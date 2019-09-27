桃園青埔地段佳   機捷A18新建案打出自備10%交屋  吸引自住客

桃園青埔特區串接人流、物流以及國際頂尖潮流、娛樂觀光、經貿往來，促使航空城計劃快速發展，逐步帶動台灣高鐵、機場捷運線 A17、A18、 A19 站成熟到位；「威均天翔」位於青埔商業區內、距高鐵桃園站、機捷 A18 站僅 850 米，堪稱青埔地段最佳住宅案；全案規劃 23 至 62 坪、1+1 至 4 房，兼具首購、首換產品，吸引自住與投資置產族目光。

青埔特定區是大桃園地區交通最便捷的重劃區，除了高鐵、機捷以及國道 2 號優勢外，未來還有新光影城、八景島水族館、IKEA 旗艦店、和逸飯店國際級觀光旅等建設落腳，及青塘園、橫山書法公園、桃園國際棒球場等重大設施，更讓青埔特定區成為全台最具國際未來城的價值。

青埔特定區正實行推動的「亞洲矽谷」計畫，經市長鄭文燦評估區域內需求，將發展醫學、研發及教育三者結合的文教產業，提供智慧生醫服務、創新以及人才的培育，設置智慧、生醫、教育、研發及醫療園區，未來可望吸引大量高科技人才與國際級高階主管陸續進駐，青埔特區必為未來增值地段；有鑑於此，青埔特定區內的商業區一直是最受矚目的地段。

看好未來發展潛力，「威均天翔」不僅擁有商業區地段價值、距離高鐵 850 米優勢，在 2700 坪基地上，設置 5 大棟建築，1 樓擁有 250 坪挑高 7 米飯店式超規格門廳、藝術交誼廳、KTV、健身中心、空中花園等休閒設施，每一棟分棟管制、各自擁有獨立完整的健身房、交誼廳、空中花園等，公設比 32 至 34%。