10月敏感時期 中國駐港軍隊已悄悄翻了一倍

根據《路透社》報導，多位在港外交大使表示，自抗議活動以來，中國駐港軍隊人數已擴大了一倍之多，且大部分來自人民解放軍。在 10 月中國國慶與美中即將重啟對談的關鍵前夕，北京對港行動格外引發關注。

上個月，北京當局將數千名的軍隊轉移到了香港。中國國家通訊社《新華社》曾言，這樣的舉動僅是普通的「軍隊輪替」。沒有提及香港抗議行動的因素。

同時，根據路透社取得的電話錄音顯示，香港特首林鄭月娥也告訴當地企業，中國政府絕對沒有計畫採取軍事鎮壓抗爭行動。

然而，在一個月後，在香港的亞洲與西方國家的駐港外交大使表示，他們確信，中國軍隊的部署根本不是「輪替」，而是「增設」。根據路透社採訪的 7 位大使表示，他們在這段期間，幾乎沒有看到香港有部隊返回中國。

其中，有三位大使表示，自抗議活動開始以來，中國駐港軍隊的人數，已擴大了一倍之多，他們推估，現在的軍隊人數，在 1 萬至 1 萬 2 千人之間，較之前的 3 千至 5 千人的水準大幅翻倍。

這些大使們認為，中國現在進駐香港的解放軍部隊與其他防爆人員裝備，已經創下有史以來規模最大。

其中 5 名大使表示，駐香港的大部分軍隊來自人民解放軍。他們分析，如果北京當局決定干預香港抗爭，人民解放軍可能率先採取鎮壓行動。

針對相關報導，香港警方發言人僅表示，警方有能力維護法律和秩序，並恢復香港的公共安全。

香港政府安全局發言人 Lawrence Li 表示，人民解放軍的進駐，一切嚴格依法運作。他認為，中國駐港軍隊的輪替細節，包括其所涉及的人員數量，是國防安全機密，政府無可奉告。