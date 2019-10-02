礦商巨頭比特大陸（Bitmain）9 月 27 日宣布，將於 10 月 8 日到 10 日期間在德國舉行的世界數位挖礦高峰會上發布全新平台「世界數位挖礦地圖」（World Digital Mining Map，WDMM），以供挖礦設備的所有者與礦場所有者相匹配。

據悉，該平台目標族群是那些正在尋求良好條件和電力資源的參與者，以協助他們維持最佳的挖礦成本及效率。為了通過 WDMM 創造獨特的價值，礦場所有者必須證明自己能夠勝任託管新礦機的任務，而作為回報，比特大陸承諾將支持客戶設計和建造比特幣礦場。

平台參與者 Bitriver 首席運營官 Dmitrii Ushakov 表示，「比特大陸團隊提出新方法來提高我們 Antminers 礦機的總產量，同時又能減低停機時間。這使得我們礦場在建設和作業方面變得更便宜且具有成本效益，推動了整體利潤。」

Ushakov 續稱，「比特大陸是我們的主要合作夥伴。我們網站上約有 85％ 的運行設備來自對方。在實踐中，我們檢查了該設備的可靠性、易操作性和最高效率。比特大陸不僅銷售設備，而且還幫助我們以最有效的方式操作和維護設備，它可以幫助我們提高產量並減少客戶挖礦設備的停機時間。」

近年來，隨著越來越多的參與者加入網絡，使得挖礦難度越來越高，對此，比特大陸礦業礦場主管 Matthew Wang 表示，「從長遠來看，WDMM 將通過全新的方式打造比特幣礦場和礦機設備所有者之間的橋樑，進而提高加密貨幣挖礦產業的可持續性」。

區塊客本月稍早報導，比特大陸正式推出兩款新型號的 Antminer 礦機，其中一款是功能強大的 Antminer S17e，挖礦算力達到 64 TH/s，功耗比 45 J/TH，正常功率模式下算力則為 53 TH / s，效率為 45 J / TH。Antminer 礦機官網顯示，S17e 型號礦機從預售開始到顯示「售罄」的時間不超過一分鐘。

這篇文章 比特大陸預告發布「世界數位挖礦地圖」為礦場與礦機打造橋梁 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』