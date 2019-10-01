台積電股價、市值再寫新猷 市值衝上7.2兆元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 受惠外資相繼調高目標價至超過 300 元，下半年營收可望寫 10 年來首見的好成績，加上今 (1) 日宣布已對格芯提出侵權訴訟，激勵今日股價開高走高，盤中站上 278 元，再創歷史新高價，市值攀上 7.2 兆元，同寫新猷。

研調機構 IC Insights 預估，在大客戶蘋果與華為 7 奈米需求貢獻下，台積電下半年營收將較上半年跳增 32%，為業界水準的 3 倍，也是近 10 年來，首次寫下下半年營收較上半年成長逾 3 成的好成績，其中，第 4 季營收估季增 15%、達 105 億美元，且第 4 季 7 奈米製程營收比重將拉升至 33%，估全年 7 奈米製程營收占比將達到 26%，較去年的 8% 大幅成長。

除 IC Insights 看好台積電下半年營運，四大外資券商也看好明年 5G 需求，台積電 5G 數據機晶片代工市占可望擴大，且明年 7 奈米市占率將衝 9 九成，隨著 5G 與高效運算需求擴張，可望迎來連 2 年高速成長期，因此相繼調高台積電目標價至逾 300 元，最高上看 325 元。

台積電 8 月營收 1061 億元，再寫新高，月增 25.2%，年增 16.5%，7、8 月營收已達 1908 億元，第 3 季營收表現可望順利達陣，甚至不排除超標。

台積電第 4 季營收展望也正向，預期營運將持穩向上，下半年逐季成長，而近期蘋果新機 iPhone 11 發表，且平價機種 iPhone 11 頻頻追單，市場看好供應鏈營運表現，而台積電做為主晶片供應廠商，營運將直接受惠。

台積電今日上午也宣布，將在法庭上迎戰格羅方德 (GlobalFoundries) 所提出的侵權訴訟，已於昨 (9 月 30) 日在美國、德國及新加坡三地，對其提出多項法律訴訟，控告格羅方德侵犯台積包括 12 奈米等製程的 25 項專利，並要求法院核發禁制令，禁止格羅方德生產及銷售侵權的半導體產品，及尋求實質性的損害賠償。

看好台積電營運後市，外資連續 3 日買超台積電超過 2.7 萬張，且近 20 個交易日，三大法人共買超台積電超過 13.5 萬張。

