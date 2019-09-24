〈財報〉淨損擴大83%+臨時取消財報電話會議！蔚來汽車股價暴跌23%

週二 (24 日) 美股盤前，中國電動車龍頭蔚來汽車 (NIO-US) 公布 Q2 財報，淨損高達人民幣 32.9 億元 約合 (4.62 億美元)，虧損與去年同期相比大幅擴大 83%，震撼市場，且蔚來汽車還臨時取消了財報電話會議，蔚來汽車在美股開盤後應聲暴跌逾 20%。

雖然蔚來汽車 Q2 營收年增率是大漲超過 3000% 至人民幣 15.08 億元，但淨損規模是大幅超出市場預期的人民幣 26 億元，受此財報消息影響，截至台北時間週二 (24 日) 11 時許，蔚來汽車股價是大跌 22.98% 暫報每股 22.98 美元。

蔚來汽車股價日線走勢圖 圖片：investing.com

財報關鍵數據：

Q2 ES8 交車量為 3410 輛，低於 Q1 的 3989 輛。

Q2 ES6 交車量為 413 輛，Q1 交車量則為 0 輛。

Q2 總營收報人民幣 15.08 億元，低於 Q1 的人民幣 16.31 億元，但高於去年同期的人民幣 4600 萬元，年增率成長 3180.1%。

Q2 營業損失報人民幣 32.26 億元，高於 Q1 營業損失人民幣 26.17 億元，但優於去年同期營業損失人民幣 18.75 億元，損失年增率收窄 72.1%。

Q2 淨損報人民幣 32.85 億元，高於 Q1 淨損人民幣 26.23 億元，亦高於去年同期淨損人民幣 17.94 億元，淨損年增率擴大 83.1%。

蔚來汽車 Q2 財報 圖片：NIO

公司財測：

展望後市，蔚來汽車表示，Q3 預計將交付 ES8 和 ES6 共 4200 至 4400 輛之間，並預計 Q3 總營收區間將落在 15.93 億元人民幣至 16.63 億元人民幣之間。

市場分析：

市場分析師表示，從 Q2 蔚來汽車的淨損幅度估算，蔚來汽車等於每天開張營業就要損失 400 萬美元，雖然電動車屬於新興產業，在投資的需求之下燒錢速度合理較快，但是蔚來汽車燒錢速度是遠遠超出同業的特斯拉 (TSLA-US)。

蔚來汽車自 2014 年創立至今，短短 5 年時間損失就已達約 57 億美元，對比美股電動車巨頭特斯拉來說，特斯拉自 2013 年成立至今累計虧損才約 50 億美元，蔚來汽車燒錢速度可謂是超乎想像。

而在財報發布會上有一個小插曲，就是蔚來汽車在發布 Q2 財報之後，就隨即宣布取消了電話會議，蔚來汽車表示：「電話會議一般是季報的補充，我們認為此次季報已充分涵蓋目前需披露的信息，如公司有其他重大事項發生，將會再次通過公告的形式披露。」