美元霸權面臨挑戰？IMF數據：全球外儲美元占比降至近6年最低

國際貨幣基金 (IMF) 週一 (30 日) 公布數據顯示，今年第 2 季美元在全球外匯儲備的占比，降至 2013 年以來的新低，日圓占比則升至近 20 年來最高。

數據顯示，第 2 季全球的外匯儲備金額，由上一季的 10.90 兆美元，增至第 2 季為 11.02 兆美元。全球外匯儲備是中央銀行以不同貨幣持有的資產，主要用於支撐其負債。

其中，以美元持有的儲備金額，在第 2 季為 6.79 兆美元，雖略高於第 1 季的 6.74 兆美元，但整體占比，卻由 61.86% 減為 61.63%，並且創下自 2013 年第 4 季以來，占比最少的一季，當時痍. 27%。

美元占比逐年減少 (圖表取自 Wolf Street)

相較之下，日圓、歐元及人民幣的外匯儲備所占比例，均較上一季有所增加。日圓升至 5.41%，是 2001 年第 1 季以來新高。而人民幣占比升至 1.97%，也是 IMF 自 2016 年第 4 季開始計入人民幣之後的最高。

Tempus Inc. 駐華盛頓資深交易員 Juan Perez 表示，由於歐洲央行對歐元的承諾，使一些銀行認可歐元是避險貨幣，而日圓也因其避險地位，在經濟面臨威脅時獲得增持。

美元、歐元以外貨幣變化 (圖表取自 Wolf Street)

財經部落格《Wolf Street》主筆 Wolf Richter 認為，此次除美元及歐元的儲備的變化，提供 3 個觀察點：