貿易之爭造成衝擊 迫使世界貿易組織(WTO)調降今年貿易成長預估

由於經濟下滑及中美貿易衝突，世界貿易組織 (WTO) 因而調降今年貿易成長預估逾一個百分點。

去年 9 月，WTO 預估今年貿易成長達 3.7%。此次調降反應出全球商業展望迅速下滑，而此時中美兩國正試圖取消數千億美元商品的關稅。

週二，在該預測公布後，WTO 總裁 Roberto Azevedo 告訴美聯社說，「貿易緊張升高是主要因素，」

除了貿易戰之外，WTO 還指出，隨著川普政府的財政振興措施影響消退，北美，歐洲與亞洲的經濟成長轉弱，也是此次調降的部份原因。

在 2018 年，貿易成長僅 3%，大幅低於 WTO 預估的 3.9%。明年，設於日內瓦的 WTO 預期貿易成長將小幅上升至 3%。

「2020 年，貿易成長可望小幅改善，但主要仍視貿易緊張減緩的情況而定，」Azevedo 說。

WTO 的職責在於監督國際貿易規則，並解決各國之間的貿易爭議。然而川普政府對 WTO 多所批評，指控其對美國不公平。

美國近來藉著阻擋該組織的解決爭議團體 Appellate Body 的人事任命，緩慢壓縮 WTO。到 12 月，Appellate Body 的人數可會低於最低需求人數。

Azevedo 強調根據規則的交易系統的重要性，他說，此一系統轉弱，將是一項歷史性的錯誤，全球的就業，成長與穩定都會受到影響。