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.77000 15.88000 -0.11000 -0.69270 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 46.52720 46.50070 0.02650 0.05699 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 46.30940 46.27540 0.03400 0.07347 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 43.37940 43.31030 0.06910 0.15955 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.58000 12.73000 -0.15000 -1.17832 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 39.73000 38.80000 0.93000 2.39691 國泰標普北美科技ETF基金 23.27000 23.59000 -0.32000 -1.35651 國泰歐洲精選基金-美元 0.34550 0.34460 0.00090 0.26117 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.62040 38.62850 -0.00810 -0.02097 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.44000 21.57000 -0.13000 -0.60269 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.40000 19.55000 -0.15000 -0.76726 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.93000 18.63000 0.30000 1.61031 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41830 0.41830 0.00000 0.00000 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.57360 12.57230 0.00130 0.01034 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.59540 10.60740 -0.01200 -0.11313 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.51360 10.50860 0.00500 0.04758 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.62740 10.62220 0.00520 0.04895 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.26680 10.27840 -0.01160 -0.11286 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.21350 10.20910 0.00440 0.04310 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.27620 10.27110 0.00510 0.04965 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.00500 10.01110 -0.00610 -0.06093 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.83950 9.90990 -0.07040 -0.71040 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.98920 9.98170 0.00750 0.07514 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.80970 9.80170 0.00800 0.08162 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.00490 10.01100 -0.00610 -0.06093 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.83460 9.90500 -0.07040 -0.71075 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.98910 9.98160 0.00750 0.07514 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.80970 9.80170 0.00800 0.08162 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48090 11.48000 0.00090 0.00784 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79900 9.78810 0.01090 0.11136 第一金大中華基金 27.27000 26.99000 0.28000 1.03742 第一金小型精選基金 34.08000 33.90000 0.18000 0.53097 第一金中國世紀基金-人民幣 14.45000 14.30000 0.15000 1.04895 第一金中國世紀基金-美元 8.70380 8.62090 0.08290 0.96162 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.30000 10.20000 0.10000 0.98039 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.30000 10.20000 0.10000 0.98039 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.88500 9.87380 0.01120 0.11343 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.21270 8.20710 0.00560 0.06823 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.52200 11.50890 0.01310 0.11382 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.75380 9.74720 0.00660 0.06771 第一金中概平衡基金 29.17000 28.88000 0.29000 1.00416 第一金台灣貨幣市場基金 15.34200 15.34110 0.00090 0.00587 第一金全家福貨幣市場基金 178.87000 178.86000 0.01000 0.00559 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.23550 15.42320 -0.18770 -1.21700 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.23420 15.42190 -0.18770 -1.21710 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.73000 14.91000 -0.18000 -1.20724 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.73000 14.91000 -0.18000 -1.20724 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.07670 10.26940 -0.19270 -1.87645 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.07510 10.26740 -0.19230 -1.87292 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.12000 10.32000 -0.20000 -1.93798 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.12000 10.32000 -0.20000 -1.93798 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.78420 9.88440 -0.10020 -1.01372 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.78420 9.88450 -0.10030 -1.01472 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.03000 10.13000 -0.10000 -0.98717 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.03000 10.13000 -0.10000 -0.98717 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.43310 13.46050 -0.02740 -0.20356 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.45090 13.47840 -0.02750 -0.20403 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.76000 12.78000 -0.02000 -0.15649 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.78000 12.81000 -0.03000 -0.23419 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.89120 9.88350 0.00770 0.07791 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.88480 9.87710 0.00770 0.07796 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.48730 9.48020 0.00710 0.07489 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.51170 9.50460 0.00710 0.07470 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.84330 10.83480 0.00850 0.07845 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.44070 10.43300 0.00770 0.07380 第一金全球大趨勢基金 24.83000 25.00000 -0.17000 -0.68000 第一金全球不動產證券化基金A 9.35310 9.36610 -0.01300 -0.13880 第一金全球不動產證券化基金B 6.45680 6.46580 -0.00900 -0.13919 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.32010 10.29530 0.02480 0.24089 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.32040 10.29560 0.02480 0.24088 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.31130 11.28410 0.02720 0.24105 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.31320 11.28590 0.02730 0.24189 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.68670 8.67410 0.01260 0.14526 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.72260 10.70710 0.01550 0.14476 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.28520 9.28920 -0.00400 -0.04306 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.28350 9.28760 -0.00410 -0.04414 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.67730 7.68170 -0.00440 -0.05728 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.67240 7.67680 -0.00440 -0.05732 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.42060 8.42600 -0.00540 -0.06409 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.42110 8.42650 -0.00540 -0.06408 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.75580 11.76030 -0.00450 -0.03826 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.75640 11.76160 -0.00520 -0.04421 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.28170 10.28760 -0.00590 -0.05735 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.28250 10.28850 -0.00600 -0.05832 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.03600 15.04560 -0.00960 -0.06381 第一金亞洲科技基金 18.82000 18.91000 -0.09000 -0.47594 第一金亞洲新興市場基金 12.91000 12.91000 0.00000 0.00000 第一金店頭市場基金 8.27000 8.23000 0.04000 0.48603 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.22920 10.22510 0.00410 0.04010 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.22960 10.22510 0.00450 0.04401 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.21020 10.20510 0.00510 0.04998 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.21020 10.20510 0.00510 0.04998 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.22920 10.22520 0.00400 0.03912 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.24420 10.23960 0.00460 0.04492 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.22950 10.22510 0.00440 0.04303 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.21020 10.20510 0.00510 0.04998 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.22480 10.21950 0.00530 0.05186 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.21020 10.20510 0.00510 0.04998 第一金創新趨勢基金 22.97000 22.70000 0.27000 1.18943 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 44.64810 44.63290 0.01520 0.03406 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 44.94590 44.90570 0.04020 0.08952 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 45.78600 45.75230 0.03370 0.07366 第一金電子基金 36.40000 35.97000 0.43000 1.19544 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.88000 19.50000 0.38000 1.94872 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.58000 19.96000 -0.38000 -1.90381 統一大中華中小基金(人民幣) 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431 統一大中華中小基金(美元) 8.15000 8.11000 0.04000 0.49322 統一大中華中小基金(新台幣) 12.14000 12.06000 0.08000 0.66335 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.86000 9.91000 -0.05000 -0.50454 統一大東協高股息基金(美元) 8.85000 8.88000 -0.03000 -0.33784 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.17000 9.20000 -0.03000 -0.32609 統一大滿貫基金-A類型 37.55000 37.18000 0.37000 0.99516 統一大滿貫基金-I類型 37.55000 37.18000 0.37000 0.99516 統一大龍印基金 15.04000 15.06000 -0.02000 -0.13280 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.81000 10.68000 0.13000 1.21723 統一大龍騰中國基金(美元) 9.56000 9.43000 0.13000 1.37858 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.92000 10.78000 0.14000 1.29870 統一中小基金 25.84000 25.61000 0.23000 0.89809 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.04290 10.06360 -0.02070 -0.20569 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.02840 9.02710 0.00130 0.01440 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.76400 8.76240 0.00160 0.01826 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.70570 12.73180 -0.02610 -0.20500 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.37960 11.37800 0.00160 0.01406 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.00220 11.00020 0.00200 0.01818 統一台灣動力基金 20.00000 19.83000 0.17000 0.85729 統一全天候基金-A類型 118.96000 117.61000 1.35000 1.14786 統一全天候基金-I類型 119.76000 118.39000 1.37000 1.15719 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.53540 8.58820 -0.05280 -0.61480 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.96590 7.99760 -0.03170 -0.39637 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.99600 8.02740 -0.03140 -0.39116 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.27120 9.32870 -0.05750 -0.61638 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.66050 8.69500 -0.03450 -0.39678 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.68580 8.71980 -0.03400 -0.38992 統一全球債券組合基金 12.42720 12.42750 -0.00030 -0.00241 統一全球新科技基金(人民幣) 16.07000 16.35000 -0.28000 -1.71254 統一全球新科技基金(美元) 14.61000 14.83000 -0.22000 -1.48348 統一全球新科技基金(新台幣) 14.09000 14.31000 -0.22000 -1.53739 統一亞太基金 25.80000 25.88000 -0.08000 -0.30912 統一亞洲大金磚基金 12.42000 12.43000 -0.01000 -0.08045 統一奔騰基金 62.88000 62.19000 0.69000 1.10950 統一強棒貨幣市場基金 16.75510 16.75410 0.00100 0.00597 統一強漢基金(人民幣) 12.37000 12.38000 -0.01000 -0.08078 統一強漢基金(美元) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 統一強漢基金(新台幣) 28.47000 28.44000 0.03000 0.10549 統一統信基金 32.17000 31.81000 0.36000 1.13172 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 38.66790 38.64550 0.02240 0.05796 統一黑馬基金 62.79000 62.18000 0.61000 0.98102 統一新亞洲科技能源基金 16.96000 16.97000 -0.01000 -0.05893 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.13590 8.13340 0.00250 0.03074 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.91500 10.91170 0.00330 0.03024 統一經建基金 50.17000 49.62000 0.55000 1.10842 統一龍馬基金 72.75000 71.96000 0.79000 1.09783 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 22.14000 21.87000 0.27000 1.23457 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 51.15000 50.47000 0.68000 1.34734 野村中國機會基金 14.84000 14.82000 0.02000 0.13495 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.42090 10.41690 0.00400 0.03840 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.35880 10.35870 0.00010 0.00097 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.36500 10.36400 0.00100 0.00965 野村巴西基金 6.66000 6.65000 0.01000 0.15038 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.89000 11.97000 -0.08000 -0.66834 野村台灣高股息基金 26.34000 25.99000 0.35000 1.34667 野村台灣運籌基金 39.80000 39.57000 0.23000 0.58125 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.96110 9.95560 0.00550 0.05525 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.80420 9.80320 0.00100 0.01020 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83700 9.83670 0.00030 0.00305 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.58040 10.57450 0.00590 0.05579 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.31580 10.31520 0.00060 0.00582 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05280 10.05250 0.00030 0.00298 野村平衡基金 21.00000 20.86000 0.14000 0.67114 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.96420 9.96060 0.00360 0.03614 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.25110 