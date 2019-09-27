歐洲央行官員：如有需要 還有進一步降息的空間

歐洲央行首席經濟學家 Philip Lane 週四 (26 日) 表示，仍有進一步降息的空間，歐元區經濟疲軟也只是暫時的。此外他也表示決策者將刺激方案分為兩部分，並不是那麼大的政策方案。

Lane 強調：「如果有必要，我們認為有足夠的空間進一步降息，有些國家，例如丹麥或瑞士，已經進一步降低了利率。」

歐洲央行 (ECB) 在先前宣布降息，是 2016 年來首次降息，下調存款利率至 -0.5%，也宣布重啟貨幣寬鬆政策，以及恢復債券購買。不過，恢復購債的計劃遭到管理委員會 25 個成員約三分之一的異議，德國、奧地利和荷蘭等國央行官員的更公開反對。

Lane 的言論似乎為 19 國歐元區陷入經濟衰退之際打開了更多的機會，歐元區各國目前仍面臨著無協議脫歐和全球貿易保護主義升級的風險。

Lane 表示，這種經濟衰退尚未到來，通貨緊縮的風險也很低，但「在這種情況下需要採取行動已達成廣泛共識，這至關重要。各方只是在執行措施的範圍和性質上有不同意見。」

在由中央銀行集中控制匯率的丹麥和瑞士地區，政策利率均為 - 0.75%。

另一方面，Lane 也表示，在多年的刺激措施未能使通貨膨脹率持續地回到 2% 以下的目標之後，歐洲央行現在應該要像美國聯準會 (Fed) 那樣，重新審視貨幣政策框架結構。

「世界正在改變。我們應該分析其他央行在努力達成通貨膨脹目標時行為方式。」Lane 說道。