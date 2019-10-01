DHL全球貿易晴雨表 估未來3個月全球貿易量將下跌

國際快遞業者 DHL 今 (1) 日公布最新全球貿易晴雨表 (GlobalTradeBarometer；GTB)，預估未來 3 個月的全球貿易仍將微幅下跌，不過跌勢趨緩。

圖：DHL 提供。

最新一期 GTB 報告中指出，七大指標國指數皆接近 50 點 (指數大於 50 點，經濟即邁入成長期)，有五國呈現微幅負成長，僅英國和日本的指數大於 50 點；而整體指數下跌 1 點來到 47 點，代表全球貿易將進一步衰退，不過，DHL 說明，與上一期報告重挫 8 點結果相比，下跌趨勢已明顯趨緩。

圖：DHL 提供。

DHL 表示，美中關係緊張衝擊其自身貿易發展，使美國與中國 9 月貿易展望落入最差區間，且報告預測美國貿易會繼續萎縮，其中，美國空運與海運展望幾乎維持不變；至於中國，空運表現疲弱，在過去 3 個月重挫 8 點來到 43 點。

即便報告中只有英國和日本的指數大於 50 點，但 DHL 指出，英國脫歐不確定性持續存在，導致英國空運和海運貿易均下挫，多個產業貿易熱度出現冷卻，尤其是消費性流行商品、工業原物料和車輛與汽車零組件。

日本貿易正向發展主要是因工業原物料強勁成長影響，同步帶動海運出口展望走高，不過，DHL 看日本第四季表現不太樂觀，所有其他產業預期將出現萎縮。

DHL 進一步引用美國紐約康乃爾大學貿易政策教授 EswarS.Prasad 看法指出，美中貿易緊張氣氛上升到更高水準，對全球貿易造成影響，並已拖累全球各地的企業投資，儘管多數位於大型經濟體的家庭消費仍然強勁，但消費性耐久財相關的貿易停滯，此情況可能導致未來 GDP 成長疲軟。