10.21400 0.03710 0.36323 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.96710 9.96730 -0.00020 -0.00201 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.96440 9.96080 0.00360 0.03614 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.25120 10.21410 0.03710 0.36322 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.96780 9.96800 -0.00020 -0.00201 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.92790 9.92800 -0.00010 -0.00101 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.02780 10.02200 0.00580 0.05787 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.03580 10.03360 0.00220 0.02193 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.95390 9.95160 0.00230 0.02311 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 15.05000 15.08000 -0.03000 -0.19894 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.85000 12.86000 -0.01000 -0.07776 野村全球生技醫療基金 16.20000 16.27000 -0.07000 -0.43024 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.29410 10.28710 0.00700 0.06805 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.24080 10.23730 0.00350 0.03419 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.16480 10.16120 0.00360 0.03543 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.53880 10.53140 0.00740 0.07027 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.44640 10.44280 0.00360 0.03447 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.37550 10.37180 0.00370 0.03567 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.27840 10.27470 0.00370 0.03601 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.98210 10.97460 0.00750 0.06834 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.83920 10.83550 0.00370 0.03415 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.76780 10.76400 0.00380 0.03530 野村全球品牌基金 27.96000 28.07000 -0.11000 -0.39188 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.76000 12.74000 0.02000 0.15699 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.37000 19.34000 0.03000 0.15512 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.26000 12.24000 0.02000 0.16340 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.04780 11.04130 0.00650 0.05887 野村全球短期收益基金-美元計價 11.03980 11.03670 0.00310 0.02809 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.79310 10.79060 0.00250 0.02317 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.55580 8.56500 -0.00920 -0.10741 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.37830 8.38830 -0.01000 -0.11921 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.94380 7.95230 -0.00850 -0.10689 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.07360 11.08560 -0.01200 -0.10825 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.56080 10.57350 -0.01270 -0.12011 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.11560 10.12640 -0.01080 -0.10665 野村成長基金 34.06000 33.88000 0.18000 0.53129 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.28100 8.28520 -0.00420 -0.05069 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.28530 8.29190 -0.00660 -0.07960 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.48710 8.49340 -0.00630 -0.07418 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.65240 9.65710 -0.00470 -0.04867 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.50260 9.51020 -0.00760 -0.07991 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.71460 9.72180 -0.00720 -0.07406 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.03000 9.08000 -0.05000 -0.55066 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.09000 13.15000 -0.06000 -0.45627 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.07450 10.07470 -0.00020 -0.00199 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.00300 10.00430 -0.00130 -0.01299 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.88520 9.88640 -0.00120 -0.01214 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.52430 9.52380 0.00050 0.00525 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.52850 9.52980 -0.00130 -0.01364 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.62200 9.62320 -0.00120 -0.01247 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.01890 10.02010 -0.00120 -0.01198 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.69020 10.69250 -0.00230 -0.02151 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.59730 10.59870 -0.00140 -0.01321 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.70040 10.70170 -0.00130 -0.01215 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.82870 9.82940 -0.00070 -0.00712 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.82150 9.82550 -0.00400 -0.04071 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.72440 9.72780 -0.00340 -0.03495 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.27860 8.28150 -0.00290 -0.03502 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.91880 8.91910 -0.00030 -0.00336 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.77430 8.77790 -0.00360 -0.04101 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.89200 9.89550 -0.00350 -0.03537 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.54640 13.55120 -0.00480 -0.03542 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.77260 12.77310 -0.00050 -0.00391 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.32020 10.32440 -0.00420 -0.04068 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51530 10.51150 0.00380 0.03615 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45580 10.45550 0.00030 0.00287 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.48700 10.48730 -0.00030 -0.00286 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.81290 10.80890 0.00400 0.03701 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.73100 10.73070 0.00030 0.00280 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.68080 10.68100 -0.00020 -0.00187 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.80670 10.80150 0.00520 0.04814 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.71280 10.71150 0.00130 0.01214 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.84300 10.84200 0.00100 0.00922 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.29190 10.30290 -0.01100 -0.10677 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.86350 9.87160 -0.00810 -0.08205 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.47550 9.48600 -0.01050 -0.11069 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.94350 8.95330 -0.00980 -0.10946 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.50880 11.52140 -0.01260 -0.10936 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.43950 10.45510 -0.01560 -0.14921 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.62250 11.63790 -0.01540 -0.13233 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.02660 11.04400 -0.01740 -0.15755 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.77030 10.78640 -0.01610 -0.14926 野村泰國基金 42.96000 42.66000 0.30000 0.70323 野村高科技基金 11.69000 11.55000 0.14000 1.21212 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.48180 10.51960 -0.03780 -0.35933 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.11330 10.14680 -0.03350 -0.33015 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.82880 10.81070 0.01810 0.16743 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.47470 9.50960 -0.03490 -0.36700 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.43860 9.47280 -0.03420 -0.36103 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.76580 9.79150 -0.02570 -0.26247 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.16010 12.20000 -0.03990 -0.32705 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.46480 14.42670 0.03810 0.26409 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.99580 11.03630 -0.04050 -0.36697 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.96140 11.00120 -0.03980 -0.36178 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.51730 11.54760 -0.03030 -0.26239 野村貨幣市場基金 16.35790 16.35690 0.00100 0.00611 野村新馬基金 14.55000 14.56000 -0.01000 -0.06868 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.39750 10.39390 0.00360 0.03464 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.92480 9.93710 -0.01230 -0.12378 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.03530 10.04690 -0.01160 -0.11546 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.33410 10.32880 0.00530 0.05131 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.26700 10.26500 0.00200 0.01948 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.24780 10.24720 0.00060 0.00586 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.74750 10.74200 0.00550 0.05120 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.64120 10.63910 0.00210 0.01974 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.68540 10.68480 0.00060 0.00562 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.07490 10.05050 0.02440 0.24277 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.03370 10.01210 0.02160 0.21574 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.91990 9.89800 0.02190 0.22126 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.77120 10.74530 0.02590 0.24104 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.67670 10.65380 0.02290 0.21495 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.56140 10.53810 0.02330 0.22110 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.58150 10.58080 0.00070 0.00662 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.90200 7.90160 0.00040 0.00506 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.29940 12.29870 0.00070 0.00569 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.09000 9.15000 -0.06000 -0.65574 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.43530 10.42970 0.00560 0.05369 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.75380 10.70970 0.04410 0.41178 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.35770 10.35590 0.00180 0.01738 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.42530 10.42270 0.00260 0.02495 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.43330 10.41810 0.01520 0.14590 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.43570 10.43010 0.00560 0.05369 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.75500 10.71090 0.04410 0.41173 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.35760 10.35580 0.00180 0.01738 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.42820 10.42560 0.00260 0.02494 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.43230 10.41700 0.01530 0.14688 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.44700 10.44350 0.00350 0.03351 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.77280 10.73070 0.04210 0.39233 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36730 10.36770 -0.00040 -0.00386 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.43480 10.43360 0.00120 0.01150 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.44780 10.43490 0.01290 0.12362 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.44690 10.44350 0.00340 0.03256 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.77450 10.73240 0.04210 0.39227 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.37500 10.37540 -0.00040 -0.00386 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.44860 10.44830 0.00030 0.00287 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.44920 10.43630 0.01290 0.12361 野村精選貨幣市場基金 12.12370 12.12320 0.00050 0.00412 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.90000 11.85000 0.05000 0.42194 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.01000 10.96000 0.05000 0.45620 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 野村積極成長基金 14.44000 14.36000 0.08000 0.55710 野村優質基金-S類型新臺幣計價 11.16000 11.12000 0.04000 0.35971 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 40.45000 40.29000 0.16000 0.39712 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.72900 10.76600 -0.03700 -0.34367 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.54990 8.55760 -0.00770 -0.08998 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.85960 7.86710 -0.00750 -0.09533 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.68030 7.70690 -0.02660 -0.34515 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.37450 12.38590 -0.01140 -0.09204 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 11.04380 11.05440 -0.01060 -0.09589 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.83420 10.87180 -0.03760 -0.34585 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.62000 11.74000 -0.12000 -1.02215 野村環球基金-人民幣計價 17.76000 17.93000 -0.17000 -0.94813 野村環球基金-美元計價 13.67000 13.80000 -0.13000 -0.94203 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.26000 19.46000 -0.20000 -1.02775 野村鴻利基金 25.21000 25.05000 