〈裕隆集團展望〉裕隆宣示策略轉型 再獲歐代工單 納智捷重大投資將放緩

裕隆 (2201-TW) 今 (27) 日召開法說會時指出，因應市場需求狀況並發揮規模效益，正全面開放爭取多元客戶，預計 10 月將與法國 Muse 電動物流車簽約，獲其代工生產業務，未來可望藉此前進歐洲電動車市場，而 8 月已外銷第一批義大利重機品牌 Adiva(亞帝發)重型機車至馬來西亞，但坦言，未來重大投資會放緩，納智捷新車型開發將放慢。

裕隆表示，「訂單來了，業績自然會一直進來」，既有產能和技術要切換很快，蠻樂觀未來營收可以往上走。

裕隆由於具備專業製造能力和多品牌代工經驗，此次接獲委託生產 Muse 法國電動物流車，並開啟相關合作業務，預計 10 月進行簽約儀式，預計明年下半年生產外銷。

裕隆強調，正積極進行價值鏈策略轉型，藉由開放車型平台及研發能量來提高營運效率，力拚全面開放爭取多元客戶和海內外訂單，提升專業代工服務。

除了代工生產法國 Muse 電動物流車，裕隆日前宣布取得 Adiva 代工，最新消息是 8 月已外銷第一批重型機車至馬來西亞，裕隆預估，明年銷量可再提升 1 倍。

裕隆顯然有意將既有產能和技術的效益透過代工擴大，此次法說也表態，未來重大投資會放緩，減緩納智捷新車型的開發速度，藉此拉升營收並降低成本。