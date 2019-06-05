若川普對中國全面加稅 全球貿易成長恐創金融海嘯以來新低

根據《彭博社》報導，荷蘭國際集團 (ING) 預估，若美國總統川普對中國輸美商品、歐日輸美汽車全面加稅，2019 年全球貿易成長，恐怕只剩 0.2%，將創金融海嘯以來最差表現。

ING 指出，若美國未進一步對他國加徵關稅，2019 年全球貿易成長可望達到 0.5%；假設美中達成協議，將帶動全球貿易出現「補償性反彈」，2020 年成長幅度估達 2%。

關稅戰升溫，全球貿易遭殃。(圖：翻攝自彭博)

貿易緊張情勢加劇，導致全球投資降溫、信心下滑，世界銀行週二於最新經濟展望報告中，將 2019 年全球經濟成長，從 1 月份預估的 2.9%，下修至 2.6%。

今 (5) 日稍早，國際貨幣基金 (IMF) 提出最新預測，將 2019 年中國國內生產毛額 (GDP) 年增率，從先前預估的 6.3%，下修至 6.2%，主因在於貿易戰升溫，導致其經濟面臨更多不確定性。

美中貿易爭端愈演愈烈，兩國隔空互罵砲聲隆隆；美國財政部和美國貿易代表辦公室發表聲明，稱中國《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，曲解了兩國談判的本質和歷史，大玩「推卸責任遊戲」，令美方感到失望。

中國商務部週二透過新聞稿回嗆，指美方不顧多邊貿易規則，以貿易逆差為由，頻繁採取單邊主義和保護主義措施，挑起中美經貿摩擦，同時在貿易磋商過程中，企圖將自身利益訴求，強加於中國，是典型的貿易霸淩主義行為。