0.16000 0.63872 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91470 16.91410 0.00060 0.00355 野村鴻運基金 21.53000 21.41000 0.12000 0.56049 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.93000 10.03000 -0.10000 -0.99701 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.88000 13.87000 0.01000 0.07210 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.39000 15.43000 -0.04000 -0.25924 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.77080 10.76700 0.00380 0.03529 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.10050 14.09560 0.00490 0.03476 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 11.00530 11.01400 -0.00870 -0.07899 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.56320 10.56850 -0.00530 -0.05015 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.87700 10.88310 -0.00610 -0.05605 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.40730 10.40920 -0.00190 -0.01825 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.41980 10.42360 -0.00380 -0.03646 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.15410 10.15350 0.00060 0.00591 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.98390 9.98350 0.00040 0.00401 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.41160 10.40730 0.00430 0.04132 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.61130 10.60530 0.00600 0.05658 凱基台商天下基金 14.51000 14.63000 -0.12000 -0.82023 凱基台灣精五門基金 23.08000 22.74000 0.34000 1.49516 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 46.99130 46.94990 0.04140 0.08818 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 48.33100 48.41230 -0.08130 -0.16793 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.15290 41.12250 0.03040 0.07393 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 46.72400 46.69770 0.02630 0.05632 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 47.32140 47.28260 0.03880 0.08206 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 48.12460 48.08220 0.04240 0.08818 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) 9.98110 9.99320 -0.01210 -0.12108 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) 9.98080 9.99320 -0.01240 -0.12408 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) 9.98130 9.99330 -0.01200 -0.12008 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) 9.98110 9.99330 -0.01220 -0.12208 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) 9.98850 10.00000 -0.01150 -0.11500 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) 9.98800 10.00000 -0.01200 -0.12000 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) 9.99120 9.99840 -0.00720 -0.07201 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) 9.99120 9.99840 -0.00720 -0.07201 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) 9.99120 9.99830 -0.00710 -0.07101 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) 9.99120 9.99830 -0.00710 -0.07101 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) 9.98950 9.99740 -0.00790 -0.07902 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) 9.98960 9.99750 -0.00790 -0.07902 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) 9.98980 9.99750 -0.00770 -0.07702 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) 9.98980 9.99760 -0.00780 -0.07802 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.61000 13.60000 0.01000 0.07353 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.85200 11.85710 -0.00510 -0.04301 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.77000 11.77000 0.00000 0.00000 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60850 11.60780 0.00070 0.00603 凱基開創基金 30.62000 30.20000 0.42000 1.39073 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.99000 22.29000 -0.30000 -1.34590 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.14850 21.44020 -0.29170 -1.36053 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.32000 17.37000 -0.05000 -0.28785 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.42180 16.46780 -0.04600 -0.27933 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.38000 7.44000 -0.06000 -0.80645 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 42.83650 42.82770 0.00880 0.02055 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 43.29910 43.33080 -0.03170 -0.07316 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 43.31930 43.30900 0.01030 0.02378 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.81000 11.86000 -0.05000 -0.42159 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.08640 11.14140 -0.05500 -0.49365 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.69000 10.74000 -0.05000 -0.46555 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.13950 12.25080 -0.11130 -0.90851 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.53000 12.65000 -0.12000 -0.94862 凱基護城河基金-台幣計價A 12.76000 12.90000 -0.14000 -1.08527 凱基護城河基金-美元計價B 12.40780 12.54350 -0.13570 -1.08184 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.57360 10.67700 -0.10340 -0.96844 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.95040 10.06700 -0.11660 -1.15824 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.04230 10.15930 -0.11700 -1.15165 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.57350 10.67690 -0.10340 -0.96845 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.95040 10.06700 -0.11660 -1.15824 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.04230 10.15930 -0.11700 -1.15165 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.46000 12.33000 0.13000 1.05434 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.41000 35.19000 -0.78000 -2.21654 富邦NASDAQ-100基金 32.34000 32.72000 -0.38000 -1.16137 富邦上証180基金 31.01000 31.01000 0.00000 0.00000 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20240 0.20260 -0.00020 -0.09872 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.29000 6.29000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.03000 6.01000 0.02000 0.33278 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 47.38000 47.68000 -0.30000 -0.62919 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.67610 12.63260 0.04350 0.34435 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.58890 11.55470 0.03420 0.29598 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.93830 10.91950 0.01880 0.17217 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.71450 10.67770 0.03680 0.34464 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.71210 9.68350 0.02860 0.29535 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.17730 9.16150 0.01580 0.17246 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.74840 19.73030 0.01810 0.09174 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.70740 11.70640 0.00100 0.00854 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.37800 10.39620 -0.01820 -0.17506 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.93230 13.92100 0.01130 0.08117 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00640 2.00670 -0.00030 -0.01495 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.41740 9.40970 0.00770 0.08183 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40520 1.40540 -0.00020 -0.01423 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.64950 12.63970 0.00980 0.07753 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82270 1.82240 0.00030 0.01646 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.52090 10.51280 0.00810 0.07705 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53740 1.53720 0.00020 0.01301 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.05790 11.05610 0.00180 0.01628 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.98210 10.98070 0.00140 0.01275 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.61000 14.71000 -0.10000 -0.67981 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.99000 19.73000 0.26000 1.31779 富邦日本東証基金 20.82000 20.86000 -0.04000 -0.19175 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.69000 47.38000 0.31000 0.65428 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.82000 46.47000 0.35000 0.75317 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 55.17000 54.32000 0.85000 1.56480 富邦台灣心基金 23.22000 22.95000 0.27000 1.17647 富邦台灣釆吉50基金 48.70000 47.91000 0.79000 1.64893 富邦台灣科技指數基金 61.12000 59.69000 1.43000 2.39571 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 49.29890 49.31950 -0.02060 -0.04177 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.96350 41.98630 -0.02280 -0.05430 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31400 0.31430 -0.00030 -0.09545 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.70800 2.70420 0.00380 0.14052 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36210 0.36200 0.00010 0.02762 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.16600 11.16280 0.00320 0.02867 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.30580 2.30250 0.00330 0.14332 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34030 0.34020 0.00010 0.02939 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.44000 9.43740 0.00260 0.02755 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.76000 23.83000 -0.07000 -0.29375 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.93000 13.88000 0.05000 0.36023 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.70000 28.92000 -0.22000 -0.76072 富邦吉祥貨幣市場基金 15.72470 15.72380 0.00090 0.00572 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.58000 17.47000 0.11000 0.62965 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.75910 41.74720 0.01190 0.02850 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 45.51570 45.50870 0.00700 0.01538 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.78540 40.79760 -0.01220 -0.02990 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 40.32040 40.32260 -0.00220 -0.00546 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.85750 39.81360 0.04390 0.11026 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 47.20480 47.19070 0.01410 0.02988 富邦長紅基金 64.52000 63.76000 0.76000 1.19197 富邦科技基金 26.31000 25.92000 0.39000 1.50463 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.41180 41.39070 0.02110 0.05098 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 47.78480 47.75030 0.03450 0.07225 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.85440 40.80670 0.04770 0.11689 富邦恒生國企ETF基金 19.73000 19.85000 -0.12000 -0.60453 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.06000 14.01000 0.05000 0.35689 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.52000 24.70000 -0.18000 -0.72874 富邦高成長基金 24.88000 24.59000 0.29000 1.17934 富邦基金A類型 14.59000 14.46000 0.13000 0.89903 富邦基金I類型 14.59000 14.46000 0.13000 0.89903 富邦深証100基金 10.45000 10.37000 0.08000 0.77146 富邦富時歐洲ETF基金 20.66000 20.60000 0.06000 0.29126 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42120 0.42150 -0.00030 -0.07117 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.38720 12.39770 -0.01050 -0.08469 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.15480 9.16260 -0.00780 -0.08513 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29530 0.29550 -0.00020 -0.06768 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.33530 8.34240 -0.00710 -0.08511 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.17560 10.14860 0.02700 0.26605 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.81590 10.78650 0.02940 0.27256 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.34320 9.31840 0.02480 0.26614 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.92250 9.89560 0.02690 0.27184 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.44000 18.20000 0.24000 1.31868 富邦精準基金 46.93000 46.23000 0.70000 1.51417 富邦精銳中小基金 12.42000 12.25000 0.17000 1.38776 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.16000 19.01000 0.15000 0.78906 富邦臺灣公司治理100基金 22.34000 21.98000 0.36000 1.63785 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.81000 6.90000 -0.09000 -1.30435 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 17.29000 16.88000 0.41000 2.42891 富邦標普美國特別股ETF基金 19.96000 19.96000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.21650 11.20050 0.01600 0.14285 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.39170 10.40810 -0.01640 -0.15757 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.58380 10.59960 -0.01580 -0.14906 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.59330 10.57820 0.01510 0.14275 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.76870 9.78410 -0.01540 -0.15740 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.93830 9.95310 -0.01480 -0.14870 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 32.31000 31.97000 0.34000 1.06350 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.95280 9.95700 -0.00420 -0.04218 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.90970 