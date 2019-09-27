經部再通過2家中小企加速投資 總額衝破200億大關

經濟部投資台灣事務所今 (27) 日再通過鴻勝化學、七駿科技 2 家中小企業投資逾 12 億元。中小企業加速投資方案 7 月上路至今，已有 32 家響應，總投資額逾 202 億元，可帶來 1665 個本國就業機會，目前還有 60 多家排隊等待審查。

經濟部表示，鴻勝化學是溶劑大廠勝一化工 (1773-TW) 百分之百投資子公司，專門生產半導體製程中使用的超高純度電子級溶劑、蝕刻液，並提供電子廠溶劑回收服務。

隨台商回流帶動各種應用晶片需求增加，擴大電子級化學品內需，鴻勝將投資逾 7 億元在現有彰濱工業區擴建廠房，提升電子級化學品及回收純化的產能，可帶來約 40 個就業機會。

另外，七駿科技為碳化鎢鋼切削刀具廠商，以「有 CNC 工具機的地方就有七駿的切削刀具」為目標，自有品牌 7Leaders 刀具的應用範圍涵蓋模具、機械配件、汽機車、航太、3C、運動器材、醫療業。

看準美國奇異航太及普惠等國際大廠，計畫在新加坡製造飛機發動機及起落架的商機，七駿與新加坡航太零件製造商 GE 通用合作開發航太刀具。為了消化大量訂單，決定在台中工業區投入 5 億元設立新廠增加產能，強化業界領先地位。

為了因應美中貿易衝突造成全球貿易及金融市場波動，政府祭出多項方案鼓勵在台投資，截至目前，台商回台累計投資已突破 6000 億元大關，轉單效應帶動產業鏈移回，中小企業加速投資方案也衝破 200 億元，目前還有 60 多家中小企業排隊等待審查。