美國會外委會通過「香港人權民主法案」制裁侵害人權者

鉅亨網編譯陳秀宜 2019年9月26號7點53分

備受關注的《 2019 年香港人權與民主法案》周三 (25 日) 在美國眾議院與參議院外交委員會雙雙表決通過後，正接近成為法律！這項北京當局視為干預內政的法案獲得通過，被視為美國增加對中國當局的壓力，來支持香港的民主自由。

《 2019 年香港人權和民主法案》已經通過美國參議院外交委員會，與眾議院外交委員會的受理，口頭表決通過，為未來幾周兩院的投票奠定了基礎。

新澤西州共和黨眾議員 Chris Smith 為共同提出這項法案的議員，他表示，這項法案獲得眾議院外委會口頭表決一致的認可。

同時，由佛羅里達州共和黨參議員 Marco Rubio 提出這項法案的修正版本，也獲得了參議院外委會的批准。

「獲得國會的批准受理，是一項重要的里程碑，接下來的投票日期，可能會在 10 月」眾議員表示。市場預期，可能將在 10 月 14 日哥倫布日之後舉行。

這項立法，主要針對 1992 年「美國 - 香港政策法案」做修正。先前的法案在 1997 年從英國移交給中國之後，作為香港與美國商業等關係往來的基礎。

新的 2019 香港人權和民主法案，除了修正之外，更進一步授權美國總統，未來每年將可制裁「破壞香港基本自由」的相關人士，包括中國官員。制裁手段可能包括凍結資產、取消簽證等。

眾議員 Chris Smith 表示：「過往每次推動通過法律時，來自各界的反對壓力都會出現，包括外交官、香港美國商會等。不過這次不一樣了，香港的情況已經出現改變了，議員們越來越意識到，對於一個自由與自治的香港來說，國會已經太晚了」。

「國會正在發出兩黨和參眾兩院的明確聲明立場，支持香港的民主抗議者。同時，要求北京當局，必須履行在簽署「中英聯合聲明」時，對世界和香港人民所作出的承諾」Chris Smith 強調。

在國會針對法案投票的前幾個小時，中國外交部發言人耿爽表示，1984 年簽訂的「中英聯合聲明」，不該被作為干涉中國內政的理由。希望美國停止干涉中國內政，停止發表不負責任的聲明。