9.91410 -0.00440 -0.04438 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.68450 9.68930 -0.00480 -0.04954 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.36630 10.37100 -0.00470 -0.04532 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.33130 10.33590 -0.00460 -0.04451 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.09900 10.10390 -0.00490 -0.04850 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.33150 8.33830 -0.00680 -0.08155 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.03150 9.03700 -0.00550 -0.06086 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.54410 8.54970 -0.00560 -0.06550 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.22370 10.23230 -0.00860 -0.08405 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.30440 10.31080 -0.00640 -0.06207 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.78260 9.78900 -0.00640 -0.06538 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.93390 9.94020 -0.00630 -0.06338 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.62660 8.62900 -0.00240 -0.02781 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.93400 9.93540 -0.00140 -0.01409 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15070 9.15240 -0.00170 -0.01857 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.57780 11.58110 -0.00330 -0.02849 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.39150 11.39310 -0.00160 -0.01404 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.62420 10.62610 -0.00190 -0.01788 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.36500 9.36650 -0.00150 -0.01601 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.38000 15.34000 0.04000 0.26076 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.81260 8.81350 -0.00090 -0.01021 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.72110 9.72000 0.00110 0.01132 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.16550 9.16490 0.00060 0.00655 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.76250 10.76360 -0.00110 -0.01022 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.79790 10.79670 0.00120 0.01111 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.24750 10.24680 0.00070 0.00683 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.32690 9.32610 0.00080 0.00858 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.10000 10.01000 0.09000 0.89910 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.43000 10.36000 0.07000 0.67568 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.23000 9.16000 0.07000 0.76419 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.30000 8.22000 0.08000 0.97324 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.75000 10.65000 0.10000 0.93897 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.77000 10.60000 0.17000 1.60377 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.15000 9.08000 0.07000 0.77093 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.01000 8.94000 0.07000 0.78300 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.18000 10.10000 0.08000 0.79208 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.25990 10.25150 0.00840 0.08194 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.45920 9.46120 -0.00200 -0.02114 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.95450 8.95610 -0.00160 -0.01786 富蘭克林華美中華基金 12.21000 12.14000 0.07000 0.57661 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 23.95000 23.71000 0.24000 1.01223 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.60000 22.56000 0.04000 0.17730 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.11740 8.11550 0.00190 0.02341 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.27950 9.27760 0.00190 0.02048 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.32310 10.32090 0.00220 0.02132 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.79520 9.79290 0.00230 0.02349 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.76010 11.76250 -0.00240 -0.02040 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.73490 8.73670 -0.00180 -0.02060 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.82980 8.83160 -0.00180 -0.02038 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.91960 9.92160 -0.00200 -0.02016 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.80820 14.77090 0.03730 0.25252 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.57510 10.54850 0.02660 0.25217 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.44610 10.41980 0.02630 0.25240 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.72620 10.73770 -0.01150 -0.10710 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.66180 7.67000 -0.00820 -0.10691 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.97610 8.98570 -0.00960 -0.10684 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.96920 9.97990 -0.01070 -0.10722 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.30860 11.32030 -0.01170 -0.10335 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.54350 7.55140 -0.00790 -0.10462 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.85460 8.86380 -0.00920 -0.10379 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 9.99870 10.00910 -0.01040 -0.10391 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 11.01520 11.02720 -0.01200 -0.10882 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.69720 7.70550 -0.00830 -0.10772 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.14770 8.14690 0.00080 0.00982 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.26030 9.25970 0.00060 0.00648 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.39820 10.39760 0.00060 0.00577 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.04310 13.04180 0.00130 0.00997 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.94000 8.00000 -0.06000 -0.75000 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.22000 8.28000 -0.06000 -0.72464 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.13000 11.13000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.24000 8.20000 0.04000 0.48780 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.44000 12.37000 0.07000 0.56589 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.67000 8.69000 -0.02000 -0.23015 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.20000 8.22000 -0.02000 -0.24331 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.15400 13.19310 -0.03910 -0.29637 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.53000 9.56000 -0.03000 -0.31381 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609 富蘭克林華美第一富基金 41.18000 40.75000 0.43000 1.05521 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36460 10.36400 0.00060 0.00579 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.33000 14.47000 -0.14000 -0.96752 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.84000 12.99000 -0.15000 -1.15473 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.99000 15.17000 -0.18000 -1.18655 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.44380 9.43440 0.00940 0.09964 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.44380 9.43440 0.00940 0.09964 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.43630 9.42230 0.01400 0.14858 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.43630 9.42230 0.01400 0.14858 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.50940 9.50920 0.00020 0.00210 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.36040 9.36020 0.00020 0.00214 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.36040 9.36020 0.00020 0.00214 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.57190 9.57130 0.00060 0.00627 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.42210 9.42140 0.00070 0.00743 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.42210 9.42140 0.00070 0.00743 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.39740 6.42650 -0.02910 -0.45281 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.57220 10.58930 -0.01710 -0.16148 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.51060 9.49870 0.01190 0.12528 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.62600 11.61140 0.01460 0.12574 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.67380 6.67040 0.00340 0.05097 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.84900 8.84470 0.00430 0.04862 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.91180 10.90630 0.00550 0.05043 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 70.52000 70.65000 -0.13000 -0.18401 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 72.48000 72.48000 0.00000 0.00000 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.68810 62.66050 0.02760 0.04405 復華1至5年期高收益債券基金 20.66000 20.66000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 69.85690 69.84160 0.01530 0.02191 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 68.02290 68.00000 0.02290 0.03368 復華人民幣貨幣市場基金 11.92630 11.92550 0.00080 0.00671 復華人生目標基金 41.68440 41.38400 0.30040 0.72588 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 復華大中華中小策略基金 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086 復華已開發國家300股票指數基金-美元 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 復華中小精選基金 69.48000 69.02000 0.46000 0.66647 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.16670 51.12370 0.04300 0.08411 復華中國特選信用債券ETF基金 62.19830 62.14550 0.05280 0.08496 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.50000 10.42000 0.08000 0.76775 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.08000 9.03000 0.05000 0.55371 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.17000 12.12000 0.05000 0.41254 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.88000 10.84000 0.04000 0.36900 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 復華六年到期新興市場債券基金 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 12.19000 12.12000 0.07000 0.57756 復華全方位基金 31.42000 31.02000 0.40000 1.28949 復華全球大趨勢基金-美元 12.81000 12.93000 -0.12000 -0.92807 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.22000 20.41000 -0.19000 -0.93092 復華全球平衡基金-美元 9.18000 9.23000 -0.05000 -0.54171 復華全球平衡基金-新臺幣 19.55000 19.68000 -0.13000 -0.66057 復華全球物聯網科技基金-美元 13.77000 14.16000 -0.39000 -2.75424 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.31000 13.69000 -0.38000 -2.77575 復華全球原物料基金 8.25000 8.25000 0.00000 0.00000 復華全球消費基金-新臺幣 13.01000 13.06000 -0.05000 -0.38285 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.21290 12.20640 0.00650 0.05325 復華全球債券基金 15.14320 15.13930 0.00390 0.02576 復華全球債券組合基金 15.38000 15.38000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.56000 15.63000 -0.07000 -0.44786 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.71000 10.76000 -0.05000 -0.46468 復華全球戰略配置強基金-美元 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.94000 10.97000 -0.03000 -0.27347 復華有利貨幣市場基金 13.50890 13.50810 0.00080 0.00592 復華亞太平衡基金 11.37000 11.39000 -0.02000 -0.17559 復華亞太成長基金 12.14000 12.46000 -0.32000 -2.56822 復華亞太神龍科技基金-美元 9.05000 9.09000 -0.04000 -0.44004 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322 復華東協世紀基金 12.10000 12.12000 -0.02000 -0.16502 復華南非幣長期收益基金A 14.16000 14.16000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金B 7.95000 7.95000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 14.70000 14.70000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 復華美元高收益債券指數基金-美元 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 復華美國20年期以上公債ETF基金 73.35840 73.30550 0.05290 0.07216 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.81000 21.82000 -0.01000 -0.04583 復華美國新星基金-美元 12.41000 12.58000 -0.17000 -1.35135 復華美國新星基金-新臺幣 12.62000 12.79000 -0.17000 -1.32916 復華恒生基金 20.04000 20.11000 -0.07000 -0.34809 復華恒生單日反向一倍基金 8.75000 8.74000 0.01000 0.11442 復華恒生單日正向二倍基金 26.86000 26.94000 -0.08000 -0.29696 復華神盾基金 28.63600 28.35270 0.28330 0.99920 復華高成長基金 71.93000 71.27000 0.66000 0.92606 復華高益策略組合基金 13.64000 13.64000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.47340 14.47260 0.00080 0.00553 復華富時不動產證券化基金 17.74000 17.87000 -0.13000 -0.72748 復華富時台灣高股息低波動基金 48.69000 48.49000 0.20000 0.41246 復華復華基金 22.54000 22.33000 0.21000 0.94044 復華華人世紀基金 17.66000 17.60000 0.06000 0.34091 復華傳家二號基金 35.13130 34.74970 0.38160 1.09814 復華傳家基金 24.20520 23.98960 0.21560 0.89872 復華奧林匹克全球組合基金 15.98000 15.99000 -0.01000 -0.06254 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.79000 11.81000 -0.02000 -0.16935 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.43000 14.45000 -0.02000 -0.13841 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231 復華新興人民幣短期收益基金 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 復華新興人民幣債券基金A 12.28000 12.27000 0.01000 0.08150 復華新興人民幣債券基金B 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 22.65000 22.65000 0.00000 0.00000 復華新興市場企業債券ETF基金 71.06000 71.01000 0.05000 0.07041 復華新興市場高收益債券基金A 