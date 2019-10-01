澳幣狂跌 市場估央行降息1碼

澳幣已連續 5 個季度下跌，透過出口貿易而稍微得到支撐，官方現金利率破歷史新低，澳洲 Q2 GDP 年增率更是低至 1.4%，創下 2008 年金融海嘯以來最低紀錄，顯示經濟已受到中國需求放緩而進一步惡化。

澳洲央行 (RBA) 總裁洛威 (Philip Lowe) 表示澳洲經濟受到美中貿易戰隱憂，以及國內 8 月份失業率新增至 5.3%，內憂外患衝擊薪資增長，多數經濟學家預測央行將在週二 (1 日) 的貨幣政策會議上，降息 1 碼，至 0.75% 的歷史新低位。

澳央釋出的官方現金利率來到歷史新低位 (圖片: 彭博社)

週一 (30 日) 澳幣對美元下跌 0.22% 至 67.49 美分。荷蘭合作銀行分析師認為，近日澳幣對美元已跌至 0.67 左右的關鍵價位水準，並在此盤整，後續是否持續下挫，需觀察 10 月中美再度會晤的相關消息，對原物料貨幣的壓力是否減輕。

同時，澳央貨幣政策方向也是關鍵。市場預估澳洲 10 月再度降息的機率為 75%。但仍有許多因素表明，貨幣決策者可能會決定維持利率不變，或透過鷹派式降息來刺激澳元的反彈，以削弱市場對貨幣寬鬆政策的預期。

同時對中美貿易情勢的擔憂，以及疲軟的澳洲經濟正在降溫的跡象，澳元在第三季度暴跌了 3.8%，並在 8 月份澳幣對美元跌至十年低點 66.77 美分。

澳幣兌美元看跌 (圖片: 彭博社)

野村證券表示，作空澳幣的投資人恐有風險，墨爾本 Salter Brothers Asset Management 主管 George Boubouras 表示「風險在於，澳元至少會在未來幾個月內上漲，然後於明年再次下跌」

雪梨外匯分析師 Kim Mundy 認為，若澳央決定不降息，那麼澳元應會上漲 0.4%。日興資產管理有限公司也認為，澳元反彈的可能性很大。

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