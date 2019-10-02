美科技股遭貿易戰重擊 Q3企業財測慘淡

據調研機構《FactSet》數據顯示，受美中貿易戰影響最大的美股科技股，正在以創紀錄的速度下修第 3 季的獲利預期。

根據《FactSet》數據，目前已公布財報的 16 家美股財報，標準普爾 500 指數的整體獲利約較去年同期下降 3.8%，而距離財報季核心開始大約還有 2 週的時間，已共有 29 家資訊科技 (IT) 產業公司宣布調降財測展望。

美股各類股下修 Q3 EPS 展望之企業家數 圖片：FactSet

Destination Wealth Management 創始人 Michael Yoshikami 說，「在發布財測時小心翼翼的公司數量增多，這正反映了貿易戰對美股的影響力。在我看來，這始終是最關鍵的因素，實際的衝擊還還沒有完全顯現，但我認為它已經很接近了，這是值得關注的事情。」

以類股而論，Michael Yoshikami 預計，美股科技股獲利將較去年同期下降 10.1%。

就產業層面而言，半導體和設備的財測降幅最大，尤其是受到關稅打擊的領域。現在預計該族群的營收將顯示 30.3% 的下降，較之前的 22.1% 大幅擴增。

半導體領域獲利急遽縮減的企業包括 Western Digital (WD-US)、Analog Devices (ADI-US) 和 Advanced Micro Devices (AMD-US)。

美光公司 (MU-US) 是迄今為止少數已公布第 3 季財報的企業之一，其獲利下跌 84.9%。

FactSet 數據顯示，生產電子設備儀器和組件的企業獲利也已從之前的預期下降 4.4% 增至 8.9%。

Yoshikami 表示，除非川普政府與中國達成協議，否則前景只會變得更糟。

Yoshikami 說道：「事實上，企業可能早就出現負面影響，只是要等 3 至 4 個月才會顯現。這就是為什麼我認為美中需要盡快達成貿易協商。」

週二 (1 日) 供應商製造協會 (ISM) 報告顯示，9 月 ISM 製造業報 47.8 創 2009 年 6 月來的最低水平，ISM 直指，製造業表現低迷與貿易戰友直接相關，若企業財報以保守的財測展望來回應貿易戰擔憂，那麼股市很可能將會承受壓力。

道富環球投資 (State Street Global Advisors) 首席投資策略師 Michael Arone 說：「今年以來，美股大幅上漲，因為投資人預計，中美最終達成貿易協議加上聯準會 (Fed) 將採取更為溫和的立場，將導致未來獲利顯著成長，因此，隨著 2021 年獲利預期的不斷變化，可能會決定投資人對 2020 年股價的期望。」