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 復華新興市場高收益債券基金B 5.27000 5.26000 0.01000 0.19011 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.86000 11.85000 0.01000 0.08439 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.68000 11.66000 0.02000 0.17153 復華新興市場短期收益基金 11.39000 11.38000 0.01000 0.08787 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668 復華滬深300 A股基金 23.35000 23.27000 0.08000 0.34379 復華數位經濟基金 50.10000 49.66000 0.44000 0.88602 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.01880 10.00750 0.01130 0.11292 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.75180 9.74020 0.01160 0.11909 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.56230 10.55030 0.01200 0.11374 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.14150 10.12940 0.01210 0.11945 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.27140 10.21180 0.05960 0.58364 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.13160 10.12840 0.00320 0.03159 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.22200 10.20670 0.01530 0.14990 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.83000 10.81310 0.01690 0.15629 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.12240 10.10780 0.01460 0.14444 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.74690 10.73060 0.01630 0.15190 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.48270 10.46750 0.01520 0.14521 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.11860 11.10180 0.01680 0.15133 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.72500 10.68070 0.04430 0.41477 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.62870 10.61970 0.00900 0.08475 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.70910 10.69920 0.00990 0.09253 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.72230 10.68550 0.03680 0.34439 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 12.04830 11.98270 0.06560 0.54746 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.59390 10.59220 0.00170 0.01605 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.90570 10.86830 0.03740 0.34412 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.35320 12.28600 0.06720 0.54696 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.73800 10.73620 0.00180 0.01677 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.87030 10.86780 0.00250 0.02300 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.23560 10.19470 0.04090 0.40119 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.18070 10.17340 0.00730 0.07176 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.06890 10.06100 0.00790 0.07852 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.53380 10.48360 0.05020 0.47884 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.93090 10.85510 0.07580 0.69829 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.49150 10.47660 0.01490 0.14222 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.53250 10.48240 0.05010 0.47794 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.93090 10.85510 0.07580 0.69829 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.48840 10.47340 0.01500 0.14322 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.43520 10.38690 0.04830 0.46501 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.37170 10.35870 0.01300 0.12550 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.43340 10.38510 0.04830 0.46509 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.37280 10.35970 0.01310 0.12645 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 11.06060 11.00670 0.05390 0.48970 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.99730 10.98040 0.01690 0.15391 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.07050 11.05280 0.01770 0.16014 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.21760 10.17560 0.04200 0.41275 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.16190 10.15350 0.00840 0.08273 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.05120 10.04220 0.00900 0.08962 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.27870 9.27220 0.00650 0.07010 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.02860 8.04250 -0.01390 -0.17283 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.05490 8.06830 -0.01340 -0.16608 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.20340 12.19510 0.00830 0.06806 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.58900 10.60730 -0.01830 -0.17252 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.74650 10.76440 -0.01790 -0.16629 景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣 10.05530 10.02170 0.03360 0.33527 景順十年到期特選新興債券基金年配型美元 9.98530 9.98420 0.00110 0.01102 景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣 10.00530 10.00360 0.00170 0.01699 景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣 10.06470 10.03270 0.03200 0.31896 景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣 10.05760 10.00550 0.05210 0.52071 景順六年到期特選全球債券基金年配型美元 9.99450 9.99500 -0.00050 -0.00500 景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣 10.06480 10.03270 0.03210 0.31995 景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣 10.05760 10.00550 0.05210 0.52071 景順六年到期特選全球債券基金累積型美元 9.99470 9.99510 -0.00040 -0.00400 景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣 10.05140 10.01920 0.03220 0.32138 景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣 10.00310 10.00280 0.00030 0.00300 景順六年到期特選新興債券基金累積美元 9.98310 9.98350 -0.00040 -0.00401 景順主流基金 19.66000 19.43000 0.23000 1.18374 景順台灣科技基金 34.59000 34.17000 0.42000 1.22915 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.89000 8.91000 -0.02000 -0.22447 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.58000 11.60000 -0.02000 -0.17241 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416 景順全球科技基金 23.70000 24.00000 -0.30000 -1.25000 景順全球康健基金 19.54000 19.61000 -0.07000 -0.35696 景順貨幣市場基金 16.00690 16.00610 0.00080 0.00500 景順潛力基金 34.19000 33.80000 0.39000 1.15385 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.55000 14.79000 -0.24000 -1.62272 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.69000 13.91000 -0.22000 -1.58160 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.94000 11.00000 -0.06000 -0.54545 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.22000 11.28000 -0.06000 -0.53191 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.70000 11.76000 -0.06000 -0.51020 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.85000 11.91000 -0.06000 -0.50378 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.67140 8.66460 0.00680 0.07848 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.72130 7.72810 -0.00680 -0.08799 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.60120 11.59220 0.00900 0.07764 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.31680 10.32590 -0.00910 -0.08813 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.53000 8.53000 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(美元) 7.90000 7.88000 0.02000 0.25381 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.68000 11.65000 0.03000 0.25751 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.69940 9.69650 0.00290 0.02991 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.96130 9.95770 0.00360 0.03615 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.30940 10.30640 0.00300 0.02911 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.59150 10.58770 0.00380 0.03589 華南永昌永昌基金 20.14000 20.13000 0.01000 0.04968 華南永昌全球亨利組合基金 14.96280 14.96520 -0.00240 -0.01604 華南永昌全球神農水資源基金 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.55000 9.64000 -0.09000 -0.93361 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.92000 10.01000 -0.09000 -0.89910 華南永昌全球精品基金 16.84000 16.81000 0.03000 0.17847 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.49000 10.54000 -0.05000 -0.47438 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.54000 10.59000 -0.05000 -0.47214 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.42000 13.49000 -0.07000 -0.51890 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.40000 13.46000 -0.06000 -0.44577 華南永昌物聯網精選基金 12.49000 12.40000 0.09000 0.72581 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.29820 16.29720 0.00100 0.00614 華南永昌龍盈平衡基金 25.25500 25.14630 0.10870 0.43227 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.00240 12.00170 0.00070 0.00583 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.79960 10.81000 -0.01040 -0.09621 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.42120 10.43940 -0.01820 -0.17434 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.01470 10.01750 -0.00280 -0.02795 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.60020 9.61690 -0.01670 -0.17365 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.63660 10.65020 -0.01360 -0.12770 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.19700 10.21760 -0.02060 -0.20161 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.98260 9.99540 -0.01280 -0.12806 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.51130 9.53090 -0.01960 -0.20565 華頓中小型基金 22.44000 22.19000 0.25000 1.12663 華頓中國多重機會平衡基金 12.22730 12.13950 0.08780 0.72326 華頓台灣基金 24.40000 24.15000 0.25000 1.03520 華頓平安貨幣市場基金 11.58330 11.58270 0.00060 0.00518 華頓全球時尚精品基金 17.46000 17.50000 -0.04000 -0.22857 華頓全球高收益債券基金A 13.88610 13.88230 0.00380 0.02737 華頓全球高收益債券基金B 8.00660 8.00440 0.00220 0.02748 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.90980 2.87230 0.03750 1.30557 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.65370 12.51060 0.14310 1.14383 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40760 0.40310 0.00450 1.11635 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.31140 12.25640 0.05500 0.44875 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.26880 12.21400 0.05480 0.44867 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.96600 10.91200 0.05400 0.49487 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.64360 10.61310 0.03050 0.28738 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.60610 10.57570 0.03040 0.28745 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.31800 9.29140 0.02660 0.28629 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.79150 10.76130 0.03020 0.28064 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.75420 10.72410 0.03010 0.28068 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.46840 9.44210 0.02630 0.27854 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.01000 11.86000 0.15000 1.26476 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.05000 9.94000 0.11000 1.10664 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.71000 10.60000 0.11000 1.03774 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.70280 2.70100 0.00180 0.06664 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.14390 2.14050 0.00340 0.15884 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.99800 12.01090 -0.01290 -0.10740 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.22300 9.23290 -0.00990 -0.10723 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37800 0.37840 -0.00040 -0.10571 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29460 0.29490 -0.00030 -0.10173 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.61000 3.62000 -0.01000 -0.27624 匯豐中國動力基金(台幣) 15.68000 15.76000 -0.08000 -0.50761 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.51000 -0.01000 -1.96078 匯豐台灣精典基金 25.43000 25.21000 0.22000 0.87267 匯豐全球趨勢組合基金 12.66000 12.74000 -0.08000 -0.62794 匯豐全球關鍵資源基金 8.35000 8.35000 0.00000 0.00000 匯豐安富基金 26.57000 26.39000 0.18000 0.68208 匯豐成功基金 42.75000 42.64000 0.11000 0.25797 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.80700 2.80240 0.00460 0.16415 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44800 2.44390 0.00410 0.16776 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.97900 11.97960 -0.00060 -0.00501 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.99280 7.99320 -0.00040 -0.00500 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39400 0.39400 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33610 0.33610 0.00000 0.00000 匯豐金磚動力基金 14.61000 14.70000 -0.09000 -0.61224 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.02130 15.02080 0.00050 0.00333 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.08000 5.11000 -0.03000 -0.58708 匯豐新鑽動力基金 10.46000 10.53000 -0.07000 -0.66477 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.42860 5.43250 -0.00390 -0.07179 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.32330 9.32730 -0.00400 -0.04288 匯豐龍鳳基金-A類型 54.97000 54.47000 0.50000 0.91794 匯豐龍鳳基金-I類型 54.97000 54.47000 0.50000 0.91794 匯豐龍騰電子基金 39.76000 39.35000 0.41000 1.04193 匯豐雙高收益債券組合基金 12.84870 12.84250 0.00620 0.04828 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.26000 