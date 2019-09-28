〈熱門股〉IP授權新手遊動能強 大宇資股價周漲12%

大宇資 (6111-TW) 授權中國網易 IP 開發製作的手遊《軒轅劍龍舞雲山》，10 月中旬將在中國上市，市場看好，有助大宇資第 4 季本業營運轉盈，下半年表現將優於上半年，本周股價走勢強勁，周五 (27 日) 盤中一度攀至 123.5 元，創近 5 個月新高，終場收在 118 元，站穩所有短天期均線之上，股價周漲 12.9%。

手遊《軒轅劍龍舞雲山》為 2017 年大宇資以自有 IP，授權中國網易並與其共同開發，光是遊戲開發費用就高達人民幣 2 億元，是備受看好的年度大作。據悉，軒轅劍龍舞雲山已內測超過 1 年時間，在中國所測得的數值表現均相當不錯，目標為上市前 3 個月擠進雙平台前 10 名。

市場看好，該款手遊上市後，權利金貢獻可期，可望帶動大宇資第 4 季本業營運成功轉盈，下半年本業表現也可望因此優於上半年。

大宇資第 2 季由於出售子公司北京軟星 51％股權收入挹注，認列投資收益 6.42 億元，第 2 季稅後純益達 4.69 億元，每股純益 9.74 元，惟本業營運仍虧損；上半年稅後純益 4.73 億元，每股純益 9.85 元。法人看好，受惠軒轅劍龍舞雲山上市貢獻權利金，大宇資全年將賺超過 1 個股本。