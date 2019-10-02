根據外媒《CoinDesk》報導，瑞士證券交易所 SIX Swiss Exchange 目前正在開發以區塊鏈技術為基礎的數位交易平台， SIX Digital Exchange（SDX）將在 2020 年中進行「首次數位化發行（IDO）」（Initial Digital Offering）。據悉，SDX 目前已組織了一個由金融機構組成的全球財團，以支持其 IDO 計劃。

IDO 的概念源自於傳統股票市場 IPO，不同的是，股票到時候會在 SDX 平台上以證券型代幣的形式發行。今年 9 月剛上任的 SDX 負責人 Thomas Kindler 表示，新組織的財團成員涵蓋銀行、買方公司和市場基礎設施​​提供商在內的投資者群體，意在推動區塊鏈技術合法化並藉此籌集資金。

值得注意的是，Kindler 並未具體說明「財團成員有哪幾家機構」或「預期籌集多少資金」，但他表示 SIX 將保留 SDX 的大部分股權，然後說，「顯然市場對此很感興趣」，「我們預計有兩個層次。從總體上看…… 例如，我們正在尋找 4 到 5 個人的大型投資者，然後可能是 10 個左右的小型投資者。」

據報導，該公司還計劃引入自己將在 R3 Corda 企業區塊鏈上發行的 SDX 證券型代幣，更從原先預定將提供「傳統銀行資產」代幣化服務的計劃，轉變為「房地產等其他資產」。

區塊客上週報導，SIX Swiss Exchange 發言人表示，SDX 上線因法律與監管問題而延宕，因此預計要到 2020 年底才得以全面推出。這名發言人表示：「2020 年第 1 季的推出將提供更多功能，尤其強調資產服務。全面推出預期將等到 2020 年第 4 季」。

這篇文章 瑞士證交所數位交易平台 SDX ：預計明年進行「首次數位化發行」 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』