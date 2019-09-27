我對歐出口年減近4% 機械、運輸工具助攻帶動對荷出口逆勢增加

全球貿易爭端干擾市場景氣，加上歐盟國家政經問題接連而起，根據財政部統計，今年前 8 月我對歐洲出口年減 3.9%，衰退幅度大於整體出口，觀察前 5 大出口國表現，除對荷蘭出口微幅增加 0.4%，其中又以機械與運輸工具出口規模成長幅度最大，同步創下歷史新高

財政部統計處表示，歐洲為我國第 4 大出口市場，占我總出口比重將近一成約 9%，今年來受全球貿易爭端、英國有硬脫歐問題、義大利債務持續發酵等諸多政經議題干擾，導致我對歐出口前 8 月出口年減 3.9%。

以前五大主要出口國來看，前 8 月僅對荷蘭出口小幅成長 0.4%，對其他 4 國出口均呈衰退，且連續 4 個月負成長，其中對義大利出口已連續 10 個月衰退，前 8 月年減 15.3% 最多，對英國、德國則各較去年同期減少 5.8%、5.2%，法國也較去年同期減少 1%。

以出口值來看，前三大出口國德國、荷蘭與英國前 8 月出口值分別為 44.6 億美元、38.9 億美元、23.8 億美元，如果加計義大利與法國，前 5 大國家占我國對歐洲總出口比重約 66%。

觀察主要出口貨類，以資通與視聽產品各占 1/5 居冠，基本金屬及其製品占 16% 居次，受國際原物料行情走跌影響，加上歐盟今年 2 月起對鋼品進口實施為期 3 年的防衛措施，導致前 8 月出口衰退 17.7%，對歐洲 5 大國出口多呈雙位數下滑，義大利更大幅衰退 3 成。

另外，運輸工具出口占比約 13%，受惠於歐盟電動自行車市場強勁需求，前 8 月對歐洲及 5 大國出口皆呈正成長；電子零組件占 12%，對法國年減 14.2% 最多；機械占比約 12%，因外銷荷蘭增加，因此對歐洲機械出口成長 2.5%。

整體而言，前 8 月我對歐洲出口運輸工具及機械等 2 大貨類規模齊創歷年同期新高。

