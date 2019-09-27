加熱式菸品定義不明 近3年查扣逾4萬條 恐衍生過期國賠問題

近年興起的「加熱式菸品」究竟是否算菸品，衛福部與財政部至今仍無共識，但目前旅客攜帶加熱菸入境，被查獲就會遭海關沒入查扣，據統計，海關從 2017 年起共查扣 4.4 萬餘條菸品，眼看菸品保存期限就快屆期，立法院預算中心呼籲，相關部會應儘速對加熱式菸品頒布解釋令，避免衍生國賠爭議。

加熱式菸品是由菸草柱與加熱器組合而成，近年在國外頗為風行，這股加熱式菸草產品風潮也吹進台灣，有旅客出國會順便帶回國內使用，但卡在目前國內對於加熱式菸品尚無明確管制規範，部分旅客攜回國內後遭海關查獲，就會被暫扣候處。

根據剛出爐的立院預算中心報告，加熱式菸品因規範管制定義不明，國人攜菸入境時遭查獲，會遭海關依據「海關緝私條例」與「行政罰法」將查扣的菸草暫扣候處，近 3 年來合計約查扣 4.4 萬餘條菸草。

預算中心報告指出，由於國健署目前尚未釐清加熱式菸品適用管理法規，部分自 2017 年查扣的菸草將面臨保存期限過期的問題，建議財政部與衛福部等相關部會，應儘速研議具體管理辦法，減少關務署邊境執勤的困擾。

對於加熱式菸品到底該如何管理，衛福部早已在今年 1 月明確表態，加熱式菸品包括菸草柱與加熱器都應受菸害防制法規範，但對於加熱式菸是否算菸品卻遲遲沒有答案。

原因在於，衛福部希望禁止加熱菸進口，如果承認加熱菸屬於菸品，等於給加熱菸合法進口的理由，也因此加熱菸算不算菸，連衛福部也沒有答案。

財政部則認為，目前我國尚無對加熱式菸品分析與風險評估的相關資料，在產品屬性還沒確定前，仍屬非開放進口物品，不適合用菸酒管理辦法規範裁處，換言之，加熱式菸品目前還不是菸品，但也非開放進口物品，因此只能由海關暫時查扣候處。

財政部強調，加熱式菸是否開放進口，涉及菸害防治政策，應由衛福部根據菸害防制法評估後並議定管理辦法，國庫署與關務署將配合辦理。

鉅亨網提醒您：吸菸過量有害健康