18.99000 0.27000 1.42180 新光中國成長基金(人民幣) 9.59000 9.50000 0.09000 0.94737 新光中國成長基金(美元) 9.29000 9.20000 0.09000 0.97826 新光中國成長基金(新臺幣) 9.32000 9.22000 0.10000 1.08460 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.69480 11.68610 0.00870 0.07445 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.33110 10.32270 0.00840 0.08137 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.73040 10.72030 0.01010 0.09421 新光台灣富貴基金 25.77000 25.51000 0.26000 1.01921 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.78000 21.90000 -0.12000 -0.54795 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.45950 39.43820 0.02130 0.05401 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 46.26220 46.21400 0.04820 0.10430 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.21000 10.29000 -0.08000 -0.77745 新光全球AI新創產業基金美元 9.78000 9.85000 -0.07000 -0.71066 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.90000 9.97000 -0.07000 -0.70211 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.62000 8.62000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 10.79000 10.86000 -0.07000 -0.64457 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.59000 10.66000 -0.07000 -0.65666 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 新光全球債券基金(A累積)美元 11.16010 11.15210 0.00800 0.07174 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.98280 10.97340 0.00940 0.08566 新光全球債券基金(B配息)美元 10.48870 10.48110 0.00760 0.07251 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.30810 10.29940 0.00870 0.08447 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612 新光吉星貨幣市場基金 15.52390 15.52300 0.00090 0.00580 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 新光多重資產基金(A累積)美元 8.61000 8.59000 0.02000 0.23283 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.66000 8.65000 0.01000 0.11561 新光亞洲精選基金-美金 20.82000 20.94000 -0.12000 -0.57307 新光亞洲精選基金-新台幣 21.24000 21.36000 -0.12000 -0.56180 新光店頭基金 23.67000 23.43000 0.24000 1.02433 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.73000 11.76000 -0.03000 -0.25510 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.18000 11.21000 -0.03000 -0.26762 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 42.17360 42.10950 0.06410 0.15222 新光特選內需收益ETF基金 21.01000 20.92000 0.09000 0.43021 新光創新科技基金 14.03000 13.81000 0.22000 1.59305 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.26310 10.24450 0.01860 0.18156 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.59970 10.59440 0.00530 0.05003 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.10830 10.09890 0.00940 0.09308 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.30960 9.29240 0.01720 0.18510 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.59070 9.58600 0.00470 0.04903 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.12440 9.11580 0.00860 0.09434 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.80210 40.77400 0.02810 0.06892 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 47.18310 47.13350 0.04960 0.10523 新光澳幣八年期保本基金 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 新光澳幣十年期保本基金 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.53000 12.52000 0.01000 0.07987 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.94700 10.95560 -0.00860 -0.07850 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.51540 9.52290 -0.00750 -0.07876 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.46180 9.46880 -0.00700 -0.07393 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.64000 10.64780 -0.00780 -0.07325 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.72800 10.73550 -0.00750 -0.06986 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.52360 9.53020 -0.00660 -0.06925 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.48430 9.49060 -0.00630 -0.06638 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.67130 10.67840 -0.00710 -0.06649 瑞銀全球創新趨勢基金 7.19000 7.23000 -0.04000 -0.55325 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 8.56710 8.56950 -0.00240 -0.02801 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.88010 10.88420 -0.00410 -0.03767 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.55740 9.56120 -0.00380 -0.03974 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 14.90560 14.90980 -0.00420 -0.02817 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.59770 10.60100 -0.00330 -0.03113 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.48800 9.49090 -0.00290 -0.03056 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.55720 9.56040 -0.00320 -0.03347 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.67580 10.67950 -0.00370 -0.03465 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.62200 39.63450 -0.01250 -0.03154 群益10年期以上金融債ETF基金 44.46280 44.38310 0.07970 0.17957 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 44.89150 44.84140 0.05010 0.11173 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 45.21190 45.18990 0.02200 0.04868 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 46.99630 46.96480 0.03150 0.06707 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 45.39600 45.36130 0.03470 0.07650 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 48.76310 48.72230 0.04080 0.08374 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 50.19870 50.13600 0.06270 0.12506 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 48.48200 48.47840 0.00360 0.00743 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.74340 10.75430 -0.01090 -0.10135 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 47.50100 47.43920 0.06180 0.13027 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.42750 39.45370 -0.02620 -0.06641 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.53450 11.53360 0.00090 0.00780 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95520 9.94390 0.01130 0.11364 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.11820 14.11980 -0.00160 -0.01133 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.19720 10.18800 0.00920 0.09030 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 群益大印度基金N-新臺幣 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 群益大印度基金-人民幣 13.95200 13.95340 -0.00140 -0.01003 群益大印度基金-美元 12.67950 12.66790 0.01160 0.09157 群益大印度基金-新臺幣 12.10000 12.09000 0.01000 0.08271 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.45190 12.50450 -0.05260 -0.42065 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.60410 11.64140 -0.03730 -0.32041 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.97000 11.00000 -0.03000 -0.27273 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.02490 11.07150 -0.04660 -0.42090 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.37290 9.40290 -0.03000 -0.31905 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.88000 8.91000 -0.03000 -0.33670 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.99390 10.03610 -0.04220 -0.42048 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.53160 8.55900 -0.02740 -0.32013 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.20560 9.24450 -0.03890 -0.42079 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.12230 8.14840 -0.02610 -0.32031 群益中小型股基金 47.81000 47.44000 0.37000 0.77993 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.96120 10.94360 0.01760 0.16082 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.83400 9.80830 0.02570 0.26202 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.28350 9.25860 0.02490 0.26894 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.24610 9.23120 0.01490 0.16141 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.29400 8.27230 0.02170 0.26232 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.83070 7.80970 0.02100 0.26890 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.67120 10.67710 -0.00590 -0.05526 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.73830 11.74470 -0.00640 -0.05449 群益中國高收益債券基金-美元 11.29280 11.29460 -0.00180 -0.01594 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.41970 10.42100 -0.00130 -0.01247 群益中國新機會基金N-人民幣 9.68480 9.59190 0.09290 0.96853 群益中國新機會基金N-美元 8.59390 8.50290 0.09100 1.07022 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.24000 9.14000 0.10000 1.09409 群益中國新機會基金-人民幣 8.58870 8.50640 0.08230 0.96751 群益中國新機會基金-美元 9.18840 9.09110 0.09730 1.07028 群益中國新機會基金-新臺幣 8.82000 8.73000 0.09000 1.03093 群益平衡王基金 20.69770 20.56060 0.13710 0.66681 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.99780 9.99900 -0.00120 -0.01200 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.98170 9.98220 -0.00050 -0.00501 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.99790 9.99900 -0.00110 -0.01100 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.98170 9.98220 -0.00050 -0.00501 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.99790 9.99910 -0.00120 -0.01200 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.98170 9.98220 -0.00050 -0.00501 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.96900 9.96930 -0.00030 -0.00301 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.96770 9.99110 -0.02340 -0.23421 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.95160 9.97430 -0.02270 -0.22758 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.96760 9.99110 -0.02350 -0.23521 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.95160 9.97430 -0.02270 -0.22758 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.96770 9.99110 -0.02340 -0.23421 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.95160 9.97430 -0.02270 -0.22758 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.96030 9.98280 -0.02250 -0.22539 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.98470 10.00030 -0.01560 -0.15600 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.96860 9.98360 -0.01500 -0.15025 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.98470 10.00030 -0.01560 -0.15600 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.96860 9.98360 -0.01500 -0.15025 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.98460 10.00030 -0.01570 -0.15700 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.96860 9.98360 -0.01500 -0.15025 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 9.96830 9.98300 -0.01470 -0.14725 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.14000 9.18000 -0.04000 -0.43573 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.48000 6.51000 -0.03000 -0.46083 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.73940 12.79590 -0.05650 -0.44155 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.75000 11.79010 -0.04010 -0.34012 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.21000 11.25000 -0.04000 -0.35556 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.82230 10.87020 -0.04790 -0.44065 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.98070 10.01480 -0.03410 -0.34050 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.65140 10.69860 -0.04720 -0.44118 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.56530 10.55500 0.01030 0.09758 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.32960 10.31770 0.01190 0.11534 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.25780 9.24870 0.00910 0.09839 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.25320 9.24250 0.01070 0.11577 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.62680 10.61640 0.01040 0.09796 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.65390 10.64160 0.01230 0.11558 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.42130 9.41210 0.00920 0.09775 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.90070 9.88930 0.01140 0.11528 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.40210 11.39930 0.00280 0.02456 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.79950 7.79760 0.00190 0.02437 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.85240 10.86190 -0.00950 -0.08746 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.64510 10.65190 -0.00680 -0.06384 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.72980 10.73600 -0.00620 -0.05775 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.94070 9.94940 -0.00870 -0.08744 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.87420 9.88050 -0.00630 -0.06376 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.95330 9.95900 -0.00570 -0.05723 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.85240 10.86190 -0.00950 -0.08746 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.64500 10.65180 -0.00680 -0.06384 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.72970 10.73590 -0.00620 -0.05775 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.94080 9.94950 -0.00870 -0.08744 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.87410 9.88040 -0.00630 -0.06376 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.95330 9.95910 -0.00580 -0.05824 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.48640 9.57540 -0.08900 -0.92947 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.11000 11.21000 -0.10000 -0.89206 群益全球關鍵生技基金-美元 15.52160 15.66730 -0.14570 -0.92996 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.41000 15.55000 -0.14000 -0.90032 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.82000 11.84000 -0.02000 -0.16892 群益印度中小基金N-人民幣 11.26000 11.22310 0.03690 0.32879 群益印度中小基金N-美元 9.13430 9.09520 0.03910 0.42990 群益印度中小基金N-新臺幣 8.69000 8.65000 0.04000 0.46243 群益印度中小基金-人民幣 15.24360 15.19370 0.04990 0.32843 群益印度中小基金-美元 13.06460 13.00870 0.05590 0.42971 群益印度中小基金-新臺幣 15.20000 15.14000 0.06000 0.39630 群益多利策略組合基金 11.95000 11.95000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 14.25000 14.25000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.49000 15.53000 -0.04000 -0.25757 群益安家基金 26.81830 26.55740 0.26090 0.98240 群益安穩貨幣市場基金 16.17570 16.17480 0.00090 0.00556 群益那斯達克生技基金 20.25000 20.41000 -0.16000 -0.78393 群益亞太中小基金 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881 群益亞太新趨勢平衡基金 16.44000 16.46000 -0.02000 -0.12151 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.76740 10.76860 -0.00120 -0.01114 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.91580 7.91660 -0.00080 -0.01011 群益店頭市場基金 100.09000 99.09000 1.00000 1.00918 群益東方盛世基金 8.98000 9.01000 -0.03000 -0.33296 群益東協成長基金-人民幣 13.35520 13.38190 -0.02670 -0.19952 群益東協成長基金-美元 11.32810 11.33930 -0.01120 -0.09877 群益東協成長基金-新臺幣 11.27000 11.28000 -0.01000 -0.08865 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.10920 12.16930 -0.06010 -0.49387 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.18870 11.23940 -0.05070 -0.45109 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.57910 10.62690 -0.04780 -0.44980 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.82410 9.87290 -0.04880 -0.49428 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.08020 9.12140 -0.04120 -0.45169 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.58370 8.62240 -0.03870 -0.44883 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.93920 10.98860 -0.04940 -0.44956 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.61380 9.66150 -0.04770 -0.49371 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.24150 9.28340 -0.04190 -0.45134 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.58920 9.63250 -0.04330 -0.44952 群益長安基金 31.03000 30.63000 0.40000 1.30591 群益美國新創亮點基金N-美元 10.38560 10.46000 -0.07440 -0.71128 群益美國新創亮點基金-美元 15.71110 15.82350 -0.11240 -0.71034 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.27000 15.37000 -0.10000 -0.65062 群益真善美基金 15.94200 15.92770 0.01430 0.08978 群益馬拉松基金 125.79000 124.04000 1.75000 1.41084 群益深証中小板基金 12.12000 11.95000 0.17000 1.42259 群益創新科技基金 35.18000 34.86000 0.32000 0.91796 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.68530 10.61720 0.06810 0.64141 群益華夏盛世基金N-美元 9.50360 9.43350 0.07010 0.74310 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.96000 9.89000 0.07000 0.70779 群益華夏盛世基金-人民幣 11.63640 11.56220 0.07420 0.64175 群益華夏盛世基金-美元 10.47880 10.40150 0.07730 0.74316 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.39000 17.26000 0.13000 0.75319 群益奧斯卡基金 31.30000 31.00000 0.30000 0.96774 群益新興金鑽基金-美元 11.39060 11.44470 -0.05410 -0.47271 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.76000 8.80000 -0.04000 -0.45455 群益葛萊美基金 24.99000 24.73000 0.26000 1.05135 群益道瓊美國地產ETF基金 22.98000 23.13000 -0.15000 -0.64851 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.43000 7.52000 -0.09000 -1.19681 群益臺灣加權單日正向2倍基金 15.19000 14.83000 0.36000 2.42751 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.57670 11.62130 -0.04460 -0.38378 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.02900 11.06040 -0.03140 -0.28390 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.11300 11.14390 -0.03090 -0.27728 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.11270 11.15560 -0.04290 -0.38456 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.58680 10.61680 -0.03000 -0.28257 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.66730 10.69690 -0.02960 -0.27672 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.57650 11.62110 -0.04460 -0.38378 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.02940 11.06070 -0.03130 -0.28298 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.81120 9.83850 -0.02730 -0.27748 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.11280 11.15560 -0.04280 -0.38366 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.58630 10.61630 -0.03000 -0.28258 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.89320 9.92070 -0.02750 -0.27720 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.11240 13.14170 -0.02930 -0.22295 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.84220 11.86520 -0.02300 -0.19384 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.72710 11.75090 -0.02380 -0.20254 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.66980 8.68920 -0.01940 -0.22327 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.95760 8.97500 -0.01740 -0.19387 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.21000 8.23000 -0.02000 -0.24301 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.43670 8.45380 -0.01710 -0.20228 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.30840 10.32840 -0.02000 -0.19364 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.90960 9.92880 -0.01920 -0.19338 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 9.81000 9.95000 -0.14000 -1.40704 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 9.88000 10.03000 -0.15000 -1.49551 路博邁5G股票基金N累積(美元) 9.81000 9.95000 -0.14000 -1.40704 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.79000 9.93000 -0.14000 -1.40987 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 9.79000 9.93000 -0.14000 -1.40987 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 9.81000 9.95000 -0.14000 -1.40704 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 9.88000 10.02000 -0.14000 -1.39721 路博邁5G股票基金T累積(美元) 9.81000 9.95000 -0.14000 -1.40704 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 9.79000 9.93000 -0.14000 -1.40987 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 9.79000 9.93000 -0.14000 -1.40987 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.12000 10.05000 0.07000 0.69652 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.20610 10.08000 0.12610 1.25099 德信大發基金 32.06000 31.76000 0.30000 0.94458 德信中國精選成長基金 12.00000 11.93000 0.07000 0.58676 德信台灣主流中小基金 20.79000 20.59000 0.20000 0.97135 德信萬保貨幣市場基金 11.99720 11.99650 0.00070 0.00584 德信數位時代基金 34.94000 34.71000 0.23000 0.66263 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.08380 11.08090 0.00290 0.02617 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.93430 10.93020 0.00410 0.03751 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72760 11.72690 0.00070 0.00597 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.16000 17.86000 0.30000 1.67973 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.63000 17.54000 0.09000 0.51311 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.00550 10.99140 0.01410 0.12828 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 17.04950 17.02840 0.02110 0.12391 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.23920 8.23500 0.00420 0.05100 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.17200 11.16700 0.00500 0.04477 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.26370 12.25830 0.00540 0.04405 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.11560 14.10840 0.00720 0.05103 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.94000 16.83000 0.11000 0.65359 摩根中小基金 23.27000 22.98000 0.29000 1.26197 摩根中國A股基金 15.63000 15.57000 0.06000 0.38536 摩根中國A股基金(美元) 12.20000 12.15000 0.05000 0.41152 摩根中國亮點基金 13.01000 13.10000 -0.09000 -0.68702 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.24080 11.22650 0.01430 0.12738 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.76630 12.76630 0.00000 0.00000 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.55910 9.54700 0.01210 0.12674 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.18630 13.16960 0.01670 0.12681 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.59740 15.59750 -0.00010 -0.00064 摩根台灣金磚基金-累積型 20.24000 19.96000 0.28000 1.40281 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.24000 19.96000 0.28000 1.40281 摩根台灣增長基金 51.74000 51.16000 0.58000 1.13370 摩根平衡基金 28.13000 27.92000 0.21000 0.75215 摩根全球α基金 18.37000 18.45000 -0.08000 -0.43360 摩根全球平衡基金 16.23450 16.27030 -0.03580 -0.22003 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.51450 9.51160 0.00290 0.03049 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.74790 10.74840 -0.00050 -0.00465 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.09610 10.09280 0.00330 0.03270 摩根多元入息成長基金-累積型 11.79170 11.78830 0.00340 0.02884 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.56700 10.56360 0.00340 0.03219 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.42450 10.43470 -0.01020 -0.09775 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.88250 13.89600 -0.01350 -0.09715 摩根亞洲基金 58.60000 59.05000 -0.45000 -0.76207 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.39890 8.39770 0.00120 0.01429 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.99020 9.99350 -0.00330 -0.03302 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.80610 8.80440 0.00170 0.01931 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.89560 12.89380 0.00180 0.01396 摩根東方內需機會基金 18.53000 18.67000 -0.14000 -0.74987 摩根東方科技基金 32.64000 32.98000 -0.34000 -1.03093 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.52000 11.53000 -0.01000 -0.08673 摩根金龍收成基金 22.37000 22.51000 -0.14000 -0.62195 摩根第一貨幣市場基金 15.14420 15.14350 0.00070 0.00462 摩根絕對日本基金 14.40000 14.47000 -0.07000 -0.48376 摩根新金磚五國基金 12.40000 12.48000 -0.08000 -0.64103 摩根新絲路基金 9.15000 9.24000 -0.09000 -0.97403 摩根新興35基金 13.46000 13.56000 -0.10000 -0.73746 摩根新興日本基金 23.89000 24.07000 -0.18000 -0.74782 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.12850 7.12020 0.00830 0.11657 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.54330 9.53300 0.01030 0.10805 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.31450 9.30310 0.01140 0.12254 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.13620 11.12320 0.01300 0.11687 摩根新興科技基金 56.07000 55.15000 0.92000 1.66818 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.66930 8.67460 -0.00530 -0.06110 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.40740 9.42060 -0.01320 -0.14012 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.84790 8.85340 -0.00550 -0.06212 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.40130 10.40760 -0.00630 -0.06053 摩根龍揚基金 33.41000 33.62000 -0.21000 -0.62463 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 摩根環球股票收益基金-累積型 12.09000 12.10000 -0.01000 -0.08264 摩根總收益組合基金-月配息型 9.32940 9.32990 -0.00050 -0.00536 摩根總收益組合基金-累積型 11.58060 11.58120 -0.00060 -0.00518 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 鋒裕匯理亞洲新富基金 21.59000 21.67000 -0.08000 -0.36917 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62350 12.62300 0.00050 0.00396 鋒裕匯理阿波羅基金 11.56000 11.50000 0.06000 0.52174 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.96160 10.95120 0.01040 0.09497 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.58470 10.59000 -0.00530 -0.05005 聯邦中國龍基金 27.93000 27.74000 0.19000 0.68493 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.53990 12.54780 -0.00790 -0.06296 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.76580 11.76740 -0.00160 -0.01360 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.64960 10.65130 -0.00170 -0.01596 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.21520 10.22150 -0.00630 -0.06163 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.63550 9.63680 -0.00130 -0.01349 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.71490 8.71630 -0.00140 -0.01606 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.82920 9.86450 -0.03530 -0.35785 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.04630 10.08160 -0.03530 -0.35014 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.28320 9.31650 -0.03330 -0.35743 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.48440 9.51780 -0.03340 -0.35092 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.59400 11.68750 -0.09350 -0.80000 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.53260 11.61010 -0.07750 -0.66752 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.71610 10.78780 -0.07170 -0.66464 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.64460 10.73050 -0.08590 -0.80052 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.57700 