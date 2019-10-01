Gartner：今年手機銷售量下滑3% 5G市占率提升至56%

研調機構 Gartner 預測，今年 PC、平板和手機出貨量都將下滑，其中全球使用中的手機數量超過 50 億支，手機市場面臨轉折點，今年銷量估將下滑 3.2%，不過 5G 手機市占率持續攀升，估 2023 年將從 10% 提升至 56%。

Gartner 預估，今年 PC 出貨量約 2.56 億台，年減 1.5%，到了 2021 年出貨量僅剩 2.46 億台；今年手機出貨量約 17.43 億支，年減 3.9%，不過因應 5G 到來，2021 年出貨量則提升至 17.75 億支。

Gartner 表示，主流手機廠商透過 5G 連網技術，帶動既有 4G 手機換機潮，5G 手機市占率將從 2020 年的 10%，提升至 2023 年 56%。

資深研究總監 Ranjit Atwal 表示，Android 和 iOS 的頂級機種使用壽命繼續延長，加上手機新功能吸引力有限，消費者多認為，使用時間可達 2 年以上。

資深研究總監呂俊寬表示，雖然台灣市場正為 5G 手機做準備，但尚未完全發掘 5G 帶來的革命，僅停留在討論更高的傳輸量，如更好的影片畫質及下載速度，不過從 on-device AI(終端裝置人工智慧) 的角度來看，5G 的低延遲也可以將手機和雲端無縫串連，AR 也將藉由 5G 提供更好的使用者體驗。