研究顯示投資美股獲利很簡單 只要挑夠流行的代碼就行？

投資有時很困難，有時又很容易，例如在生日 (BDAY) 帶著寵物 (PETS) 閒逛時，在大拍賣 (SALE) 中下重手 (BOOM) 採購。

事實上，在過去 12 年中，研究證明，挑選像上面這些可愛的美股代碼反而是種獲利不錯的策略，不必討價還價、研究本益比或聽取無聊的 CEO 電話會議。

Pomona College 最近驗證了 10 年前進行的一項研究，該研究發現易引人聯想的股票代碼既可作為普通單字發音，又可以與展現產品特色明確關聯。

這項針對 2006-18 年度獲利的研究發現，在一籃子巧妙的股票代碼自 2006-18 年度以來的複合年獲利率為 13.22%，而以近 4000 支股票衡量的 CRSP Total Market Index 在同期的數字僅有 4.9%。

研究人員說，有兩個主要因素發揮作用：讓人更容易記憶的股票代碼有助於投資人記住有關該公司的其他重要訊息，並為買進這些股票提供更多動力。

Pomona 研究人員 Naomi Baer、Erica Barry 和 Gary Smith 寫道，「在一個充滿理性投資人的高效市場中，股價應該基於預期的現金流，而不應該依賴股票代碼等膚淺的東西。但是，人類的決策通常基於複雜的數據和錯誤的判斷。」

該研究中引用的其他一些股票包括 Papa John’s (PZZA-US)、Boingo Wireless (WIFI-US)、Thermogenesis Corp. (KOOL-US)、Mammoth Energy Services (TUSK-US) 和 Dentsply Sirona (XRAY-US)。

研究人員說：「如果一支票易於發音或很易於聯想，那麼當投資人閱讀或聽到它時，就很可能會激發創造力和積極性。」

研究人員指出：「縱使這種積極的感覺與該公司的成功或相關財務特徵完全無關，但當投資人回想起有關它的細節時，可能會隱約想起與股票相關聯的事物。」

這項分析是在 2009 年的一篇論文中提出，該論文測試了 1984-2005 年的同一理論並得出了相似的結果。

從那以後的研究顯示，帶有易於理解的股票代碼的股票具有更大的流動性和交易量，儘管更全面的研究尚未進行。Pomona 的研究還發現，這些有趣代碼的股票之所以表現出色，並不是因為只由少數股帶動，因為這一籃子中 22 支個股中有 19 支的表現優於大盤。