10.64810 -0.07110 -0.66772 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.82670 9.89240 -0.06570 -0.66415 聯邦金鑽平衡基金 24.89730 24.72210 0.17520 0.70868 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.52490 9.60490 -0.08000 -0.83291 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.90030 9.98280 -0.08250 -0.82642 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.46660 9.54610 -0.07950 -0.83280 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.82620 9.90810 -0.08190 -0.82660 聯邦貨幣市場基金 13.23640 13.23560 0.00080 0.00604 聯邦精選科技基金 13.97000 13.87000 0.10000 0.72098 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.73750 16.74160 -0.00410 -0.02449 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.95400 13.00380 -0.04980 -0.38296 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.52850 12.59360 -0.06510 -0.51693 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.89570 11.95740 -0.06170 -0.51600 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.49200 12.49720 -0.00520 -0.04161 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.69220 11.69380 -0.00160 -0.01368 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55300 10.55750 -0.00450 -0.04262 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.72690 8.72810 -0.00120 -0.01375 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 38.34000 37.80000 0.54000 1.42857 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.88000 18.84000 0.04000 0.21231 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.35000 18.30000 0.05000 0.27322 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.21000 12.18000 0.03000 0.24631 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.49000 16.50000 -0.01000 -0.06061 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.99000 11.99000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.87000 12.87000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.96000 11.96000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.57000 7.58000 -0.01000 -0.13193 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.49000 11.49000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.33000 15.38000 -0.05000 -0.32510 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.00000 11.04000 -0.04000 -0.36232 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.70000 8.72000 -0.02000 -0.22936 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.44000 11.43000 0.01000 0.08749 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.44000 14.43000 0.01000 0.06930 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.38000 14.37000 0.01000 0.06959 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.39000 14.38000 0.01000 0.06954 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.05000 15.04000 0.01000 0.06649 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.01000 21.07000 -0.06000 -0.28477 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.06000 19.10000 -0.04000 -0.20942 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.10000 13.13000 -0.03000 -0.22848 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.79000 14.83000 -0.04000 -0.26972 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.80000 15.83000 -0.03000 -0.18951 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.73000 14.77000 -0.04000 -0.27082 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.71000 14.74000 -0.03000 -0.20353 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.58000 12.61000 -0.03000 -0.23791 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.87000 14.91000 -0.04000 -0.26828 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.69000 12.72000 -0.03000 -0.23585 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.62000 8.64000 -0.02000 -0.23148 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.15000 13.19000 -0.04000 -0.30326 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.74000 19.74000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.43000 18.43000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.16000 13.16000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.18000 14.17000 0.01000 0.07057 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.12000 13.11000 0.01000 0.07628 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.86000 7.86000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.92000 12.92000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.16000 14.17000 -0.01000 -0.07057 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.26000 14.27000 -0.01000 -0.07008 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 聯博貨幣市場基金 15.04770 15.04710 0.00060 0.00399 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) 15.00000 0.00000 15.00000 0.00000 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.11560 11.09890 0.01670 0.15047 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.87660 13.85610 0.02050 0.14795 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.45930 7.44800 0.01130 0.15172 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.27000 14.28000 -0.01000 -0.07003 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.42000 14.42000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.36570 10.37250 -0.00680 -0.06556 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.82390 10.83760 -0.01370 -0.12641 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.24380 10.24260 0.00120 0.01172 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.24020 10.23870 0.00150 0.01465 瀚亞中小型股基金 22.19000 21.97000 0.22000 1.00137 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.86000 12.85000 0.01000 0.07782 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.11000 13.08000 0.03000 0.22936 瀚亞巴西基金 5.73000 5.76000 -0.03000 -0.52083 瀚亞外銷基金 41.84000 41.37000 0.47000 1.13609 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.00910 10.01660 -0.00750 -0.07488 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.97430 9.98360 -0.00930 -0.09315 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.96320 9.96260 0.00060 0.00602 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.90510 9.90440 0.00070 0.00707 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.00450 10.01300 -0.00850 -0.08489 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.00090 10.01080 -0.00990 -0.09889 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.95490 9.95490 0.00000 0.00000 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.89600 9.89600 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.60810 11.62770 -0.01960 -0.16856 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 11.00940 11.01820 -0.00880 -0.07987 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.88160 12.89150 -0.00990 -0.07679 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 11.02500 11.03510 -0.01010 -0.09153 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.36420 7.37700 -0.01280 -0.17351 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.99580 8.00220 -0.00640 -0.07998 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.16480 8.17110 -0.00630 -0.07710 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.13680 7.14340 -0.00660 -0.09239 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.70250 8.70920 -0.00670 -0.07693 瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣 9.97620 9.98370 -0.00750 -0.07512 瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.05650 9.07210 -0.01560 -0.17196 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.34970 9.35720 -0.00750 -0.08015 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.07070 9.07770 -0.00700 -0.07711 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.54000 12.56000 -0.02000 -0.15924 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.74000 11.74000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 11.10000 11.11000 -0.01000 -0.09001 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.39230 10.35870 0.03360 0.32437 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.84920 9.83050 0.01870 0.19022 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.43350 9.40340 0.03010 0.32010 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.48810 9.45740 0.03070 0.32461 瀚亞印度基金-人民幣 15.05000 15.08000 -0.03000 -0.19894 瀚亞印度基金-美元 13.71000 13.72000 -0.01000 -0.07289 瀚亞印度基金-新台幣 30.60000 30.62000 -0.02000 -0.06532 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.35000 13.37000 -0.02000 -0.14959 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.80000 11.86000 -0.06000 -0.50590 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.50000 14.55000 -0.05000 -0.34364 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.81000 8.86000 -0.05000 -0.56433 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.68000 6.71000 -0.03000 -0.44709 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.49000 8.52000 -0.03000 -0.35211 瀚亞亞太基礎建設基金 11.39000 11.46000 -0.07000 -0.61082 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.67570 12.71960 -0.04390 -0.34514 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.83570 14.80440 0.03130 0.21142 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.26460 11.28980 -0.02520 -0.22321 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.01530 11.03950 -0.02420 -0.21921 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.95930 12.98820 -0.02890 -0.22251 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.08590 9.11640 -0.03050 -0.33456 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.01230 9.99120 0.02110 0.21119 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.89070 8.91060 -0.01990 -0.22333 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.68350 8.70250 -0.01900 -0.21833 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.41640 9.43740 -0.02100 -0.22252 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.90630 14.93560 -0.02930 -0.19618 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.80960 10.84550 -0.03590 -0.33101 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.26060 10.28060 -0.02000 -0.19454 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.56650 12.59120 -0.02470 -0.19617 瀚亞非洲基金-南非幣 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.32000 18.39000 -0.07000 -0.38064 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.63860 13.63780 0.00080 0.00587 瀚亞美國高科技基金 28.94000 29.38000 -0.44000 -1.49762 瀚亞高科技基金 62.61000 61.92000 0.69000 1.11434 瀚亞理財通基金 27.06000 26.86000 0.20000 0.74460 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.49000 8.47000 0.02000 0.23613 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.69000 8.66000 0.03000 0.34642 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.53000 8.51000 0.02000 0.23502 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.69000 8.67000 0.02000 0.23068 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.48000 8.45000 0.03000 0.35503 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.68000 8.65000 0.03000 0.34682 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.59000 8.57000 0.02000 0.23337 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.76000 8.73000 0.03000 0.34364 瀚亞菁華基金 22.59000 22.32000 0.27000 1.20968 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.22830 14.20690 0.02140 0.15063 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.28060 9.26670 0.01390 0.15000 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 11.15940 11.20500 -0.04560 -0.40696 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.99710 11.97850 0.01860 0.15528 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.09870 10.12620 -0.02750 -0.27157 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.74450 10.77300 -0.02850 -0.26455 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.24530 8.27900 -0.03370 -0.40705 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.32450 8.31150 0.01300 0.15641 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.62400 8.64810 -0.02410 -0.27867 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.09380 8.11590 -0.02210 -0.27230 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.09810 8.11950 -0.02140 -0.26356 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.16970 14.16970 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.85720 10.87150 -0.01430 -0.13154 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.95500 9.95530 -0.00030 -0.00301 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.52490 11.52500 -0.00010 -0.00087 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.28720 10.30080 -0.01360 -0.13203 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.01430 10.01430 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 10.60000 10.52000 0.08000 0.76046 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------