烏克蘭計劃加密貨幣合法化：走出灰色地帶「開始納稅」

獨立媒體《LigaMedia》報導稱，烏克蘭即將上任的數位化轉型副部長 Alexander Bornyakov 近日表示，政府正計劃讓加密貨幣合法化。

Alexander Bornyakov 強調，烏克蘭目前不禁止使用加密貨幣，不過，若能採取措施來既定加密貨幣在法律上的地位，將能將使烏克蘭及其政府通過相關稅收受益。

他坦言，「加密貨幣業者應該走出灰色地帶，開始納稅」，除了現時的礦商以外，他認為烏克蘭也能夠「藉由加密貨幣交易商而獲得稅收」。

早在去年 10 月，烏克蘭經濟發展和貿易部就已啟動 「國家政策」，針對加密貨幣相關活動進行分類。政府部門當時聲稱，此舉旨在「為虛擬資產和虛擬貨幣領域內所開展的活動創造明確的條件」，並為加密貨幣引入「採用國家政策」的監管概念，預計會分兩個階段實施，並將於 2021 年完成。

為此，烏克蘭經濟發展和貿易部針對以下幾個關鍵術語建立法律定義，包括：虛擬貨幣 (加密貨幣)、虛擬資產、ICO 或 ITO、加密貨幣挖礦、智能合約和代幣。

去年 9 月中旬，該國議會提出了一項法案草案，若能成功簽署為法律，將對個人和實體單位持有的加密貨幣徵稅 5％。對於企業從加密貨幣相關活動獲得的利潤，則建議將基本的企業和個人所得稅率定為 18％。

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